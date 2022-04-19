Колаборанти сядуть на лаву підсудних нарівні із окупантами, - Верещук

Правоохоронці розпочали понад 12,5 тис. кримінальних проваджень за фактом колаборацонізму.

Про це заявила Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вас добре видно з Києва. Ми знаємо все, що ви робите, всі ваші домовленості та усе, що ви намагаєтесь приховати. Цього не вдасться вам зробити! Я вам це особисто обіцяю. За все, що зараз відбувається на території – на жаль, поки що (наголошую – поки що!) непідконтрольній українській владі, ви отримаєте покарання – сповна. І це не лише 15 років, які на вас чекають відповідно до 111-ї статті Кримінального кодексу України. Ви сядете на лаву підсудних у міжнародному суді – нарівні з окупантами, які знищують наших людей, які прицільно вбили ракетою на вокзалі в Краматорську десятки жінок і дітей", - наголосила Верещук.

Водночас робота правоохоронців по колаборантах триває жваво.

Статистика МВС України свідчить: за півтора місяці війни (станом на 13 квітня) в країні розпочато понад 12,5 тис. кримінальних проваджень щодо таких злочинів. Власне, за порушення законів та звичаїв війни – 4561 провадження; за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – 1431; за колабораційну діяльність – 188; за диверсії – 36; за планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни – 8; за теракти – 10 і за державну зраду – 12 проваджень.

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