Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7300).

Про це свідчать дані сайту Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.

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Текст законопроєкту №7300 ще не опубліковано.