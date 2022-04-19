В Киевской области уже обезвредили более 16,5 тыс. взрывоопасных предметов

Более 16 500 взрывоопасных предметов были обезврежены специалистами с момента деоккупации в Киевской области.

Об этом сообщает в Telegram глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник, 18 апреля, спасатели обследовали населенные пункты Горенка, Немешаево, Микуличи, Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качалы, Старая Буда, Новая Буда, Загальцы, Майдановка, Новая Гребля, Дружня, Филипповичи в Бучанском районе; Победа, Богдановка, Залесье, Скибин, Большая Дымерка в Броварском и Козаровичи, Иванков, Дымер, Катюжанка, Рудня, Тальская, Феневичи, Поталиевка, Дымарка, Красиловка, Старые Соколы, Потоки, Ковалевка в Вышгородском.

"18 апреля в ходе работ специалисты обезвредили 508 взрывоопасных предметов. А всего за все время - 16 501. Работы продолжаются", - рассказал Павлюк.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что на Киевщине по состоянию на воскресенье было расчищено 125 км дорог и улиц, 102 км Житомирской трассы, убрано 14 км трассы М-07 Киев-Ковель, Р-30 подъезд к Ирпеню- 2 ,8 км и еще 4 км трассы Т-10-01 Ворзель – Забучье – /Киев – Чоп/.

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