Из-за войны треть полей в Украине непригодна для посевной, - ООН
В Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использовать для посева зерновых из-за войны.
Об этом сообщили в твиттере Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Цензор.НЕТ.
"Более 30% сельскохозяйственных полей (Украины. - Ред.) не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта Украины и России", - говорится в сообщении.
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2. І ця сама ООН також нехай подивиться на себе в дзеркало. А тоді просить зерна у рашки, яку вона не може вигнати, щоб не було голоду.
хай самі собі щось виростять уже, хоч раз.
чи що це імпотентне ООН пропонує, щоб ми занепокоєність висловили? чи щоб здавалися уже?