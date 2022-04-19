"Нужно разрезать этот гнойник и наказывать всех виновных", - отец пропавшего срочника с крейсера "Москва" Шкребец
Житель Ялты Дмитрий Шкребец написал запрос в Симферопольский военный комиссариат после того, как ему сообщили, что его сын, 19-летний срочник Егор, служивший на крейсере "Москва", пропал без вести во время эвакуации экипажа. Вместе с Дмитрием Шкребцем запрос написали еще две семьи пропавших моряков.
Шкребец рассказал Настоящему Времени, что намерен обратиться в связи с тем, что случилось, в военную прокуратуру, передает Цензор.НЕТ.
"Все виновные должны быть наказаны за то, что они сделали. Точнее, не сделали. Потому что этих ребят 19-20 лет там быть не должно было во время этих их операций. Они должны были быть высажены в Севастополе, возможно, переведены и прикомандированы к другой какой-то части, но не должны были участвовать там", – заявил Дмитрий Шкребец.
По его словам, сын не собирался подписывать контракт: он хотел отслужить год корабельным поваром и вернуться к учебе, чтобы получить гражданскую специальность. Присягу Егор принял в июле 2021 года, а когда началась "специальная военная операция", он оказался в экипаже "Москвы".
"Когда все случилось, да, я узнал, что с первого похода их никто не высадил, они на корабле. Но если бы я тогда начал поднимать весь это шум, то это разглашение секретной информации. А сейчас карты выложены на стол. Нужно вскрывать весь этот гнойник и наказывать всех виновных, почему пацанов не высадили", - добавил он.
О том, что Егор Шкребец числится пропавшим без вести, родители узнали от офицера Черноморского флота, который позвонил им и сообщил, что в ходе спасательной операции 19-летний срочник оказался за бортом.
"Непосредственно один из офицеров по телефону вечером нам сообщил, что среди раненых в госпитале и среди погибших его нет. Мы его спросили, каковы шансы, что он будет найден? Он сказал, что, учитывая температуру воды за бортом, шансы очень невелики. Та же самая информация была у другой семьи. То есть, получается, что какая-то группа ребят во время эвакуации просто оказалась в море, в холодной воде. В которой в открытом море больше 5-7 минут тяжело оставаться. Любому человеку понятно, что статус "без вести пропавший" в открытом море не может длиться долго. Куда там пропадать? Однозначная есть информация, что какая-то часть, не знаю какая, была в воде".
Шкребец рассказал, что после известия о пропаже сына объездил все госпитали в Севастополе, где содержатся раненые, но ни в одном из них Егора не оказалось. По его словам, так же своих сыновей искали "еще около 20 семей" и, вероятно, их еще больше.
До гибели сына Дмитрий Шкребец поддерживал войну в социальных сетях. Изменилось ли его отношение к войне сейчас, Шкребец говорить отказался: "Что касается происходящих военных действий, я не буду комментировать, потому что это может только помешать мне. Потому что это будет повод запретить мне что-либо говорить, писать и как-то влиять на эту ситуацию".
"Что бы ни происходило, у подонков нет национальности, – заключил Дмитрий Шкребец. – Произошло военное преступление, и все причастные должны быть наказаны".
По заявлению российских военных, весь экипаж крейсера уцелел, однако вскоре стало известно о смерти по крайней мере одного члена команды: журналисты смогли подтвердить гибель мичмана Ивана Вахрушева. Кроме того, известны имена еще четырех моряков, которые числятся пропавшими без вести. Официально российские власти заявляют, что срочники не участвуют в "специальной военной операции" России в Украине.
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А якщо по суті, то знав він прекрасно, де синок служить. І війну тому підтримував, бо думав, що синок на кораблі (та ще й на флагмані) - це не в піхоті. Хто його там дістане? Відслужить, повернеться і ще і розповідати буде, як бравий моряк "укрофашистів" пачками косив. І тут... "Бац-бац..." І щось пішло не так. І подивіться, як змінилась риторика у татка: і син всього лише коком був (а хохли безневинного "поварьонка" взяли і знищили), і офіцери вже не "честь и гордость", а "пухлина". І навіть в ***...лові посмів сумніватись, що той набрехав (несподівано, так?), що срочників там немає. Нічого, батя ще дужче прозріє, коли походить по різних інстанціях і спробує довести, що той син в нього взагалі був!
А тепер будуть знати, що ВСУ їх дістають всюди, ще б по севастопольській бухті і кримському мосту БАХНУТИ.
Пускай теперь свои скрепы хлебают полным лаптем.
А ведь твой род козацкий и причем их Полтавского полка.
Фамилия Шкребец в 18 веке встречается среди козаков сел Камянка и Стасовец.
В 20 веке семья Шкребец жила в городе Чугуеве, как и впрочем и в других городах и селах Украины ее, фамилию, можно встретить.
Но нашелся и иуда ...
Вони всі мають повиздихати . !
З.І. "Без жалю до тварюк..."
А ведь, за БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ все равно рано или поздно наступит ОТВЕТСВЕННОСТЬ (ведь царю и боярам насрать на своих холопов, жалеть ДУРАКОВ дело бестолковое)!
И шо ты раскудахталось, сруцькимирное, на бутылку захотело?
За свой выбор ты ответил. Как и сотни крысчан тоже