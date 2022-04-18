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Наступні санкції будуть націлені на військово-промисловий комплекс РФ, - Мінфін США

путін

США вважають своїм найближчим завданням санкційний тиск на російський ВПК, порушення його ланцюжків поставок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо.

"Тоді як ми продовжуємо уважний санкційний тиск на РФ, її ключові фінансові структури, наступною фазою нашої роботи буде поступове виведення з ладу російської військової машини. Для цього потрібно створювати перешкоди роботі ВПК РФ, порушувати його ланцюжки поставок", - пояснив він.

Адеємр зазначив, що адміністрація США продовжує "використання санкцій, експортних обмежень, щоб позбавити Росію потрібних їй ресурсів".

"Йдеться про такі сфери, як космос, електроніка та інші сфери, що мають відношення до оборонної промисловості", - уточнив він.

Також читайте: Підтримка курсу рубля виснажує військовий потенціал Росії, - Мінфін США

Автор: 
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Топ коментарі
+35
А может, с этого начинать надо было?!
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18.04.2022 22:15
+31
Это конечно хорошая новость, но не на 54/55 день войны.
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18.04.2022 22:15
+16
В смысле следующий пакет??? А что до сих пор военно-промышленный комплекс не под санкциями??? А ничего что война против европы идёт?
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18.04.2022 22:18
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Это конечно хорошая новость, но не на 54/55 день войны.
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18.04.2022 22:15 Відповісти
А может, с этого начинать надо было?!
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18.04.2022 22:15 Відповісти
а Украине надо было с борьбой с коррупции начинать - но ты же так зеленскому не предьявляешь..
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19.04.2022 06:54 Відповісти
роздуплились
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18.04.2022 22:16 Відповісти
І фотоапарати забороните?
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18.04.2022 22:16 Відповісти
такі санкції потрібно були ща в 2020 році!!!невже не ясно було до якого піздеця все це йдеколи кацапи побудували в Москві храм Сатани де вони зберігають фуражку Гітлера?
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18.04.2022 22:18 Відповісти
/
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18.04.2022 22:30 Відповісти
Зовсім не смішно.
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18.04.2022 22:31 Відповісти
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18.04.2022 23:05 Відповісти
Церковь Дьявола.
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18.04.2022 23:36 Відповісти
Лучше поздно чем никогда
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18.04.2022 22:18 Відповісти
Країни ЄС що імпортують газ і нафту з РФ платять щодня РФ 800 млн. $, решта країн світу з них найбільші Китай Індія Японія інші 600 млн. $, тобто РФ отримує щодня 1.4 млрд. $...
США тисніть на введення обов'язкового мита на імпорт газу і нафти з РФ усіма членами НАТО, нехай введуть мито 50% і збільшують його поступово до повної деокупації території України, тоді споживачі самі відмовлятимуться від купівлі енергоносіїв з РФ, так як ціни на них будуть занадто високими, більшість швидко шукатимуть альтернативу... і перестануть фінансувати вбивство українців.
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18.04.2022 22:18 Відповісти
В смысле следующий пакет??? А что до сих пор военно-промышленный комплекс не под санкциями??? А ничего что война против европы идёт?
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18.04.2022 22:18 Відповісти
Это надо было делать в 2014 году. Сейчас только эмбарго на нефть и газ, остальные санкции как горох по слону.
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18.04.2022 22:18 Відповісти
А ти не зрозумів чому Макрон не назвав війну проти України геноцидом..., все елементарно, він не вірить, як і більшість країн в ЕС, що в України є високі шанси виграти у цій війні, тобто рано чи пізно вона буде змушена капітулювати, а їм прийдеться, якось жити з ******, купувати нафту, газ, налагоджувати інший втрачений бізнес...
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18.04.2022 22:24 Відповісти
так вы сами свиноцабаки дохните в Украине...?
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18.04.2022 22:41 Відповісти
Який же ти дебіл.
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18.04.2022 22:57 Відповісти
такие новореги как ты, сразу напоминают "отдел Во-Во"...
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18.04.2022 23:32 Відповісти
Достатньо одної санкції: «Повна заборона перетину кордону з РФ для людей або товарів». Решта від лукавого
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18.04.2022 22:18 Відповісти
***** само незабаром поверне виїзні візи, як в СРСРі були.
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18.04.2022 22:38 Відповісти
Ви ембарго на нафту і газ вже зробили,панове?!
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18.04.2022 22:21 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/8/683551/ США вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу
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18.04.2022 22:57 Відповісти
Если не ошибаюсь, за 55 дней пару стран только отказались от газа и нефти с рф и одна страна от угля, санкции конечно очень сильные. А ну еще кока кола уменьшила бюджет на рекламу и макдональдс из всей сети закрыл пару-тройку заведений.
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18.04.2022 22:21 Відповісти
От угля все ЕС отказалось, это в пятом пакете или в шестом.
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18.04.2022 22:26 Відповісти
Остаточно відмовляться лише в серпні, та й вугілля-то капля в морі.
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18.04.2022 22:30 Відповісти
Акуєть, тепер почекаємо років 5 поки в них закінчиться балістичні ракети і снаряди.
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18.04.2022 22:21 Відповісти
Когда уже до мирового сообщество дойдет что ***** развязало войну против Украины из за давления кровожадного общества рашки. Их теперь не устраивает мир, они хотят победы и уничтожения Украины. Теперь правительство рашки не способно остановить войну, так как прокаженные устроят революцию из за поражения. Эмбарго на нефть и газ, твари должны сидеть без денег и в голоде пока желание воевать не пропадет.
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18.04.2022 22:23 Відповісти
Повторюсь тому Макрон не назвав війну проти України геноцидом..., все елементарно, він не вірить, як і більшість країн в ЕС, що в України є високі шанси виграти у цій війні, тобто рано чи пізно вона буде змушена капітулювати, а їм прийдеться, якось жити з ******, купувати нафту, газ, налагоджувати інший втрачений бізнес...
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18.04.2022 22:26 Відповісти
А я б безяєчній європкі і штатам, так сказав, не буде через тиждень всієї необхідної нам зброї, то тоді ми підриваємо всі свої АЕС, якщо помирати, то всім разом і з феєрверком.
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18.04.2022 22:40 Відповісти
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18.04.2022 23:02 Відповісти
https://t.me/MaksymZhorin/2952

Так виглядають будні маріупольських захисників з полку «Азов».



Цей дух не зламати нікому!



Розповсюджуйте по своїм мережам там, хай люди бачать як це відбувається насправді.
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18.04.2022 22:26 Відповісти
Пля, я думав, що ці санкції введено було ще 24.02. М-да, які ж без'яєчні нікчеми в адміністрації Обами-3.
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18.04.2022 22:28 Відповісти
Иваново, Росія https://ibb.co/zRcxDnZ
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18.04.2022 22:39 Відповісти
намекаешь что вас ещё сбивать и сбиваь...
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18.04.2022 22:45 Відповісти
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18.04.2022 22:45 Відповісти
Мабуть ембарго на нафту введуть коли московити розчехлять та застосують тактичну ЯЗ.
Не хочеться накидати на вентилятор в бік Заходу, який нам потужно допомагає. Але з іншого боку історія схожа на ту, коли однією рукою допомагають, а іншою і нам і собі ускладнюють життя.
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18.04.2022 23:05 Відповісти
Світові треба добре допомогти виграти війну Україні, бо ********** намарив собі, що воює з усім Заходом і захват України сприйме, як програш усіх та мотив для подальшого наступу.
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18.04.2022 23:33 Відповісти
Подібні санкції діють ще з 2014 щодо товарів подвійного призначення. Але русня закупала комплектуючі як для космічної галузі, а використовувала у бойових ракетах. Аналогічно з французьким Thales - усе нібито поставлялося по контрактах, які були укладені до 2014-го року. Захід сам озброїв тих кацапів, без електроніки це була б просто купа заліза 80-х років 20 ст. І можна подумати, ніхто цього не очікував, ай-ай-ай.
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18.04.2022 23:48 Відповісти
Израиль и Китай будут стараться нарушить запрет и давать России военные технологии и комплектующие для производства оружия.
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19.04.2022 02:16 Відповісти
Корявый перевод. Речь идет о поставках ВСЕГО, что может использоваться в ВПК.
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19.04.2022 10:13 Відповісти
 
 