Из-за войны треть полей в Украине непригодна для посевной, - ООН

В Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использовать для посева зерновых из-за войны.

Об этом сообщили в твиттере Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Цензор.НЕТ.

"Более 30% сельскохозяйственных полей (Украины. - Ред.) не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта Украины и России", - говорится в сообщении.

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