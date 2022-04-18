Восемь населенных пунктов разминированы в Житомирской области. ФОТОрепортаж
По состоянию на вчера, 17 апреля, взрывотехники разминировали восемь населенных пунктов Житомирщины. Также в освобожденных от оккупантов городах и селах области продолжаются восстановительные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Житомирщина, 17.04.22. Разминированы 8 населенных пунктов", - отметил Тимошенко.
По его словам, сейчас в Овруче и поселке городского типа Городок производится установка окон в жилых домах. Также в Овруче разбирают завалы уничтоженного в ходе военных действий центра занятости.
"Продолжается восстановление крыш и кровель в селах Черняхов, Раковщина, Ризня, Малиновка и Юрьевка", - добавил заместитель руководителя ОП.
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