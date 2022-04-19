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Новости Агрессия России против Украины Война
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Румыния намерена предоставить Украине летальное оружие, - Romania Libera

румунія

Румыния намерена передать Украине партию летального оружия из своих резервов Минобороны. Для этого пришлось внести поправки в законодательство, чтобы поставлять вооружение не только странам НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Libera.

"Это решение (передать оружие - ред.) станет возможным благодаря внесению поправок в румынское законодательство. Специальный указ разработало Минобороны страны. Нормативный акт внесет изменения в постановление правительства о "накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны", - пишет газета .

Как сообщает издание, в тексте документа указано, что причиной такого решения стало полномасштабное вторжение России в Украину.

Читайте: Премьер Нидерландов анонсировал поставки в Украину бронетехники

"После принятия этой поправки Румыния сможет поставлять вооружение не только странам-партнерам по НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса. Как известно, Украина не союзник, а партнер НАТО", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине дополнительное вооружение. Речь идет о тяжелом вооружении, в частности, бронетехнике.

оружие (10219) Румыния (1089)


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Топ комментарии
+29
Good news. Румунія розуміє, що якщо не зупинити орків зараз, то вони стануть сусідами з орками.
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19.04.2022 18:56
+26
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Трояска Романія маре ( Хай живе Румунія) 🙏🏼❤️
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19.04.2022 18:57
+23
у нас 73% процента ещё не прозрели, но критикуем ИХ, они же чужие!))
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19.04.2022 19:06
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бешеных лошадей? Лаврова пристрелите, у Газманова рука не подниметься.
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19.04.2022 18:54 Ответить
Внезапно.
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19.04.2022 18:56 Ответить
Good news. Румунія розуміє, що якщо не зупинити орків зараз, то вони стануть сусідами з орками.
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19.04.2022 18:56 Ответить
станут.....
братами з трьох сторін.
море, молдова, україна а роль білорусів виконають мадяри
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19.04.2022 19:27 Ответить
Какой ценой Европа прозрела....
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19.04.2022 18:56 Ответить
у нас 73% процента ещё не прозрели, но критикуем ИХ, они же чужие!))
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19.04.2022 19:06 Ответить
Від і чому чого ці 73% мають прозрівати?
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19.04.2022 19:28 Ответить
Встановлення причинно наслідкових звязків
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19.04.2022 19:30 Ответить
Видимо это были те что "устали от войны".
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19.04.2022 19:44 Ответить
а такие как ты и сейчас не прозревают(((
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19.04.2022 23:37 Ответить
Давайте мовчки...
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19.04.2022 18:56 Ответить
рашка воюет со всем миром!!
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19.04.2022 18:57 Ответить
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Трояска Романія маре ( Хай живе Румунія) 🙏🏼❤️
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19.04.2022 18:57 Ответить
🤝
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19.04.2022 19:08 Ответить
Оце нормальні пацани навідміну від обриганих угорців та сербів.
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19.04.2022 19:11 Ответить
Монументы вечного огня отключите от газа. хватит переводить ресурс на эту ******!!!
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19.04.2022 18:59 Ответить
О как. Румыния посмотрела по сторонам. Надо и нам дать)))
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19.04.2022 19:00 Ответить
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19.04.2022 19:47 Ответить
Румунам-респект.Серливим молдаванам-читити обов'язково...
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19.04.2022 19:01 Ответить
- Молдоване❗ Дайте оружие.
-💨💨
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19.04.2022 19:04 Ответить
Молдаванам необходимо очень серьёзно подумать об объединение с Румынией. Это было бы самым прямым путем в НАТО и ЕС.
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19.04.2022 19:21 Ответить
...читати...
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19.04.2022 19:10 Ответить
Romania-Респект...
Moldova-мержем ла мине акасы...
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19.04.2022 19:10 Ответить
Открою вам тайну, 70 % молдаван живут в Румынии. Более того Румыния и появилась в результате объединения княжества Молдова и и княжества Валахия. Ну как к примеру Пруссия и Бавария, а появилась Германия.
Основная часть Молдовы с столицей Яссы и есть часть нынешней Румынии.
А нынешняя Молдова это часть бессарабской губернии, где живут окацапленые молдаване , украинцы, евреи и т.д.
Им бы присоеденится к той же Румынии и сразу добрый день НАТО и ЕС)
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19.04.2022 19:41 Ответить
кто ж их присоединит-с приднестровьем то?
Да и Украина будет тоже против-на кой нам рядом Великая Румуния,да еще с поползновениями на южную часть одесской области и Северную Буковину.
Так что будет приднестровье кацапским анклавом сто процентов-и хай дорогие молдоване сами с ***....лом за него договариваются
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19.04.2022 21:55 Ответить
Верю,оправдайте...
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19.04.2022 19:02 Ответить
Будемо чекати нового відосика від фельдмаршала про те, які румуни боягузи і зрадники.
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19.04.2022 19:05 Ответить
Ну ось маєш, допоки писав попереднє повідомлення, боти вєлічайшего уже погнали тут хвилю нєгодованія.
Це якась система - першими у новинах про партнерів України відмічаються ця ботва.
Мабуть не витрачають час на друкування. Роблять "копі- пейст" з заготовлених попередньо в ОПУ шаблонів
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19.04.2022 19:12 Ответить
Доки війська будуть готувати бт до відвантаження в Україну паралельно приєднайте до себе молдсср
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19.04.2022 19:05 Ответить
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19.04.2022 19:08 Ответить
Дякуємо.
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19.04.2022 19:13 Ответить
Подяка румунам за допомогу.
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19.04.2022 19:14 Ответить
Браво, румуни!
Сподіваюсь, мадяри лишаться в абсолютній меншості.
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19.04.2022 19:28 Ответить
https://t.me/istorijaoruzija/55599
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19.04.2022 19:37 Ответить
Молдаване уже воюют за Украину
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19.04.2022 19:38 Ответить
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19.04.2022 19:40 Ответить
_ Дорогой, я беременна!
_ Сейчас надену презерватив и всё пройдёт!
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19.04.2022 20:04 Ответить
какое..там только киркоров..даже вино молдавское а перец болгарский..а дракула..
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19.04.2022 20:04 Ответить
Надати зброю, а що в Румунів є?
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19.04.2022 20:36 Ответить
Отдаст оружие б.СА,оно уже им ни к чему.Но и на том, Спасибо!
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19.04.2022 21:20 Ответить
 
 