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Новости Война
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Зеленский просит Раду продлить военное положение в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7300).

Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.

Читайте также: Использование огнестрельного оружия для гражданских во время военного положения. Правительство приняло соответствующее постановление

Текст законопроекта №7300 еще не опубликован.

Автор: 

ВР (29247) Зеленский Владимир (20365) военное положение (512)


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Топ комментарии
+15
А хіба є підстави для його скасування?
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19.04.2022 15:02
+12
Ввімкни заблоковані патріотичні канали, чмо відморожене.
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19.04.2022 15:38
+9
Як можна вислати Президенту бритву золинген (трфейну від діда)? Щоб воно не вдавало з себе Бог зна що
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19.04.2022 15:10
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А хіба є підстави для його скасування?
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19.04.2022 15:02 Ответить
Разрешите морякам выезжать на работу! Судовладельцы вынуждены снова набирать на работу москалей. Вы же так рабовались, что моряки ввозят в Украину больше валюты, чем вы берёте в долг у МВФ. А теперь мы сидим дома на пособия.
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19.04.2022 15:03 Ответить
кацапи не випустять кораблі, потоплять ракетами чи мінами
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19.04.2022 15:05 Ответить
Якщо дозволити моряком, вчителям, металургам, лікарям, пожежникам і т.д., хто країну захищати буде? Війна триває, і професійним воїнам потрібна підтримка.
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19.04.2022 15:06 Ответить
ну бабам же разрешили, хотя могли работать на оборону
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19.04.2022 15:57 Ответить
Ні, немає дурних, всі на фронт, чиновникі на западну Україну
Міцни воіни захищати границю з ЕС від ухилянтів✊
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19.04.2022 16:32 Ответить
Та езжай куда хочешь. Хоть нах. Ещё один "страдалец".
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19.04.2022 15:07 Ответить
Ти придурок?
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19.04.2022 16:36 Ответить
Всё логично.
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19.04.2022 15:05 Ответить
В стране война, а Верховный просить Раду продолжить.....
Ну, а если они не согласятся, то шо ? На шашлыки ?
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19.04.2022 15:07 Ответить
З кацапів хіба що
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19.04.2022 15:22 Ответить
Як можна вислати Президенту бритву золинген (трфейну від діда)? Щоб воно не вдавало з себе Бог зна що
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19.04.2022 15:10 Ответить
по роли должен страдальца изображать
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19.04.2022 15:16 Ответить
Зермінатор
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19.04.2022 15:37 Ответить
Зэтмэн.
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19.04.2022 15:42 Ответить
Ресторація 11 квітня 2022.
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19.04.2022 15:24 Ответить
И шо?
Кстати я ещё и пишу на москальском. Но говорю что бункерный хй%ло. Или от того когда я зарегоюился много что меняется?
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19.04.2022 15:39 Ответить
почему зэ-слуги сливают ЗСУ?
https://www.youtube.com/watch?v=8mYwOUhas3U Тактика мелких порезов - YouTube
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19.04.2022 15:27 Ответить
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19.04.2022 15:28 Ответить
Какая-то херня. Объявить военное положение до победы.
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19.04.2022 15:28 Ответить
херня у тебе в голові, а у нас є Закон, і прислуга імітує дотримання
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19.04.2022 16:15 Ответить
Такий правовий режим повинен бути доти, доки всі окуповані територіїї не повернуться під повний контроль України згідно з Конституцією.
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19.04.2022 15:30 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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19.04.2022 15:37 Ответить
Ввімкни заблоковані патріотичні канали, чмо відморожене.
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19.04.2022 15:38 Ответить
А Коля-каклета согласен?
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19.04.2022 15:41 Ответить
Як це символічно для Вови Зеленського, - він не просить військових ****... кількома ракетами комплексу "Нептун" по Москві, а пропонує продовжити військовий стан... Мабуть, вважає не кошенрним, чи не гуманним, коли орки так як і ми, будуть прокидатися зранку під збадьорююче виття сирен.
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19.04.2022 16:17 Ответить
Откройте границу для IT!!! Работу не дают боятся что в армию заберут.
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19.04.2022 16:23 Ответить
Читайте закон про правовий статус військового стану придурки.
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19.04.2022 17:31 Ответить
Интересно что об этом нужно просить. Такое обсуждение должно планироваться регулярно перед окончанием срока без напоминания. Это выглядит как упрашивание выйти на работу. Может их попросить еще проголосовать? Хотя наверное это сложно они все сейчас в окопах воюют.
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19.04.2022 18:47 Ответить
 
 