Якщо будуть міняти Медведчука, то залучать третю сторону, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов допустив можливість обміну нардепа Віктора Медведчука. Він уточнив, що якщо це і станеться, то тільки із залученням третьої сторони.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву Данілов зробив у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Не вважайте нас такими людьми, які дозволять і кума (Путіну - ред.) отримати, і Маріуполь знищити. Довіри немає. Якщо це відбуватиметься, це відбуватиметься, можливо, із залученням третьої сторони", - сказав Данілов про можливість обміну Медведчука.
Секретар РНБО додав, що росіяни часто забувають виконувати свої зобов'язання. За його словами, Москві вже ніхто не довіряє.
"Якщо це відбуватиметься (обмін,- ред.), то це буде ретельно відпрацьовано. Але потрібно дочекатися, чи потрібен Медведчук Путіну і Росії. Відповіді на це питання ми поки не отримали", - підсумував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Беню??
Заговорили о возможности обмена Виктора Медведчука, а это означает, что случилось https://t.me/pecherhill/741 именно то, о чем мы писали. Медведчук категорически отказался «сотрудничать со следствием», т е давать обвинительные показания на Петра Порошенко. Как мы и писали, Медведчуку это не выгодно. Дать показания на Порошенко, значит признать и свою вину так же. А Медведчук имеет совершенно иные планы. Генпрокурор Венедиктова описала руководству Офиса президента безрадостные перспективы дела Медведчука. Инкриминировать ему можно только побег из-под домашнего ареста. По делу о торговле углем у генпрокуратуры полный провал, доказать вину Медведчука практически невозможно. Есть, конечно, еще закон о коллаборационизме. Но фокус в том, что Медведчук не попадает под его положения. По сути, Медведчук не занимался ничем, кроме болтовни. За это не сажают. По-сути обменять Медведчука, это наилучший выход из ситуации. И вот тут сам Медведчук проявил крайне интересную инициативу. Озвученное Медведчуком предложение обменять его на защитников и жителей Мариуполя, это явно трансляция переданной ему адвокатами просьбы российских генералов. Дело в том, что если Москва согласится на такой обмен, Зеленский отказаться не сможет никак. Общественное мнение будет полностью на стороне обмена. Это сильно испортит настроение украинскому командованию. Дело в том, что защитники Мариуполя сейчас стягивают на себя крупные силы российской армии. Как только Маруполь перейдет под контроль россиян, эти силы будут переброшены на другие участки фронта, в первую очередь авиация. Россиянам это сильно упростит наступление на востоке страны. Кроме того. С падением Мариуполя Россия получает реальный успех, который можно будет предъявить своему населению как успешный результат всей военной операции. Россия получит сухопутный коридор на Крым. Дальше можно приказывать армии переходит к обороне, и призывать Украину к долгим и безрезультатным переговорам. И теперь уже украинская армия будет вынуждена атаковать позиции россиян. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/480 Медведчук далеко не так ценен Кремлю, как хочет показать. Администрация Путина имеет к нему крупный счет за его «экспертные оценки», приведшие к проигрышу Газпромом 4,6 миллиардов долларов в Стокгольмском арбитраже. Очевидно, сейчас Медведчук «искупает кровью» прошлые прегрешения перед Москвой. За такое можно и в тюрьме посидеть. И естественно. Обмен Медведчука не снимет вопрос Медведчука навсегда. Ничто не мешает все еще гражданину Украины Медведчуку Виктору Владимировичу через какое-то время после обмена снова вернуться на родину. «Отстаивать свое доброе имя». И это уже будет проблема не только Офиса Зеленского но и его приемников. Равно как и убытки от санкций СНБО, которые Медведчук имеет твердые намерения компенсировать себе через международные суды.
Щось дуже пече їм те токсичне фсбш-не лайно. А персонаж - цінний кладєзь інфи, та ще й небідний. Може перше трохи попрацювати, років 10-ть з ним. Але ж може виявитися, що в нас вся існуюча судова система - керується ФСБ, і ті хто садив і вбивав патріотів з 70-х, нині почесні громадяни із підвищеними пенсіями, а родичі їхні судять патріотів нинішніх.
https://twitter.com/babaikit/status/1516056977205612544?s=20&t=Idsi6bMspbx6FwlHpDABNA
.....или это "многоходовочка" от ОП.....
Пришло время отвечать бывшей власти по своим счётам
хто ж це йому дозволив зняти це відео коли він пропонує здали маріупіль в обмін на себе???Буданов?Якщо міняти то на Весь Маріуполь та південь!!!
Питання складне. Згоден, що без залучення третьої сторони важко провести подібний обмін.