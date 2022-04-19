Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7300).
Про це свідчать дані сайту Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.
Текст законопроєкту №7300 ще не опубліковано.
Топ коментарі
+15 xander #505939
показати весь коментар19.04.2022 15:02
+12 Trevor Tro
показати весь коментар19.04.2022 15:38
+9 Олег Кущ #490032
показати весь коментар19.04.2022 15:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міцни воіни захищати границю з ЕС від ухилянтів✊
Ну, а если они не согласятся, то шо ? На шашлыки ?
Кстати я ещё и пишу на москальском. Но говорю что бункерный хй%ло. Или от того когда я зарегоюился много что меняется?
https://www.youtube.com/watch?v=8mYwOUhas3U Тактика мелких порезов - YouTube