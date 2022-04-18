УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9165 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 589 9
Метінвест (887) Бронежилет (150)

Металурги передали військовим 2700 бронежилетів і касок

метинвест

Група Метінвест Ріната Ахметова передала четвертий транш із 2700 бронежилетів для військових. Сумарно відправлено на фронт вже 4000 бронежилетів і касок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Це вже не перша допомога. Ми отримуємо четвертий великий вантаж. Сумарно передаємо на фронт четверту тисячу бронежилетів і касок. На даний час ми передаємо бронежилети на київський напрямок. Завтра будемо передавати на напрямок Ізюма", - розповів Олег Матвієнко, речник голови Київської обласної військової адміністрації.

Крім бронежилетів та касок, компанія закуповує та передає воїнам дрони, квадракоптери, аптечки та інші необхідні речі, що йдуть безпосередньо на передову.

Нагадаємо, група "Метінвест" запустила виробництво спеціальних сталевих пластин для бронежилетів з найвищим рівнем захисту. Військовим буде виділено безоплатно 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво близько 80 тис. бронежилетів для ЗСУ та тероборони.

Читайте також: Метінвест заявляє, що ніколи не працюватиме в російській окупації, - Reuters

Окрім сталі для бронеплит, Метінвест закуповує за кордоном уже готові бронежилети, каски та медичні засоби. На це було виділено 10 млн. євро. Вже придбано 10 000 бронежилетів, понад 8 000 касок, близько 25 000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок, а також 1100 тепловізорів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Депутат Госдумы Федоров предложил конфисковать и национализировать видеохостинг YouTube





Видеохостинг YouTube необходимо конфисковать и национализировать, заявил член комитета https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/ Госдумы по бюджету и налогам https://lenta.ru/tags/persons/fedorov-evgeniy/ Евгений Федоров . Такое предложение он https://govoritmoskva.ru/news/312647/ озвучил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Есть вражеский ресурс, он работает против нас. Иностранные государства конфискуют наше имущество, значит этот бизнес, имущество YouTube, тоже надо конфисковать», - высказался депутат.
показати весь коментар
18.04.2022 19:44 Відповісти
Давай, жека, конфискуй американские сервера.
показати весь коментар
18.04.2022 19:45 Відповісти
Нам бы часть этого арсенала...
показати весь коментар
18.04.2022 19:45 Відповісти
А де представники заводу, фотографи і вдячні випадкові перехожі ? На цьому ж можна потужно пропіаритиьс.
показати весь коментар
18.04.2022 19:49 Відповісти
сейчас не пиариться цель, сейчас цель всем выстоять в этой борьбе. и видно, кто помогает, а кто отсиживается
показати весь коментар
19.04.2022 00:05 Відповісти
**** невже за 8 років не можна було виготовити 300 000 комплектів плит і закупити каски. Знову як ми в 14 з голою сракою? Зато асфальт скрізь
показати весь коментар
18.04.2022 20:35 Відповісти
Ситуация обостряется с каждым часом, помощь нашим военным нужна, и хорошо, что бизнес самостоятельно такую помощь предоставляет
показати весь коментар
19.04.2022 00:04 Відповісти
а сами бронепластины не в состоянии выплавить
показати весь коментар
19.04.2022 09:53 Відповісти
 
 