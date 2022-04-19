Румыния намерена предоставить Украине летальное оружие, - Romania Libera

Румыния намерена передать Украине партию летального оружия из своих резервов Минобороны. Для этого пришлось внести поправки в законодательство, чтобы поставлять вооружение не только странам НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Libera.

"Это решение (передать оружие - ред.) станет возможным благодаря внесению поправок в румынское законодательство. Специальный указ разработало Минобороны страны. Нормативный акт внесет изменения в постановление правительства о "накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны", - пишет газета .

Как сообщает издание, в тексте документа указано, что причиной такого решения стало полномасштабное вторжение России в Украину.

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"После принятия этой поправки Румыния сможет поставлять вооружение не только странам-партнерам по НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса. Как известно, Украина не союзник, а партнер НАТО", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине дополнительное вооружение. Речь идет о тяжелом вооружении, в частности, бронетехнике.