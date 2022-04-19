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Новости Война
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Коллаборанты сядут на скамью подсудимых наравне с оккупантами, - Верещук

верещук

Правоохранители начали более 12,5 тыс. уголовных производств по факту коллаборационизма.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Вас хорошо видно из Киева. Мы знаем все, что вы делаете, все ваши договоренности и все, что вы пытаетесь скрыть. Этого не удастся вам сделать! Я вам это лично обещаю. За все, что сейчас происходит на территории – к сожалению, пока (подчеркиваю – пока!) неподконтрольной украинским властям, вы получите наказание – сполна. И это не только 15 лет, которые вас ждут в соответствии со 111-й статьей Уголовного кодекса Украины. Вы сядете на скамью подсудимых в международном суде – наравне с оккупантами, уничтожающими наших людей, которые прицельно убили ракетой на вокзале в Краматорске десятки женщин и детей", - подчеркнула Верещук.

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В то же время работа стражей порядка по коллаборантам продолжается активно.

Статистика МВД Украины свидетельствует: за полтора месяца войны (по состоянию на 13 апреля) в стране начато более 12,5 тыс. уголовных производств по таким преступлениям. Собственно, за нарушение законов и обычаев войны – 4561 производство; за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 1431; за коллаборационную деятельность – 188; за диверсии – 36; за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны – 8; за теракты – 10 и за государственную измену – 12 производств.

Автор: 

коллаборационизм (870) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+24
а той хто розмінував перешийок сяде ?
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19.04.2022 02:16
+13
Де Мураєв?

Саме його телеканал НАШ готовив грунт для вторгнення!
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19.04.2022 02:27
+10
в ОПі у найвеличнішого напряглись ...
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19.04.2022 02:10
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в ОПі у найвеличнішого напряглись ...
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19.04.2022 02:10 Ответить
а той хто розмінував перешийок сяде ?
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19.04.2022 02:16 Ответить


И КТО ЖЕ РАЗМИНИРОВАЛ ДЛРОГУ С КРЫМА ? ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
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19.04.2022 08:25 Ответить
Де Мураєв?

Саме його телеканал НАШ готовив грунт для вторгнення!
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19.04.2022 02:27 Ответить
🤢🤮
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19.04.2022 02:33 Ответить
о, вона теж сексистка,.. хоча, чому я дивуюсь....
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19.04.2022 03:43 Ответить
Ооо, знову об'явила "війну Англії"... "на манеже все те же "
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19.04.2022 04:41 Ответить
коли ми виграємо війну їх вже не буде в Україні, вони всі побіжать гуртом на росію, і хрін їх звідти потім дістанеш.
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19.04.2022 05:25 Ответить
Верещучка і є той самий колаборант!
І таких багато з'явилося на керівних посадах після обрання Боневтіка.
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19.04.2022 06:14 Ответить
Опача, Ирка Жопинс хочет сесть? И сама это анонсирует!
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19.04.2022 07:34 Ответить
Голосніше всіх: "лови крадія" кричить крадій.
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19.04.2022 08:09 Ответить
Це верещалка про себе (розмінування перешейку), мамамію, подоляка, абдристовича і єрмака? Чи тільки про татарова, демченко і портнова? А можливо нарешті спомнили про Беню, ківу, бойко, всю ОПЗЖ і третину "слуг"?
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19.04.2022 08:46 Ответить
Ті, хто провалив свої обов'язки теж сядуть, і не важливо через тупість чи навмисно
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19.04.2022 09:07 Ответить
Вот только кто судить и садить будет. После войны они будут неприкасаемые за счёт украинцев
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19.04.2022 10:04 Ответить
"Все равны, но есть равнее"(с)
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19.04.2022 10:37 Ответить
Посмотрим после войны. Заявление красивое. Ещё бы гласно публиковали пофамильно, кому объявлено подозрение, где за что. А то на выходе все уйдёт в пар. До войны так и было
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19.04.2022 10:01 Ответить
Говорить лозунгами-не признак ума. До войны даже не планировали меры по защите населения, мер эвакуации, расселения беженцев
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19.04.2022 10:07 Ответить
 
 