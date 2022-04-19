УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6738 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 700 7

Прем'єр Польщі Моравецький сьогодні відвідає Львів

моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок відвідає Львів, де відкриє перше з контейнерних містечок, які споруджуються в Україні для внутрішніх переселенців з ініціативи уряду Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик у твіттері у вівторок.

"З ініціативи уряду Польщі в Україні будуються контейнерні містечка для внутрішніх переселенців. У них знайдуть прихисток жінки та діти, які рятуються від російської агресії на сході. Перший із них сьогодні відкриє прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Львові", - написав Дворчик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький: Росіяни вбивають українців зараз так, як у 1940 році вбивали поляків у Катині

Автор: 

Львів (3070) переселенці (977) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полякам-черговий респект...
показати весь коментар
19.04.2022 11:55 Відповісти
Пора шукати примирення з польським народом
показати весь коментар
19.04.2022 11:59 Відповісти
а хто з ним сварився?
показати весь коментар
19.04.2022 12:01 Відповісти
Поляки молодці до війни та напливу біженців готувались завчасно, в той час боневтік розповідав про шашлики, які все-таки прихильники зеНелоха дебіли, та розмові імпотенти.

https://radiotrek.rv.ua/news/u-polshchi-gotuyutsya-do-hvili-bizhenciv-z-********-skilkoh-priymut-u-razi-viyni_282766.html
показати весь коментар
19.04.2022 12:04 Відповісти
Щира і велика подяка нашим сусідам - полякам. Ви молодці, українці ніколи не забудуть Вашої надзвичайної підтримки.
показати весь коментар
19.04.2022 12:07 Відповісти
Ага, завтра туда и прилетит
показати весь коментар
19.04.2022 12:29 Відповісти
Если Украину не берут в НАТО, то есть другой путь: проводим референдум и присоединяемся к Польше - автоматом Украина в НАТО и гарантированное спасение украинцев, ибо в случае победы москали точно вывезут украинцев и "мудрый нарид" в Сибирь, Закарпатье отдадут мадьярам, а Украину превратят в помойку.
показати весь коментар
19.04.2022 13:55 Відповісти
 
 