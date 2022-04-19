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Премьер Польши Моравецкий сегодня посетит Львов

моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник посетит Львов, где откроет первый из контейнерных городков, строящихся в Украине для внутренних переселенцев по инициативе правительства Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в твиттере во вторник.

"По инициативе правительства Польши в Украине строятся контейнерные городки для внутренних переселенцев. В них найдут убежище женщины и дети, спасающиеся от российской агрессии на востоке. Первый из городков сегодня откроет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во Львове", - написал Дворчик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецкий: Россияне убивают украинцев сейчас так, как в 1940 году убивали поляков в Катыни

Львов (4582) переселенцы (530) Моравецкий Матеуш (287)


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Полякам-черговий респект...
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19.04.2022 11:55 Ответить
Пора шукати примирення з польським народом
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19.04.2022 11:59 Ответить
а хто з ним сварився?
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19.04.2022 12:01 Ответить
Поляки молодці до війни та напливу біженців готувались завчасно, в той час боневтік розповідав про шашлики, які все-таки прихильники зеНелоха дебіли, та розмові імпотенти.

https://radiotrek.rv.ua/news/u-polshchi-gotuyutsya-do-hvili-bizhenciv-z-********-skilkoh-priymut-u-razi-viyni_282766.html
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19.04.2022 12:04 Ответить
Щира і велика подяка нашим сусідам - полякам. Ви молодці, українці ніколи не забудуть Вашої надзвичайної підтримки.
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19.04.2022 12:07 Ответить
Ага, завтра туда и прилетит
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19.04.2022 12:29 Ответить
Если Украину не берут в НАТО, то есть другой путь: проводим референдум и присоединяемся к Польше - автоматом Украина в НАТО и гарантированное спасение украинцев, ибо в случае победы москали точно вывезут украинцев и "мудрый нарид" в Сибирь, Закарпатье отдадут мадьярам, а Украину превратят в помойку.
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19.04.2022 13:55 Ответить
 
 