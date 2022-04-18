Металлурги передали военным 2700 бронежилетов и касок
Группа Метинвест Рината Ахметова передала четвертый транш из 2700 бронежилетов для военных. Суммарно отправлено на фронт уже 4000 бронежилетов и касок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу компании.
"Это уже не первая помощь. Мы получаем четвертый большой груз. Суммарно передаем на фронт четвертую тысячу бронежилетов и касок. В настоящее время мы передаем бронежилеты на киевское направление. Завтра будем передавать на направление Изюма", - рассказал Олег Матвиенко, представитель главы Киевской областной. военной администрации.
Помимо бронежилетов и касок компания закупает и передает воинам дроны, квадрокоптеры, аптечки и другие необходимые вещи, которые идут непосредственно на передовую.
Напомним, группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов с высоким уровнем защиты. Военным будет выделено бесплатно 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и терробороны.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Метинвест заявляет, что никогда не будет работать в российской оккупации, - Reuters
Кроме стали для бронеплит, Метинвест закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено 10 миллионов евро. Уже приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.
Пожалуйста, подождите...
Видеохостинг YouTube необходимо конфисковать и национализировать, заявил член комитета https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/ Госдумы по бюджету и налогам https://lenta.ru/tags/persons/fedorov-evgeniy/ Евгений Федоров . Такое предложение он https://govoritmoskva.ru/news/312647/ озвучил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Есть вражеский ресурс, он работает против нас. Иностранные государства конфискуют наше имущество, значит этот бизнес, имущество YouTube, тоже надо конфисковать», - высказался депутат.