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В России пекут "Z-куличи". ФОТО

кулич,куліч

В российских магазинах накануне Пасхи начали продавать "куличи", украшенные латинской буквой "Z" – именно такие знаки нарисованы на военной технике воюющих против Украины российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости".

Отмечается, что "Z-куличи" продают, в частности, в Курганской области.

В России пекут Z-куличи 01

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В России пекут Z-куличи 02

Также смотрите: Зачатие и зарождение символа "Z" (зло). ФОТО

Пасха (377) россия (95546) символика (298) рашизм (98)


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Топ комментарии
+88
до їхніх кулічєй - наші "крашанки" ))))

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19.04.2022 16:09
+65
Полный мрак.
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19.04.2022 16:04
+63
Якісь зелений бруд з болота, а зверху гельмінти.
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19.04.2022 16:05
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Таке потворне печуть, як і самі. Просто треш. Руки з жопи- не встерегти не вкрасти...
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19.04.2022 17:30 Ответить
А хтось це лайно таки купуватиме, попит викликає пропозицію.
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19.04.2022 17:30 Ответить
Сатаністи якісь...
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19.04.2022 17:35 Ответить
Скрепы живут в эпоху расцвета дебилизма в отдельно взятой стране.
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19.04.2022 17:39 Ответить
Мордовцы вы тупые животные без права на существование...у вас есть права мычять в столье...и то мычять только то что разрешит пукин!!! Овцы!
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19.04.2022 17:43 Ответить
якщо кось зустрінете на Паску біля "храму" РПЦ В У -НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПИТАТИ-ЧОМУ у нього не зєльоний куліч з буквою Z!?
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19.04.2022 17:43 Ответить
Чому воно таке зелене? і налите, наче хтось блюванув? ще й, напевно,сильно смердить... Які ж вони всі кончені ті кацапи - і ті хто придумав це неподобство, і ті, хто випікав! Не місце їм серед нормальних людей!!!
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19.04.2022 18:02 Ответить
А чого зразу було свастику не намалювати? Як недороблені якісь)
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19.04.2022 18:20 Ответить
Русофашизм в повній красі.
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19.04.2022 18:24 Ответить
Є така кацапська приказка: "Каков поп, також приход"
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19.04.2022 18:48 Ответить
Украшать надо оторванной цюцюркой асвабадителя.
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19.04.2022 18:48 Ответить
Рашистській гнійник розкрився , ще багато буде жахливого нажаль
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19.04.2022 19:14 Ответить
Огидно-зелене
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19.04.2022 19:20 Ответить
проклятое место.
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19.04.2022 20:01 Ответить
Вища степінь богохульства наносити елементи свастики на святу паску.Але що з них візьмеш то антихристи.Руйнують храми церкви та ще і паску паскудять
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19.04.2022 20:34 Ответить
Кажуть, колективне бажання багато чого може, давайте побажаємо цим антихристам просратись зеленню разом з кишками, не мають іроди права їсти святу Паску, я те що вони напекли-це "куліч гундяєвскій"
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19.04.2022 21:24 Ответить
Вот уроды.
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19.04.2022 21:31 Ответить
интересно, что думает Бог по этому вопросу?
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20.04.2022 01:16 Ответить
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