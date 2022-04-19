Через війну третина полів в Україні непридатна для посіву, - ООН
В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну
Про це повідомили в твітері Управлінні ООН з координації гуманітарних питань, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 30% сільськогосподарських полів (України. - Ред.) не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Старый зольдат
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2. І ця сама ООН також нехай подивиться на себе в дзеркало. А тоді просить зерна у рашки, яку вона не може вигнати, щоб не було голоду.
хай самі собі щось виростять уже, хоч раз.
чи що це імпотентне ООН пропонує, щоб ми занепокоєність висловили? чи щоб здавалися уже?