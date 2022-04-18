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Данілов (1259) Медведчук (1694) обмін (1123)

Якщо будуть міняти Медведчука, то залучать третю сторону, - Данілов

медведчук

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов допустив можливість обміну нардепа Віктора Медведчука. Він уточнив, що якщо це і станеться, то тільки із залученням третьої сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву Данілов зробив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Не вважайте нас такими людьми, які дозволять і кума (Путіну - ред.) отримати, і Маріуполь знищити. Довіри немає. Якщо це відбуватиметься, це відбуватиметься, можливо, із залученням третьої сторони", - сказав Данілов про можливість обміну Медведчука.

Секретар РНБО додав, що росіяни часто забувають виконувати свої зобов'язання. За його словами, Москві вже ніхто не довіряє.

"Якщо це відбуватиметься (обмін,- ред.), то це буде ретельно відпрацьовано. Але потрібно дочекатися, чи потрібен Медведчук Путіну і Росії. Відповіді на це питання ми поки не отримали", - підсумував Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британці, які потрапили в полон РФ, по росТБ звернулися до Джонсона з проханням обміняти їх на Медведчука

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Топ коментарі
+16
Спочатку його потрібно засудити.
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18.04.2022 20:32
+16
То есть я так понимаю украинскому правосудию и доброй половине нашего гавно-политикума медведчук , а особенно его показания, абсолютно не нужны? Тупо хапнули ради обмена и концы в воду. И это с этими "замечательными" людьми мы собираемся в Европу?..
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18.04.2022 20:33
+14
пуйло получит и свидетеля и город. все это новая серия сватов
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18.04.2022 20:37
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Беню??
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18.04.2022 20:31 Відповісти
Нє. Мєркєль. Це ж вона його призначили представляти Україну на безальтернативних договорняках. Хай тепер і крутиться
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18.04.2022 20:36 Відповісти
Бяласрусь.
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18.04.2022 20:47 Відповісти
Ну хоч не Бульбофюрера...
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18.04.2022 20:48 Відповісти
Хочуть втягнути у це Джонсона
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18.04.2022 21:06 Відповісти
Оксану Марченко ?
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18.04.2022 20:31 Відповісти
А при чём здесь путинская подстилка???
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19.04.2022 00:01 Відповісти
Найкраще обмін робити частинами. Спочатку долоню потім передпліччя потім плече і так далі. Спочатку ліве яйце потім праве потім головку болта потім решту болта
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19.04.2022 12:04 Відповісти
What?
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18.04.2022 20:31 Відповісти
Просто завезіть мертведчука звичайним УАЗом в Маріуполь.Перед цим-максимальний розголос.Завезіть і там катайте по вулицях.Якщо його пристрелять- то це будуть кацапи. А хочуть живого-перестануть стріляти по місту.
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18.04.2022 20:45 Відповісти
ТК Печерский холм

Заговорили о возможности обмена Виктора Медведчука, а это означает, что случилось https://t.me/pecherhill/741 именно то, о чем мы писали. Медведчук категорически отказался «сотрудничать со следствием», т е давать обвинительные показания на Петра Порошенко. Как мы и писали, Медведчуку это не выгодно. Дать показания на Порошенко, значит признать и свою вину так же. А Медведчук имеет совершенно иные планы. Генпрокурор Венедиктова описала руководству Офиса президента безрадостные перспективы дела Медведчука. Инкриминировать ему можно только побег из-под домашнего ареста. По делу о торговле углем у генпрокуратуры полный провал, доказать вину Медведчука практически невозможно. Есть, конечно, еще закон о коллаборационизме. Но фокус в том, что Медведчук не попадает под его положения. По сути, Медведчук не занимался ничем, кроме болтовни. За это не сажают. По-сути обменять Медведчука, это наилучший выход из ситуации. И вот тут сам Медведчук проявил крайне интересную инициативу. Озвученное Медведчуком предложение обменять его на защитников и жителей Мариуполя, это явно трансляция переданной ему адвокатами просьбы российских генералов. Дело в том, что если Москва согласится на такой обмен, Зеленский отказаться не сможет никак. Общественное мнение будет полностью на стороне обмена. Это сильно испортит настроение украинскому командованию. Дело в том, что защитники Мариуполя сейчас стягивают на себя крупные силы российской армии. Как только Маруполь перейдет под контроль россиян, эти силы будут переброшены на другие участки фронта, в первую очередь авиация. Россиянам это сильно упростит наступление на востоке страны. Кроме того. С падением Мариуполя Россия получает реальный успех, который можно будет предъявить своему населению как успешный результат всей военной операции. Россия получит сухопутный коридор на Крым. Дальше можно приказывать армии переходит к обороне, и призывать Украину к долгим и безрезультатным переговорам. И теперь уже украинская армия будет вынуждена атаковать позиции россиян. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/480 Медведчук далеко не так ценен Кремлю, как хочет показать. Администрация Путина имеет к нему крупный счет за его «экспертные оценки», приведшие к проигрышу Газпромом 4,6 миллиардов долларов в Стокгольмском арбитраже. Очевидно, сейчас Медведчук «искупает кровью» прошлые прегрешения перед Москвой. За такое можно и в тюрьме посидеть. И естественно. Обмен Медведчука не снимет вопрос Медведчука навсегда. Ничто не мешает все еще гражданину Украины Медведчуку Виктору Владимировичу через какое-то время после обмена снова вернуться на родину. «Отстаивать свое доброе имя». И это уже будет проблема не только Офиса Зеленского но и его приемников. Равно как и убытки от санкций СНБО, которые Медведчук имеет твердые намерения компенсировать себе через международные суды.




















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18.04.2022 21:03 Відповісти
Спочатку його потрібно засудити.
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18.04.2022 20:32 Відповісти
Медведчука хотят обменять на Мариуполь? Они серьёзно считают, что ***** так к нему привязан?
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18.04.2022 20:33 Відповісти
не на Маріуполь а на зелений коридор для війскових та цивільних
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18.04.2022 20:34 Відповісти
Это я и имел ввиду. Одного бездарного политика на несколько тысяч украинцев?
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18.04.2022 20:36 Відповісти
пуйло получит и свидетеля и город. все это новая серия сватов
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18.04.2022 20:37 Відповісти
Он скорее пошлёт таких горе-переговорщиков и снимет своё кино.
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18.04.2022 20:39 Відповісти
какие коридоры? Кому верить?
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18.04.2022 20:42 Відповісти
Ну. кто-нибудь объясните мне тупой?. Если дадут вывести из Мариуполя и мирных и военных. то город. что? Сдали рашистам? Ну так?
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18.04.2022 21:02 Відповісти
Все верно 73% должно понравиться! "многоходовочка"!
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18.04.2022 21:17 Відповісти
Зеленский давно уже было как говорил, что он предлагал Азову бросить Мариуполь. Они отказались бросать непохороненных, раненых и мирных жителей...
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18.04.2022 21:26 Відповісти
То есть я так понимаю украинскому правосудию и доброй половине нашего гавно-политикума медведчук , а особенно его показания, абсолютно не нужны? Тупо хапнули ради обмена и концы в воду. И это с этими "замечательными" людьми мы собираемся в Европу?..
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18.04.2022 20:33 Відповісти
Какие нахрен показания? Ты адекват?
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18.04.2022 21:13 Відповісти
Такие нахрен показания! Ты зелебобик?
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18.04.2022 21:18 Відповісти
Вчитайтеся: "Але потрібно дочекатися, чи потрібен Медведчук Путіну і Росії." Альо таваріщі: йому ще й Київ потрібен, поміняйте на Тамбов...
Щось дуже пече їм те токсичне фсбш-не лайно. А персонаж - цінний кладєзь інфи, та ще й небідний. Може перше трохи попрацювати, років 10-ть з ним. Але ж може виявитися, що в нас вся існуюча судова система - керується ФСБ, і ті хто садив і вбивав патріотів з 70-х, нині почесні громадяни із підвищеними пенсіями, а родичі їхні судять патріотів нинішніх.
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18.04.2022 22:35 Відповісти
Звернення до собак світу.
https://twitter.com/babaikit/status/1516056977205612544?s=20&t=Idsi6bMspbx6FwlHpDABNA
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18.04.2022 20:33 Відповісти
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18.04.2022 20:34 Відповісти
Кто эта ***** вообще кроме того, что продала удачно свою *****?
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18.04.2022 22:17 Відповісти
ЯК ЩО БУДУТЬ МІНЯТИ ВЕДМЕДЧУКА НА захисників Маріуполю - потрібно розуміти - втрата хоч одного українця дорівнює смерті одного ведмкдчюка.
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18.04.2022 20:34 Відповісти
Американцы должны допросить Медведчука…Это в их безопастности . Жириновский и Кадыров угрожал что Америке труба, что надо применять ядерное оружие против Америки. Возможно Медведчук знает , подробности…
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18.04.2022 20:34 Відповісти
хотите что бы он легко отделался? А потом будут его показывать на каких то островах, как он загорает? Он должен гнить в тюрьме.
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18.04.2022 20:34 Відповісти
Путлер уже списал мертвечука в расход. Тем более, что тот тупо воровал деньги.
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18.04.2022 20:35 Відповісти
Будуть вимахуватися, поміняємо частину на Маріуполь, так як він зруйнований, а іншу частину на Енергодар. Нехай оберають, яку частину хочуть.
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18.04.2022 20:36 Відповісти
лукашенко, орбан чи сіярто, вучіч, пєрдоган, Лє Пен, Сі Цзинь Пру Тень, Кім Чен Уйх ЛО
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18.04.2022 20:37 Відповісти
В Беларуси пригрозили Литве, Польше и Латвии разрушениями, смертями и взрывами якобы из-за подготовки ими агрессии против Беларуси По словам Госсекретаря Совбеза Вольфовича, в этих странах увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура
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18.04.2022 20:38 Відповісти
Сын Вольф - плохая карма для внуков
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18.04.2022 22:18 Відповісти
.....пустая болтовня...... неужели кто то реально думает, что подобный обмен возможен?......неужели кто то считает, что ***** поменяет Мариуполь на Кума?........
.....или это "многоходовочка" от ОП.....
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18.04.2022 20:38 Відповісти
Ребята, ну не меняют первых врагов державы, их уничтожают.
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18.04.2022 20:39 Відповісти
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18.04.2022 20:43 Відповісти
Медведчук знает кто ЗАКАЗАЛ ГАНГАДЗЕ и это признание надо от него получить
Пришло время отвечать бывшей власти по своим счётам
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18.04.2022 20:44 Відповісти
Все знают кто заказал Гангадзе, и даже тот кто заказал Гангадзе тоже знает что все его знают. И что???
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18.04.2022 22:33 Відповісти
Для того, щоб Україна могла отримати награбоване мертвечуками майно, необхідно, щоб це чмо було визнано винним по суду. Якщо цього не зробити, то навіть суд з прав людини поверне майно цим ******. А обмінювати після вироку суду урода потрібно, з найвигіднішою для України користю.
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18.04.2022 20:43 Відповісти
Жирновского. Он как раз на нужной стороне.
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18.04.2022 20:45 Відповісти
юлю тимошку ахметку фирташа кого
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18.04.2022 20:50 Відповісти
Спочатку суд...., з конфіскацією усього награбованого, а потім обмін.
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18.04.2022 20:51 Відповісти
как же хочеться зеленым побыстрее поменять медведчука на работяг которых выловят на донбассе.
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18.04.2022 20:52 Відповісти
Навіть якщо додати ще якусь ватну гніду до мертвечука (від єрмака до мадам капітєльман) ***** навряд чи поміняє використані гандони на "вялічіє руzкого оружія".
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18.04.2022 20:55 Відповісти
Хай спочатку поверне все награбоване народу України, а тоді можна і про обмін думати
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18.04.2022 21:02 Відповісти
Жаль, как с ушатанной машиной, по частям нельзя.
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18.04.2022 21:03 Відповісти
Весь цей фокус з обміном мертвечука виглядає,як спланована операція, щоб позбутися надзвичайно важливого джерела інформації по кдб-ешній агентурі в Україні,з часів совка.Це не просто якийсь там політик і злодій.Це хитрющий кдбешний агент.Позбувшись цієї скотини,Україна втратить шанс розсекретити і оприлюднити прізвища сексотів і зрадників,які знищували Україну в минулому,і продовжують робити це зараз.Не можна міняти цю наволоч!З нею повинні працювати спецслужби,якщо вони в цьому зацікавлені.Якщо ж ні-то нас чекає ще довгий шлях до очищення,з повторенням трагічних помилок!
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18.04.2022 21:15 Відповісти
Так то вже зрозуміло що тому його раптом десь знайшли.Уе маніпуляція.Потім ще й дозволили кіно в якому він всієї Україні пропонує поміняти його на Зазисників Маріуполя.Пропонує обміняти його на здачу маріуполя!!Знущаються мабуть.
хто ж це йому дозволив зняти це відео коли він пропонує здали маріупіль в обмін на себе???Буданов?Якщо міняти то на Весь Маріуполь та південь!!!
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18.04.2022 21:30 Відповісти
Його й треба міняти тільки на Те щоб вони вийшли з Украіни!На всю Украіну або ЯК МІНІМУМ НА ПІВДеНь щоб кацапи вийшли з півдня!Тоді нехай беруть це лайно мертвечука
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18.04.2022 21:25 Відповісти
вы чего там собрались менять уроды?Вообще окуели решалы асфальтные.Не нагнетайте ситуацию
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18.04.2022 21:30 Відповісти
Нельзя его менять ни при каких условиях.
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18.04.2022 21:42 Відповісти
Он раше не нужен..,если бы был нужен они бы уже давно с предложениями рот открыли..
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18.04.2022 22:24 Відповісти
твари никакого обмена
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18.04.2022 22:28 Відповісти
Срочно отдать! А то сболтнёт чего лишнего. Пока молчит нужно отдавать.
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18.04.2022 22:30 Відповісти
Соратники товарища обосрались и не знают, как от него избавиться. Да вот только он и куму не нужен.
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18.04.2022 22:51 Відповісти
Чогось всі думають, що медведчук має розказати багато важливого і цікавого. Він може, і скоріше за все, так і робить, просто мовчати. Довести його вину - задача слідства. І яка від того користь, що він півроку мовчки просидить, а за цей час загине немало захисників Маріуполя? А ми ще не знаємо до чого призведе черговий наступ мордора, а ще є і наші військовополонені.
Питання складне. Згоден, що без залучення третьої сторони важко провести подібний обмін.
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18.04.2022 23:09 Відповісти
А третя сторона, мабуть буде записонощик абрамович? Тут є багато всього про мертвенчука.... https://www.youtube.com/watch?v=VZJG_RKktBQ
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18.04.2022 23:32 Відповісти
 
 