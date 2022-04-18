Вісім населених пунктів розміновано у Житомирській області. ФОТОрепортаж
Станом на вчора, 17 квітня, вибухотехніки розмінували вісім населених пунктів Житомирщини. Також у звільнених від окупантів містах та селах області тривають відновлювальні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка у Telegram.
"Житомирщина, 17.04.22. Розміновано 8 населених пунктів", - зазначив Тимошенко.
За його словами, зараз в Овручі та селищі міського типу Городок проводиться встановлення вікон у житлових будинках. Також в Овручі розбирають завали знищеного під час воєнних дій центру зайнятості.
"Триває відновлення дахів та покрівель в селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка", - додав заступник керівника ОП.
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Чайка Київ
показати весь коментар18.04.2022 12:46 Відповісти Мені подобається 1
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