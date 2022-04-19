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Новости Война
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"Нужно разрезать этот гнойник и наказывать всех виновных", - отец пропавшего срочника с крейсера "Москва" Шкребец

шкребец

Житель Ялты Дмитрий Шкребец написал запрос в Симферопольский военный комиссариат после того, как ему сообщили, что его сын, 19-летний срочник Егор, служивший на крейсере "Москва", пропал без вести во время эвакуации экипажа. Вместе с Дмитрием Шкребцем запрос написали еще две семьи пропавших моряков.

Шкребец рассказал Настоящему Времени, что намерен обратиться в связи с тем, что случилось, в военную прокуратуру, передает Цензор.НЕТ.

"Все виновные должны быть наказаны за то, что они сделали. Точнее, не сделали. Потому что этих ребят 19-20 лет там быть не должно было во время этих их операций. Они должны были быть высажены в Севастополе, возможно, переведены и прикомандированы к другой какой-то части, но не должны были участвовать там", – заявил Дмитрий Шкребец.

По его словам,  сын не собирался подписывать контракт: он хотел отслужить год корабельным поваром и вернуться к учебе, чтобы получить гражданскую специальность. Присягу Егор принял в июле 2021 года, а когда началась "специальная военная операция", он оказался в экипаже "Москвы".

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"Когда все случилось, да, я узнал, что с первого похода их никто не высадил, они на корабле. Но если бы я тогда начал поднимать весь это шум, то это разглашение секретной информации. А сейчас карты выложены на стол. Нужно вскрывать весь этот гнойник и наказывать всех виновных, почему пацанов не высадили", - добавил он.

О том, что Егор Шкребец числится пропавшим без вести, родители узнали от офицера Черноморского флота, который позвонил им и сообщил, что в ходе спасательной операции 19-летний срочник оказался за бортом.

"Непосредственно один из офицеров по телефону вечером нам сообщил, что среди раненых в госпитале и среди погибших его нет. Мы его спросили, каковы шансы, что он будет найден? Он сказал, что, учитывая температуру воды за бортом, шансы очень невелики. Та же самая информация была у другой семьи. То есть, получается, что какая-то группа ребят во время эвакуации просто оказалась в море, в холодной воде. В которой в открытом море больше 5-7 минут тяжело оставаться. Любому человеку понятно, что статус "без вести пропавший" в открытом море не может длиться долго. Куда там пропадать? Однозначная есть информация, что какая-то часть, не знаю какая, была в воде".

Шкребец рассказал, что после известия о пропаже сына объездил все госпитали в Севастополе, где содержатся раненые, но ни в одном из них Егора не оказалось. По его словам, так же своих сыновей искали "еще около 20 семей" и, вероятно, их еще больше.

До гибели сына Дмитрий Шкребец поддерживал войну в социальных сетях. Изменилось ли его отношение к войне сейчас, Шкребец говорить отказался: "Что касается происходящих военных действий, я не буду комментировать, потому что это может только помешать мне. Потому что это будет повод запретить мне что-либо говорить, писать и как-то влиять на эту ситуацию".

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"Что бы ни происходило, у подонков нет национальности, – заключил Дмитрий Шкребец. – Произошло военное преступление, и все причастные должны быть наказаны".

По заявлению российских военных, весь экипаж крейсера уцелел, однако вскоре стало известно о смерти по крайней мере одного члена команды: журналисты смогли подтвердить гибель мичмана Ивана Вахрушева. Кроме того, известны имена еще четырех моряков, которые числятся пропавшими без вести. Официально российские власти заявляют, что срочники не участвуют в "специальной военной операции" России в Украине.

Автор: 

крейсер (98) ликвидация (3542) россия (95546) Черноморский флот РФ (1560) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+93
так ваш гнойник ватную семейку уже покарали ))))
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19.04.2022 11:19
+92
Це тобі буміранг за твою позицію, Дмитрику. Ти хотів знищення України, чому тоді ниєш за своїм гнойником?
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19.04.2022 11:21
+76
А ми попереджували, що діти крисчан будуть гинути в мордорській армії. В Україні навіть призив скасували, бо армія - професійна.
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19.04.2022 11:21
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Підривом пердака цього ватніка-крисянина задоволений! Скоро від дізнається багато цікавого про те куди він втрапив!
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19.04.2022 11:51 Ответить
Як воно жити з паспортом покидька? Раніше не думав про наслідки?
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19.04.2022 11:53 Ответить
У раба нет права обращаться в прокуратуру. Он может только ждать, когда его попросят умереть. Не важно за кого или против кого, главное это сделать без раздумий.
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19.04.2022 11:53 Ответить
"За заявою російських військових, весь екіпаж крейсера "Москва" вцілів". После этого заявления как-то неловко комментировать ЛЮБЫЕ заявления орков.
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19.04.2022 11:53 Ответить
"Разрезать гнойник", это оно про кремль?
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19.04.2022 11:55 Ответить
уся росія
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19.04.2022 14:31 Ответить
"А нас за чьто?" (с)
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19.04.2022 11:56 Ответить
Скоро папаша начнет говорить, что произошла трагическая ошибка и сына у него никогда не было. А была дочь и служила она совсем на другом корабле стюардессой.
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19.04.2022 11:58 Ответить
ймовірно 20 сімей,
забув додати кілька нулів до цієї цифри
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19.04.2022 11:58 Ответить
Набутильте батю, шоб знав своє місце.
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19.04.2022 12:02 Ответить
"Відбувся військовий злочин ..." Ти бач, аж коли злочин помітив!
А якщо по суті, то знав він прекрасно, де синок служить. І війну тому підтримував, бо думав, що синок на кораблі (та ще й на флагмані) - це не в піхоті. Хто його там дістане? Відслужить, повернеться і ще і розповідати буде, як бравий моряк "укрофашистів" пачками косив. І тут... "Бац-бац..." І щось пішло не так. І подивіться, як змінилась риторика у татка: і син всього лише коком був (а хохли безневинного "поварьонка" взяли і знищили), і офіцери вже не "честь и гордость", а "пухлина". І навіть в ***...лові посмів сумніватись, що той набрехав (несподівано, так?), що срочників там немає. Нічого, батя ще дужче прозріє, коли походить по різних інстанціях і спробує довести, що той син в нього взагалі був!
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19.04.2022 12:04 Ответить
Ну, якщо розрізати цей гнійник, то треба й тебе разом - бо ти його частина...
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19.04.2022 12:05 Ответить
Все вони знали, але думали що на такому розпіареному флагмані безпечно і зароблять собі багато плюсів не ризикуючи!
А тепер будуть знати, що ВСУ їх дістають всюди, ще б по севастопольській бухті і кримському мосту БАХНУТИ.
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19.04.2022 12:06 Ответить
Як українців вбивати для цієї свинособаки нормально. Як знищили його свинособаку-завила падаль гнойная. Так тобі й треба
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19.04.2022 12:08 Ответить
Вот радостная весть! Как же он наверное светился от радости в 14 году. Егорка было 11 лет, вся жизнь впереди. *****, орки, ненавижу этих уродо
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19.04.2022 12:14 Ответить
+1.
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19.04.2022 12:17 Ответить
А шо так розєрипенився? Фуфлі пролетіли мимо...нема тіла -нема діла(компенсації). Зате в перших рядах на концерті кабздона
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19.04.2022 12:16 Ответить
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19.04.2022 12:16 Ответить
Гуляй рванина!
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19.04.2022 12:49 Ответить
Дивно,чого батькам орків так не подобається що запущений ними бумеранг повернувся їм в хлебало. Може не треба було його зовсім чіпати? До батька орка досі не дійшло,шо саме він винен у тому що коїться
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19.04.2022 12:17 Ответить
Папе еще и за дискредитацию вооруженных сил прилетит, чувствую.
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19.04.2022 12:21 Ответить
За что боролись, на то и напоролись.
Пускай теперь свои скрепы хлебают полным лаптем.
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19.04.2022 12:37 Ответить
Житель Ялти Дмитро Шкребець, что то ты быстро забыл свою родину и свой род. Купился на длинный рубль с двумя курицами?
А ведь твой род козацкий и причем их Полтавского полка.
Фамилия Шкребец в 18 веке встречается среди козаков сел Камянка и Стасовец.
В 20 веке семья Шкребец жила в городе Чугуеве, как и впрочем и в других городах и селах Украины ее, фамилию, можно встретить.
Но нашелся и иуда ...
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19.04.2022 12:24 Ответить
шо ви рівняєте полтавських шкребців-невдах до ялтинського шкребця? Не всякому малоросу дозволено жити в Ялті.
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19.04.2022 12:28 Ответить
Тварь манкуртская. Хуже истинного кацапья только манкурты.
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19.04.2022 12:27 Ответить
військовий злочин і гнойник -это вся ********* и ее вырезать на хрен вместе с такими как этот недоделанный папаша.
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19.04.2022 12:27 Ответить
да пох ! зовсім пох на цю мразоту ! здох і здох нах, пропав ну і пропав нах !...
Вони всі мають повиздихати . !
З.І. "Без жалю до тварюк..."
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19.04.2022 12:28 Ответить
Блін, напишіть цьому телепку, що він може сам все зробити! Невже людині не доходить, що треба лише вбити всіх своїх родичів, знайомих і просто зустрічних рашистів, а потім самому повіситися
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19.04.2022 12:28 Ответить
какой-то странный ватник. вроде должен клеймить нацистов и призывать "бамбить" Киев. как-то нескрепно.
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19.04.2022 12:29 Ответить
Чого б я переживав? Куди той піздюк з корабля б подівся? Десь же на крейсері й знаходиться!
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19.04.2022 12:31 Ответить
У крейсері, а може тільки одна срака по палубі поскакала.
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19.04.2022 12:41 Ответить
Ну да, если бы выкормыш этого урода не пошел бы кормить собой креветок, то папочка гордился бы своим сыном- убийцей.А так стал возмущаться.
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19.04.2022 12:35 Ответить
уточняйте сразу в статье, что кацапам пишут "Пропал безвести" для того, чтоб не выплачивать компенсацию за погибшего.
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19.04.2022 12:37 Ответить
Тому й трупи свого дохлого скотобидла не хочуть забирати.
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19.04.2022 12:59 Ответить
Бігає, бо за зниклого безвісті Єгорку грошей не дадуть... бо хто знає куди отой манкурт подівся, може за самогоном для дєдушек в самоход побіг.
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19.04.2022 12:40 Ответить
так воно і було. скажуть що втік з іншими проавшими без вісти строковиками.
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19.04.2022 14:45 Ответить
Схоже, батяня, цей гнійник розріже тебе)
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19.04.2022 12:58 Ответить
Навіщо тут ця істерика свинособаки, який заткнеться одразу, коли йому дадуть компенсацію, або засунуть швабру у дупу?!
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19.04.2022 13:09 Ответить
Хоче бачити сина - хай утопиться.
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19.04.2022 13:10 Ответить
через деякий час говоритиме що у нього-дочка а сина взагалі ніякого не було
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19.04.2022 13:17 Ответить
"Що стосується військових дій, що відбуваються, я не коментуватиму, тому що це може тільки завадити мені. Тому що це буде привід заборонити мені щось говорити, писати і якось впливати на цю ситуацію.»- в нього дитину російське керівництво цинічно вбило, а він про свою власну шкуру тубрується… та нормальний батько рвав би й метав у пошуках сина!!!
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19.04.2022 13:35 Ответить
Рабам рот закрывают быстро. Сказано - безвести и точка. Вскрыть гнойник одному невозможно, захлебнется мгновенно. Свободу потерять можно и по глупости, а вот получить можно только в борьбе, очень кровавой. Оккупировали Крым без кровопролития, посмотрим что будет в дороге на свободу.
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19.04.2022 13:38 Ответить
РАБЫ ЫМПЕРИИ ни себя, ни своих предков, ни своих отпрысков не считают ВИНОВНЫМИ, ведь они БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ по своей природе и менталитету (рабскому)!
А ведь, за БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ все равно рано или поздно наступит ОТВЕТСВЕННОСТЬ (ведь царю и боярам насрать на своих холопов, жалеть ДУРАКОВ дело бестолковое)!
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19.04.2022 13:38 Ответить
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19.04.2022 13:46 Ответить
земля бетоном вашему сыночку
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19.04.2022 13:46 Ответить
да ладно шкребец, еще нарожают тебе бабы ублюдков, делоф-то
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19.04.2022 13:49 Ответить
Скоро вам подонки будут приносить дохлую рыбу завернутую в тельняшку, вместо похоронки Это означает что ваши ублюдки спят с рыбами По старинному сицилийскому обычаю!
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19.04.2022 14:02 Ответить
Сношайтесь и плодите новое пушечное мясо, для вашей империи зла!
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19.04.2022 14:03 Ответить
Это тебе, бл.ядина ватная, карма путинячья.
И шо ты раскудахталось, сруцькимирное, на бутылку захотело?
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19.04.2022 14:09 Ответить
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19.04.2022 14:10 Ответить
Абсолютно байдуже, що там триндить чи робить цей зрадник - одним мудаком і вбивцею стало менше, а це вже добре само по собі! Жирніші краби будуть )))
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19.04.2022 14:16 Ответить
ДА С КРЫМОМ НЕОБХОДИМО ЧТО ТО РЕШАТЬ !) СЛИШКОМ МНОГО ПРЕДАТЕЛЕЙ ТАМ !!!
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19.04.2022 15:09 Ответить
Та знайдеться, то ж корабель - куди з нього можна подітися?
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19.04.2022 15:54 Ответить
а у ватного"папы" макітра не спрацювала - не було б "спяциальнои аперации", може і бовдур його жив би. А так, можна порадити одне - купуй "бычка черноморского у томаті" - там буде точно частка твого синулі. Потавиш у сервант. и нацепишь колорадку - і все буде файно. можешь ще портрет @уйла начепити.
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19.04.2022 16:10 Ответить
Зараз прийде фсб і він забуде, що в нього взагалі ****** був. Хотів в парашу, то насолоджуйся
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19.04.2022 18:42 Ответить
Эх Димон,крыса ты крымская,когда в 14 году твоему сыну было 11лет ты и подумать не мог что за вопли "Крым наш" придется заплатить жизнью собственного сына
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19.04.2022 21:51 Ответить
ФСБ посадить на пляшку цього папку й він скаже "то фейк, хунта сламала акаунт, нєбило у мєня сина"...
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20.04.2022 00:14 Ответить
да, папаша, а проголосовал бы ты за Украину в 2014 или вывез дите на материк после окупации, жил бы себе у нас припеваючи, и сын был бы жив.
За свой выбор ты ответил. Как и сотни крысчан тоже
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20.04.2022 01:46 Ответить
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