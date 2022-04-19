Зеленский просит Раду продлить военное положение в Украине
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7300).
Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.
Текст законопроекта №7300 еще не опубликован.
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+15 xander #505939
показать весь комментарий19.04.2022 15:02
+12 Trevor Tro
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+9 Олег Кущ #490032
показать весь комментарий19.04.2022 15:10
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Міцни воіни захищати границю з ЕС від ухилянтів✊
Ну, а если они не согласятся, то шо ? На шашлыки ?
Кстати я ещё и пишу на москальском. Но говорю что бункерный хй%ло. Или от того когда я зарегоюился много что меняется?
https://www.youtube.com/watch?v=8mYwOUhas3U Тактика мелких порезов - YouTube