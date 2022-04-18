Если будут менять Медведчука, то привлекут третью сторону, – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука. Он уточнил, что если это произойдет, то только с привлечением третьей стороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Данилов сделал в эфире телемарафона "Єдині новини".
"Не считайте нас такими людьми, которые позволят и кума (Путину – ред.) получить, и Мариуполь уничтожить. Доверия нет. Если это будет происходить, это будет происходить, возможно, с привлечением третьей стороны", - сказал Данилов о возможности обмена Медведчука.
Секретарь СНБО добавил, что россияне часто забывают выполнять свои обязательства. По его словам, Москве уже никто не доверяет.
"Если это будет происходить (обмен – ред.), то это будет тщательно отработано. Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук Путину и России. Ответ на этот вопрос мы пока не получили", – подытожил Данилов.
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Беню??
Заговорили о возможности обмена Виктора Медведчука, а это означает, что случилось https://t.me/pecherhill/741 именно то, о чем мы писали. Медведчук категорически отказался «сотрудничать со следствием», т е давать обвинительные показания на Петра Порошенко. Как мы и писали, Медведчуку это не выгодно. Дать показания на Порошенко, значит признать и свою вину так же. А Медведчук имеет совершенно иные планы. Генпрокурор Венедиктова описала руководству Офиса президента безрадостные перспективы дела Медведчука. Инкриминировать ему можно только побег из-под домашнего ареста. По делу о торговле углем у генпрокуратуры полный провал, доказать вину Медведчука практически невозможно. Есть, конечно, еще закон о коллаборационизме. Но фокус в том, что Медведчук не попадает под его положения. По сути, Медведчук не занимался ничем, кроме болтовни. За это не сажают. По-сути обменять Медведчука, это наилучший выход из ситуации. И вот тут сам Медведчук проявил крайне интересную инициативу. Озвученное Медведчуком предложение обменять его на защитников и жителей Мариуполя, это явно трансляция переданной ему адвокатами просьбы российских генералов. Дело в том, что если Москва согласится на такой обмен, Зеленский отказаться не сможет никак. Общественное мнение будет полностью на стороне обмена. Это сильно испортит настроение украинскому командованию. Дело в том, что защитники Мариуполя сейчас стягивают на себя крупные силы российской армии. Как только Маруполь перейдет под контроль россиян, эти силы будут переброшены на другие участки фронта, в первую очередь авиация. Россиянам это сильно упростит наступление на востоке страны. Кроме того. С падением Мариуполя Россия получает реальный успех, который можно будет предъявить своему населению как успешный результат всей военной операции. Россия получит сухопутный коридор на Крым. Дальше можно приказывать армии переходит к обороне, и призывать Украину к долгим и безрезультатным переговорам. И теперь уже украинская армия будет вынуждена атаковать позиции россиян. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/480 Медведчук далеко не так ценен Кремлю, как хочет показать. Администрация Путина имеет к нему крупный счет за его «экспертные оценки», приведшие к проигрышу Газпромом 4,6 миллиардов долларов в Стокгольмском арбитраже. Очевидно, сейчас Медведчук «искупает кровью» прошлые прегрешения перед Москвой. За такое можно и в тюрьме посидеть. И естественно. Обмен Медведчука не снимет вопрос Медведчука навсегда. Ничто не мешает все еще гражданину Украины Медведчуку Виктору Владимировичу через какое-то время после обмена снова вернуться на родину. «Отстаивать свое доброе имя». И это уже будет проблема не только Офиса Зеленского но и его приемников. Равно как и убытки от санкций СНБО, которые Медведчук имеет твердые намерения компенсировать себе через международные суды.
Щось дуже пече їм те токсичне фсбш-не лайно. А персонаж - цінний кладєзь інфи, та ще й небідний. Може перше трохи попрацювати, років 10-ть з ним. Але ж може виявитися, що в нас вся існуюча судова система - керується ФСБ, і ті хто садив і вбивав патріотів з 70-х, нині почесні громадяни із підвищеними пенсіями, а родичі їхні судять патріотів нинішніх.
https://twitter.com/babaikit/status/1516056977205612544?s=20&t=Idsi6bMspbx6FwlHpDABNA
.....или это "многоходовочка" от ОП.....
Пришло время отвечать бывшей власти по своим счётам
хто ж це йому дозволив зняти це відео коли він пропонує здали маріупіль в обмін на себе???Буданов?Якщо міняти то на Весь Маріуполь та південь!!!
Питання складне. Згоден, що без залучення третьої сторони важко провести подібний обмін.