Следующие санкции будут нацелены на военно-промышленный комплекс РФ, - Минфин США
США считают своей ближайшей задачей санкционное давление на российский ВПК, нарушение его цепочек поставок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо.
"В то время, как мы продолжаем внимательное санкционное давление на РФ, ее ключевые финансовые структуры, следующей фазой нашей работы будет постепенное выведение из строя российской военной машины. Для этого нужно создавать препятствия работе ВПК РФ, нарушать его цепочки поставок", - пояснил он.
Адеемо отметил, что администрация США продолжает "использование санкций, экспортных ограничений, чтобы лишить Россию нужных ей ресурсов".
"Речь идет о таких сферах, как космос, электроника и другие сферы, имеющие отношение к оборонной промышленности", - уточнил он.
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США тисніть на введення обов'язкового мита на імпорт газу і нафти з РФ усіма членами НАТО, нехай введуть мито 50% і збільшують його поступово до повної деокупації території України, тоді споживачі самі відмовлятимуться від купівлі енергоносіїв з РФ, так як ціни на них будуть занадто високими, більшість швидко шукатимуть альтернативу... і перестануть фінансувати вбивство українців.
Так виглядають будні маріупольських захисників з полку «Азов».
Цей дух не зламати нікому!
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Не хочеться накидати на вентилятор в бік Заходу, який нам потужно допомагає. Але з іншого боку історія схожа на ту, коли однією рукою допомагають, а іншою і нам і собі ускладнюють життя.