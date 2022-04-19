Через війну третина полів в Україні непридатна для посіву, - ООН

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну

Про це повідомили в твітері Управлінні ООН з координації гуманітарних питань, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 30% сільськогосподарських полів (України. - Ред.) не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії", - йдеться у повідомленні.

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