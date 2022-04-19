В России пекут "Z-куличи". ФОТО

В российских магазинах накануне Пасхи начали продавать "куличи", украшенные латинской буквой "Z" – именно такие знаки нарисованы на военной технике воюющих против Украины российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости".

Отмечается, что "Z-куличи" продают, в частности, в Курганской области.

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