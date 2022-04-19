На Київщині вже знешкодили понад 16,5 тис. вибухонебезпечних предметів

Понад 16 500 вибухонебезпечних предметів знешкодили спеціалісти з моменту деокупації у Київській області.

Про це повідомляє у Telegram голова Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок, 18 квітня, рятувальники обстежили населенні пункти Горенка, Немішаєво, Микуличі, Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качали, Стара Буда, Нова Буда, Загальці, Майданівка, Нова Гребля, Дружня, Пилиповичі у Бучанському районі; Русанівка, Михайлівка, Перемога, Богданівка, Залісся, Скибин, Велика Димерка у Броварському та Козаровичі, Іванків, Димер, Катюжанка, Рудня, Тальська, Феневичі, Поталіївка, Димарка, Красилівка, Старі Соколи, Потоки, Ковалівка у Вишгородському.

"18 квітня у ході робіт спеціалісти знешкодили 508 вибухонебезпечних предметів. А всього за весь час — 16 501. Роботи тривають", — розповів Павлюк.

Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів, що на Київщині станом на неділю було розчищено 125 км доріг та вулиць, 102 км Житомирської траси, прибрано 14 км траси М-07 Київ — Ковель, Р-30 під’їзд до Ірпеня — 2,8 км та ще 4 км траси Т-10-01 Ворзель — Забуччя — /Київ — Чоп/.

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