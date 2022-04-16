Метінвест заявляє, що ніколи не працюватиме в російській окупації, - Reuters
Група Метінвест ніколи не працюватиме в умовах російської окупації, незважаючи на те, що більше третини українських металургійних потужностей перебувають на території Маріуполя, який понад місяць перебуває в облозі російської армії.
Про це пише Reutars, повідомляє Цензор.НЕТ.
Два найбільші металургійні комбінати - Ілліча та Азовсталь - на початку війни були переведені в режим гарячої консервації для захисту обладнання та запобігання аваріям. Підприємства були пошкоджені внаслідок бойових дій, проте оцінити збитки на даний момент неможливо.
"Ми віримо у перемогу України та плануємо відновити виробництво після закінчення бойових дій. Металургійні підприємства Метінвесту ніколи не працюватимуть під російською окупацією", - цитує Reuters повідомлення Метінвест.
Як зазначає ЗМІ, Україна є одним із найбільших постачальників залізняку в Європу. Однак після російського вторгнення видобуток скоротився більш ніж удвічі.
Нагадаємо, за тиждень до початку війни Рінат Ахметов заявив, що Метінвест планує інвестувати поточного року 1 млрд доларів у модернізацію та нові виробничі потужності у Маріуполі.
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Дуже страшно за них.
І навіть при овочу, продовжувалось -- біда була в небажанні "носіїв"... Ось моє місто завжди було україномовним.. ще при чехословацькій владі.. а зараз тут гостють з Києва та Харкова.. то таке враження, що навіть їх песики розмовляють російською... Справа не всамій російській мові, а у відношенні до УКРАЇНСЬКОЇ -- воно викривлене у цих "носіїв"...
При чому, що мене, україномовну киянку, часто ці панаєхавші питали-ти зі Львова.Ну прям, як в пісні.Так це бісить.
Так що не українрфобство, а меншовартісних багато.Вони і продовжкють піздіти-нє імєєт значєнія.
Ні ****, імєєт.
Звісно там не стільки патріотичний інтерес (не зрівняти з бійцем Азова в Маріуполі), доля комерційного присутня теж, проте, -- далеко не зрадницька, як ви тут "всепропалите"
А ще бісять всі ті які ненавидять олігархів просто "апріорі" -- ви нагадуєте москалів...
Ахметов, як й інші олігархи, чудово розуміють, що з приходом ********* вони втратять все. Саме тому вони на боці України. Тому хоч Ахметов та інші це сумнівні "тіпи" з мутною історієют, вони та їх ресурси потрібні Україні.
І якось зумів продати.
Цікаво за які заслуги?