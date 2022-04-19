Прем'єр Польщі Моравецький сьогодні відвідає Львів
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок відвідає Львів, де відкриє перше з контейнерних містечок, які споруджуються в Україні для внутрішніх переселенців з ініціативи уряду Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик у твіттері у вівторок.
"З ініціативи уряду Польщі в Україні будуються контейнерні містечка для внутрішніх переселенців. У них знайдуть прихисток жінки та діти, які рятуються від російської агресії на сході. Перший із них сьогодні відкриє прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Львові", - написав Дворчик.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://radiotrek.rv.ua/news/u-polshchi-gotuyutsya-do-hvili-bizhenciv-z-********-skilkoh-priymut-u-razi-viyni_282766.html