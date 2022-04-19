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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через війну третина полів в Україні непридатна для посіву, - ООН

посівна

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну

Про це повідомили в твітері Управлінні ООН з координації гуманітарних питань, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 30% сільськогосподарських полів (України. - Ред.) не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В усіх областях, крім Луганської, стартувала посівна кампанія, - Шмигаль

Автор: 

ООН (3347) посівна (128)


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Топ коментарі
+17
Голод, говрите будет во многих странах без украинско зерна и продуктов? УКРАИНА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕНОСТЬ.
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19.04.2022 07:29
+11
1. Нехай ООН побалакає з мерзотою гебрейєсусом і істотою, яка називається папою римським, про расизм і українців.

2. І ця сама ООН також нехай подивиться на себе в дзеркало. А тоді просить зерна у рашки, яку вона не може вигнати, щоб не було голоду.
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19.04.2022 07:41
+8
Почекайте, . Ещё год и голодные арабы и негры начнут штурмовать Европо , индусы будут, голодать молча. ***** надо останавливать сейчас , и ещё вчера , всем миром ,а не одна Украина . Шож вы такие тупые, что не видите, надвигается катастрофа. До Европы ещё не дошло , что чем раньше она вступит в войну и поможет Украине раздавить орков, тем менее, тяжёлые, будут последствия . А последствия уже будут , и это все на совести Европы . Весенней посевной нет , осенняя под вопросом.
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19.04.2022 07:40
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100 лет русню всем миром надо будет карать, пока все не выдохнут
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19.04.2022 07:05 Відповісти
Так. Тепер вони хочуть жити в Україні в обіцяних пупом наших квартирах
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19.04.2022 09:21 Відповісти
Голод, говрите будет во многих странах без украинско зерна и продуктов? УКРАИНА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕНОСТЬ.
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19.04.2022 07:29 Відповісти
Пусть берут пример с кацапского старого пердуна
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19.04.2022 09:24 Відповісти
Почекайте, . Ещё год и голодные арабы и негры начнут штурмовать Европо , индусы будут, голодать молча. ***** надо останавливать сейчас , и ещё вчера , всем миром ,а не одна Украина . Шож вы такие тупые, что не видите, надвигается катастрофа. До Европы ещё не дошло , что чем раньше она вступит в войну и поможет Украине раздавить орков, тем менее, тяжёлые, будут последствия . А последствия уже будут , и это все на совести Европы . Весенней посевной нет , осенняя под вопросом.
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19.04.2022 07:40 Відповісти
1. Нехай ООН побалакає з мерзотою гебрейєсусом і істотою, яка називається папою римським, про расизм і українців.

2. І ця сама ООН також нехай подивиться на себе в дзеркало. А тоді просить зерна у рашки, яку вона не може вигнати, щоб не було голоду.
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19.04.2022 07:41 Відповісти
Расея готовит Украине Голодомор 2.0. Но "благородные" идиоты рассказывают, что нельзя атаковать объекты инфраструктуры на территории Расеи, что Украина не воюет с мирным населением. Во-первых. Где они увидели на Московии "мирное население"? Их с детства учат убивать. И во-вторых , что они будут делать когда украинцы реально голодать начнут?
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19.04.2022 07:46 Відповісти
ой, бідні еритрейці і сомалійці, їх так шкода! (ні)
хай самі собі щось виростять уже, хоч раз.
чи що це імпотентне ООН пропонує, щоб ми занепокоєність висловили? чи щоб здавалися уже?
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19.04.2022 08:00 Відповісти
Зато в тех областях, где возможно, увеличили площади. Так что, не всё так печально. Тут больше стоит вопрос в сохранении и хранении урожая.
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19.04.2022 09:00 Відповісти
А нефтепродукты у вас не стоит вопрос ??? 70% урожая это нефтепродукты , а русня бесконечно херачит базы ГСМ , там же не написано это для сельского хозяйства , а это для ВСУ . И с удобрениями тоже кстати . Так что неграм и арабам похоже подкрадывается пухнастий зверек с севера
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19.04.2022 09:11 Відповісти
Їжте на сніданок яйця, стурбовані
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19.04.2022 09:30 Відповісти
Думаю ООН треба вже зайнятися цим голодом більш дієвише...Прийняти рішення,щоб, в тому числі,країни НАТО взяли під охорону всі сільскогосподарскі землі.В першу чергу саме в Московії.Взяти під свій контроль Ростовську обл.,Краснодарський край,Бєлгородську обл. і інші,де врожаї пшениці найвищі.Звичайно очистивши їх від всіх військових частин і війскових кацапів.Думаю,що військам НАТО це під силу,та і Україна зможе допомогти.Всі на боротьбу з голодом.
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19.04.2022 10:56 Відповісти
 
 