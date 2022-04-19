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Новини Війна
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Колаборанти сядуть на лаву підсудних нарівні із окупантами, - Верещук

верещук

Правоохоронці розпочали понад 12,5 тис. кримінальних проваджень за фактом колаборацонізму.

Про це заявила Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вас добре видно з Києва. Ми знаємо все, що ви робите, всі ваші домовленості та усе, що ви намагаєтесь приховати. Цього не вдасться вам зробити! Я вам це особисто обіцяю. За все, що зараз відбувається на території – на жаль, поки що (наголошую – поки що!) непідконтрольній українській владі, ви отримаєте покарання – сповна. І це не лише 15 років, які на вас чекають відповідно до 111-ї статті Кримінального кодексу України. Ви сядете на лаву підсудних у міжнародному суді – нарівні з окупантами, які знищують наших людей, які прицільно вбили ракетою на вокзалі в Краматорську десятки жінок і дітей", - наголосила Верещук.

Водночас робота правоохоронців по колаборантах триває жваво.

Статистика МВС України свідчить: за півтора місяці війни (станом на 13 квітня) в країні розпочато понад 12,5 тис. кримінальних проваджень щодо таких злочинів. Власне, за порушення законів та звичаїв війни – 4561 провадження; за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – 1431; за колабораційну діяльність – 188; за диверсії – 36; за планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни – 8; за теракти – 10 і за державну зраду – 12 проваджень.

Також читайте: Колаборантку, яка зливала дані про розташування ЗСУ, затримали на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

колабораціонізм (1158) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+24
а той хто розмінував перешийок сяде ?
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19.04.2022 02:16
+13
Де Мураєв?

Саме його телеканал НАШ готовив грунт для вторгнення!
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19.04.2022 02:27
+10
в ОПі у найвеличнішого напряглись ...
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19.04.2022 02:10
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в ОПі у найвеличнішого напряглись ...
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19.04.2022 02:10 Відповісти
а той хто розмінував перешийок сяде ?
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19.04.2022 02:16 Відповісти


И КТО ЖЕ РАЗМИНИРОВАЛ ДЛРОГУ С КРЫМА ? ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
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19.04.2022 08:25 Відповісти
Де Мураєв?

Саме його телеканал НАШ готовив грунт для вторгнення!
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19.04.2022 02:27 Відповісти
🤢🤮
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19.04.2022 02:33 Відповісти
о, вона теж сексистка,.. хоча, чому я дивуюсь....
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19.04.2022 03:43 Відповісти
Ооо, знову об'явила "війну Англії"... "на манеже все те же "
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19.04.2022 04:41 Відповісти
коли ми виграємо війну їх вже не буде в Україні, вони всі побіжать гуртом на росію, і хрін їх звідти потім дістанеш.
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19.04.2022 05:25 Відповісти
Верещучка і є той самий колаборант!
І таких багато з'явилося на керівних посадах після обрання Боневтіка.
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19.04.2022 06:14 Відповісти
Опача, Ирка Жопинс хочет сесть? И сама это анонсирует!
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19.04.2022 07:34 Відповісти
Голосніше всіх: "лови крадія" кричить крадій.
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19.04.2022 08:09 Відповісти
Це верещалка про себе (розмінування перешейку), мамамію, подоляка, абдристовича і єрмака? Чи тільки про татарова, демченко і портнова? А можливо нарешті спомнили про Беню, ківу, бойко, всю ОПЗЖ і третину "слуг"?
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19.04.2022 08:46 Відповісти
Ті, хто провалив свої обов'язки теж сядуть, і не важливо через тупість чи навмисно
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19.04.2022 09:07 Відповісти
Вот только кто судить и садить будет. После войны они будут неприкасаемые за счёт украинцев
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19.04.2022 10:04 Відповісти
"Все равны, но есть равнее"(с)
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19.04.2022 10:37 Відповісти
Посмотрим после войны. Заявление красивое. Ещё бы гласно публиковали пофамильно, кому объявлено подозрение, где за что. А то на выходе все уйдёт в пар. До войны так и было
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19.04.2022 10:01 Відповісти
Говорить лозунгами-не признак ума. До войны даже не планировали меры по защите населения, мер эвакуации, расселения беженцев
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19.04.2022 10:07 Відповісти
 
 