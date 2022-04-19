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Новини Війна
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Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7300).

Про це свідчать дані сайту Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Використання вогнепальної зброї цивільними під час воєнного стану. Уряд прийняв відповідну постанову

Текст законопроєкту №7300 ще не опубліковано.

Автор: 

ВР (14975) Зеленський Володимир (23832) воєнний стан (574)


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Топ коментарі
+15
А хіба є підстави для його скасування?
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19.04.2022 15:02
+12
Ввімкни заблоковані патріотичні канали, чмо відморожене.
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19.04.2022 15:38
+9
Як можна вислати Президенту бритву золинген (трфейну від діда)? Щоб воно не вдавало з себе Бог зна що
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19.04.2022 15:10
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Правила форума Рада форумчан
А хіба є підстави для його скасування?
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19.04.2022 15:02 Відповісти
Разрешите морякам выезжать на работу! Судовладельцы вынуждены снова набирать на работу москалей. Вы же так рабовались, что моряки ввозят в Украину больше валюты, чем вы берёте в долг у МВФ. А теперь мы сидим дома на пособия.
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19.04.2022 15:03 Відповісти
кацапи не випустять кораблі, потоплять ракетами чи мінами
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19.04.2022 15:05 Відповісти
Якщо дозволити моряком, вчителям, металургам, лікарям, пожежникам і т.д., хто країну захищати буде? Війна триває, і професійним воїнам потрібна підтримка.
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19.04.2022 15:06 Відповісти
ну бабам же разрешили, хотя могли работать на оборону
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19.04.2022 15:57 Відповісти
Ні, немає дурних, всі на фронт, чиновникі на западну Україну
Міцни воіни захищати границю з ЕС від ухилянтів✊
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19.04.2022 16:32 Відповісти
Та езжай куда хочешь. Хоть нах. Ещё один "страдалец".
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19.04.2022 15:07 Відповісти
Ти придурок?
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19.04.2022 16:36 Відповісти
Всё логично.
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19.04.2022 15:05 Відповісти
В стране война, а Верховный просить Раду продолжить.....
Ну, а если они не согласятся, то шо ? На шашлыки ?
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19.04.2022 15:07 Відповісти
З кацапів хіба що
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19.04.2022 15:22 Відповісти
Як можна вислати Президенту бритву золинген (трфейну від діда)? Щоб воно не вдавало з себе Бог зна що
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19.04.2022 15:10 Відповісти
по роли должен страдальца изображать
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19.04.2022 15:16 Відповісти
Зермінатор
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19.04.2022 15:37 Відповісти
Зэтмэн.
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19.04.2022 15:42 Відповісти
Ресторація 11 квітня 2022.
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19.04.2022 15:24 Відповісти
И шо?
Кстати я ещё и пишу на москальском. Но говорю что бункерный хй%ло. Или от того когда я зарегоюился много что меняется?
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19.04.2022 15:39 Відповісти
почему зэ-слуги сливают ЗСУ?
https://www.youtube.com/watch?v=8mYwOUhas3U Тактика мелких порезов - YouTube
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19.04.2022 15:27 Відповісти
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19.04.2022 15:28 Відповісти
Какая-то херня. Объявить военное положение до победы.
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19.04.2022 15:28 Відповісти
херня у тебе в голові, а у нас є Закон, і прислуга імітує дотримання
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19.04.2022 16:15 Відповісти
Такий правовий режим повинен бути доти, доки всі окуповані територіїї не повернуться під повний контроль України згідно з Конституцією.
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19.04.2022 15:30 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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19.04.2022 15:37 Відповісти
Ввімкни заблоковані патріотичні канали, чмо відморожене.
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19.04.2022 15:38 Відповісти
А Коля-каклета согласен?
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19.04.2022 15:41 Відповісти
Як це символічно для Вови Зеленського, - він не просить військових ****... кількома ракетами комплексу "Нептун" по Москві, а пропонує продовжити військовий стан... Мабуть, вважає не кошенрним, чи не гуманним, коли орки так як і ми, будуть прокидатися зранку під збадьорююче виття сирен.
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19.04.2022 16:17 Відповісти
Откройте границу для IT!!! Работу не дают боятся что в армию заберут.
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19.04.2022 16:23 Відповісти
Читайте закон про правовий статус військового стану придурки.
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19.04.2022 17:31 Відповісти
Интересно что об этом нужно просить. Такое обсуждение должно планироваться регулярно перед окончанием срока без напоминания. Это выглядит как упрашивание выйти на работу. Может их попросить еще проголосовать? Хотя наверное это сложно они все сейчас в окопах воюют.
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19.04.2022 18:47 Відповісти
 
 