Наступні санкції будуть націлені на військово-промисловий комплекс РФ, - Мінфін США
США вважають своїм найближчим завданням санкційний тиск на російський ВПК, порушення його ланцюжків поставок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо.
"Тоді як ми продовжуємо уважний санкційний тиск на РФ, її ключові фінансові структури, наступною фазою нашої роботи буде поступове виведення з ладу російської військової машини. Для цього потрібно створювати перешкоди роботі ВПК РФ, порушувати його ланцюжки поставок", - пояснив він.
Адеємр зазначив, що адміністрація США продовжує "використання санкцій, експортних обмежень, щоб позбавити Росію потрібних їй ресурсів".
"Йдеться про такі сфери, як космос, електроніка та інші сфери, що мають відношення до оборонної промисловості", - уточнив він.
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США тисніть на введення обов'язкового мита на імпорт газу і нафти з РФ усіма членами НАТО, нехай введуть мито 50% і збільшують його поступово до повної деокупації території України, тоді споживачі самі відмовлятимуться від купівлі енергоносіїв з РФ, так як ціни на них будуть занадто високими, більшість швидко шукатимуть альтернативу... і перестануть фінансувати вбивство українців.
Так виглядають будні маріупольських захисників з полку «Азов».
Цей дух не зламати нікому!
Розповсюджуйте по своїм мережам там, хай люди бачать як це відбувається насправді.
Не хочеться накидати на вентилятор в бік Заходу, який нам потужно допомагає. Але з іншого боку історія схожа на ту, коли однією рукою допомагають, а іншою і нам і собі ускладнюють життя.