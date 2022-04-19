Премьер Польши Моравецкий сегодня посетит Львов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник посетит Львов, где откроет первый из контейнерных городков, строящихся в Украине для внутренних переселенцев по инициативе правительства Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в твиттере во вторник.

"По инициативе правительства Польши в Украине строятся контейнерные городки для внутренних переселенцев. В них найдут убежище женщины и дети, спасающиеся от российской агрессии на востоке. Первый из городков сегодня откроет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во Львове", - написал Дворчик.

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