В России пекут "Z-куличи". ФОТО
В российских магазинах накануне Пасхи начали продавать "куличи", украшенные латинской буквой "Z" – именно такие знаки нарисованы на военной технике воюющих против Украины российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости".
Отмечается, что "Z-куличи" продают, в частности, в Курганской области.
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