Метінвест заявляє, що ніколи не працюватиме в російській окупації, - Reuters

Група Метінвест ніколи не працюватиме в умовах російської окупації, незважаючи на те, що більше третини українських металургійних потужностей перебувають на території Маріуполя, який понад місяць перебуває в облозі російської армії.

Про це пише Reutars, повідомляє Цензор.НЕТ.

Два найбільші металургійні комбінати - Ілліча та Азовсталь - на початку війни були переведені в режим гарячої консервації для захисту обладнання та запобігання аваріям. Підприємства були пошкоджені внаслідок бойових дій, проте оцінити збитки на даний момент неможливо.

"Ми віримо у перемогу України та плануємо відновити виробництво після закінчення бойових дій. Металургійні підприємства Метінвесту ніколи не працюватимуть під російською окупацією", - цитує Reuters повідомлення Метінвест.

Як зазначає ЗМІ, Україна є одним із найбільших постачальників залізняку в Європу. Однак після російського вторгнення видобуток скоротився більш ніж удвічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей через розпочату Росією війну, – "Метінвест"

Нагадаємо, за тиждень до початку війни Рінат Ахметов заявив, що Метінвест планує інвестувати поточного року 1 млрд доларів у модернізацію та нові виробничі потужності у Маріуполі.