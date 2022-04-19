Коллаборанты сядут на скамью подсудимых наравне с оккупантами, - Верещук

Правоохранители начали более 12,5 тыс. уголовных производств по факту коллаборационизма.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Вас хорошо видно из Киева. Мы знаем все, что вы делаете, все ваши договоренности и все, что вы пытаетесь скрыть. Этого не удастся вам сделать! Я вам это лично обещаю. За все, что сейчас происходит на территории – к сожалению, пока (подчеркиваю – пока!) неподконтрольной украинским властям, вы получите наказание – сполна. И это не только 15 лет, которые вас ждут в соответствии со 111-й статьей Уголовного кодекса Украины. Вы сядете на скамью подсудимых в международном суде – наравне с оккупантами, уничтожающими наших людей, которые прицельно убили ракетой на вокзале в Краматорске десятки женщин и детей", - подчеркнула Верещук.

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В то же время работа стражей порядка по коллаборантам продолжается активно.

Статистика МВД Украины свидетельствует: за полтора месяца войны (по состоянию на 13 апреля) в стране начато более 12,5 тыс. уголовных производств по таким преступлениям. Собственно, за нарушение законов и обычаев войны – 4561 производство; за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 1431; за коллаборационную деятельность – 188; за диверсии – 36; за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны – 8; за теракты – 10 и за государственную измену – 12 производств.