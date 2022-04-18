Обращение Зеленского: Будем защищаться. Будем сражаться. Ничего украинского не отдадим. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся. Которые защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все-все, которые на протяжении всех этих лет и навсегда - с Украиной", - заявил Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, – Зеленский. Фоторепортаж
Топ комментарии
+21 Voloshka P.
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+17 Павло ШОвте
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Напишіть маленькому диктатору на ФБ, щоб не позорив Україну цензурою і включив незалежні канали.
Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу 1+1 є олігарх Ігор Коломойський, Ігор Суркіс та кума Володимира путіна Оксана Марченко. (Вікіпедія)
Замість введення санкцій проти куми путіна або закриття 1+1, влада знімає з ефіра патріотичні 5-й, Прямий та Еспресо.
Ось, оцей 73/43зебіл - один з розпалювачів
Декілька днів цей мудак проводив нараду по Маріуполю, результат нуль.
Більше того, сьогодні його речник Арестович заявив, що здача Маріуполя це перемога Україн і обґрунтував це.
Ну це вже повний маразм зі сторони зеленої шобли зрадників
Прийдеш? Покажеш особистим прикладом, як треба воювати?
Захист Маріуполя неможливий
Тому запропонував військам відійти
Все правильно
Не дзвонять.
І так з сотнями тисяч добровольців. Навіть офіцерів та бувших АТОшників не беру в армію, бо банально не вистачає навіть стрілецької зброї.
Як недавно заявили в офісі Зеленського, що на шість добровольців припадає один автомат.
Так, що дєрьмо цей Зеля, який не готував країну до війни, навіть коли весь цивілізований світ його попереджав, а крав гроші на 'великому крадівництві.
Как? Между ними единственный мостик был...
Здурів, мабуть.
А вже потім можеш щось казати "будемо боротися ... будемо захищатись щоденно .... нічого не віддамо".
Може, ЗСУ з народом і будуть... якщо вчергове не зрадять з-під тебе
Слава Воїнам України!
Армия и народ своим энтузиазмом держит фронт. Оружия очень мало. Мы требуем от Запада,
но он то не обязан. Если сама страна не позаботилась об этом в ожидании войны, о которой
говорили все разведки мира, и (даже Арестович всё знал?!) не подготовилась достаточно, то
почему другие страны должны отрывать от себя. Мы не можем требовать и , тем более,
оскорбительно отказывать руководителю Германии в возможности приехать и самому лично
убедиться в происходящим. Это большой прокол дипломатической службы, это даже, если
не больше. Это Дипломатия, а не междусобойчик в подворотне. Оскорбить первого руководителя
страны, это оскорбить страну в его лице, страну, от которой ждут что то нужное.
При нынешней ситуации, когда у нас во врагах самый подлый преступник, нужен военный совет,
независимо от лояльности к власти, нужны военные с ясным умом и большим опытом. Страна
то одна и мы её любим. После войны будем делить игрушки и влияние. Сейчас опасно.
Будьте уже все патриотами, независимо от своих кошельков! Благородство всегда в цене!
Меценаты войдут в Историю с благодарностью! У нас в Украине есть богатые люди, да
сделайте уже что нибудь стоящее, ведь вы же в этой стране и смогли накопить деньги!
У вас есть каналы и связи, никто уже не обращает внимание на их законность. Помогите!