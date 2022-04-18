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Вісім населених пунктів розміновано у Житомирській області. ФОТОрепортаж

Станом на вчора, 17 квітня, вибухотехніки розмінували вісім населених пунктів Житомирщини. Також у звільнених від окупантів містах та селах області тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Житомирщина, 17.04.22. Розміновано 8 населених пунктів", - зазначив Тимошенко.

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За його словами, зараз в Овручі та селищі міського типу Городок проводиться встановлення вікон у житлових будинках. Також в Овручі розбирають завали знищеного під час воєнних дій центру зайнятості.

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"Триває відновлення дахів та покрівель в селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка", - додав заступник керівника ОП.

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Автор: 

розмінування (994) Тимошенко Кирило (558) Житомирська область (1268)


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18.04.2022 12:46 Відповісти
 
 