Зеленский просит Раду продлить военное положение в Украине

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7300).

Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.

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Текст законопроекта №7300 еще не опубликован.