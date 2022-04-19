Румыния намерена предоставить Украине летальное оружие, - Romania Libera
Румыния намерена передать Украине партию летального оружия из своих резервов Минобороны. Для этого пришлось внести поправки в законодательство, чтобы поставлять вооружение не только странам НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Libera.
"Это решение (передать оружие - ред.) станет возможным благодаря внесению поправок в румынское законодательство. Специальный указ разработало Минобороны страны. Нормативный акт внесет изменения в постановление правительства о "накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны", - пишет газета .
Как сообщает издание, в тексте документа указано, что причиной такого решения стало полномасштабное вторжение России в Украину.
"После принятия этой поправки Румыния сможет поставлять вооружение не только странам-партнерам по НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса. Как известно, Украина не союзник, а партнер НАТО", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине дополнительное вооружение. Речь идет о тяжелом вооружении, в частности, бронетехнике.
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братами з трьох сторін.
море, молдова, україна а роль білорусів виконають мадяри
Трояска Романія маре ( Хай живе Румунія) 🙏🏼❤️
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Moldova-мержем ла мине акасы...
Основная часть Молдовы с столицей Яссы и есть часть нынешней Румынии.
А нынешняя Молдова это часть бессарабской губернии, где живут окацапленые молдаване , украинцы, евреи и т.д.
Им бы присоеденится к той же Румынии и сразу добрый день НАТО и ЕС)
Да и Украина будет тоже против-на кой нам рядом Великая Румуния,да еще с поползновениями на южную часть одесской области и Северную Буковину.
Так что будет приднестровье кацапским анклавом сто процентов-и хай дорогие молдоване сами с ***....лом за него договариваются
Це якась система - першими у новинах про партнерів України відмічаються ця ботва.
Мабуть не витрачають час на друкування. Роблять "копі- пейст" з заготовлених попередньо в ОПУ шаблонів
Сподіваюсь, мадяри лишаться в абсолютній меншості.
_ Сейчас надену презерватив и всё пройдёт!