Премьер Польши Моравецкий сегодня посетит Львов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник посетит Львов, где откроет первый из контейнерных городков, строящихся в Украине для внутренних переселенцев по инициативе правительства Польши.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в твиттере во вторник.
"По инициативе правительства Польши в Украине строятся контейнерные городки для внутренних переселенцев. В них найдут убежище женщины и дети, спасающиеся от российской агрессии на востоке. Первый из городков сегодня откроет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во Львове", - написал Дворчик.
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