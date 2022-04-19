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Румунія має намір надати Україні летальну зброю, - Romania Libera

румунія

Румунія має намір передати Україні партію летальної зброї зі своїх резервів Міноборони. Для цього країні довелося внести поправки до законодавства, щоб постачати озброєння не лише країнам НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Libera.

"Це рішення (передати зброю - ред.) стане можливим завдяки внесенню поправок до румунського законодавства. Спеціальний указ розробив Міноборони країни. Нормативний акт внесе зміни до постанови уряду про "накопичення, вивезення та оновлення резервів, призначених для національної оборони", - пише газета.

Як інформує видання, в тексті документа вказано, що причиною такого рішення стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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"Після прийняття цієї поправки Румунія зможе постачати озброєння не лише країнам-партнерам по НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу. Як відомо, Україна є не союзником, а партнером НАТО", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність надати Україні додаткове озброєння. Йдеться про важку зброю, зокрема бронетехніку.

Автор: 

зброя (7466) Румунія (1160)


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Топ коментарі
+29
Good news. Румунія розуміє, що якщо не зупинити орків зараз, то вони стануть сусідами з орками.
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19.04.2022 18:56
+26
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Трояска Романія маре ( Хай живе Румунія) 🙏🏼❤️
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19.04.2022 18:57
+23
у нас 73% процента ещё не прозрели, но критикуем ИХ, они же чужие!))
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19.04.2022 19:06
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бешеных лошадей? Лаврова пристрелите, у Газманова рука не подниметься.
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19.04.2022 18:54 Відповісти
Внезапно.
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19.04.2022 18:56 Відповісти
Good news. Румунія розуміє, що якщо не зупинити орків зараз, то вони стануть сусідами з орками.
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19.04.2022 18:56 Відповісти
станут.....
братами з трьох сторін.
море, молдова, україна а роль білорусів виконають мадяри
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19.04.2022 19:27 Відповісти
Какой ценой Европа прозрела....
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19.04.2022 18:56 Відповісти
у нас 73% процента ещё не прозрели, но критикуем ИХ, они же чужие!))
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19.04.2022 19:06 Відповісти
Від і чому чого ці 73% мають прозрівати?
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19.04.2022 19:28 Відповісти
Встановлення причинно наслідкових звязків
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19.04.2022 19:30 Відповісти
Видимо это были те что "устали от войны".
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19.04.2022 19:44 Відповісти
а такие как ты и сейчас не прозревают(((
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19.04.2022 23:37 Відповісти
Давайте мовчки...
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19.04.2022 18:56 Відповісти
рашка воюет со всем миром!!
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19.04.2022 18:57 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Трояска Романія маре ( Хай живе Румунія) 🙏🏼❤️
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19.04.2022 18:57 Відповісти
🤝
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19.04.2022 19:08 Відповісти
Оце нормальні пацани навідміну від обриганих угорців та сербів.
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19.04.2022 19:11 Відповісти
Монументы вечного огня отключите от газа. хватит переводить ресурс на эту ******!!!
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19.04.2022 18:59 Відповісти
О как. Румыния посмотрела по сторонам. Надо и нам дать)))
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19.04.2022 19:00 Відповісти
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19.04.2022 19:47 Відповісти
Румунам-респект.Серливим молдаванам-читити обов'язково...
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19.04.2022 19:01 Відповісти
- Молдоване❗ Дайте оружие.
-💨💨
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19.04.2022 19:04 Відповісти
Молдаванам необходимо очень серьёзно подумать об объединение с Румынией. Это было бы самым прямым путем в НАТО и ЕС.
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19.04.2022 19:21 Відповісти
...читати...
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19.04.2022 19:10 Відповісти
Romania-Респект...
Moldova-мержем ла мине акасы...
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19.04.2022 19:10 Відповісти
Открою вам тайну, 70 % молдаван живут в Румынии. Более того Румыния и появилась в результате объединения княжества Молдова и и княжества Валахия. Ну как к примеру Пруссия и Бавария, а появилась Германия.
Основная часть Молдовы с столицей Яссы и есть часть нынешней Румынии.
А нынешняя Молдова это часть бессарабской губернии, где живут окацапленые молдаване , украинцы, евреи и т.д.
Им бы присоеденится к той же Румынии и сразу добрый день НАТО и ЕС)
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19.04.2022 19:41 Відповісти
кто ж их присоединит-с приднестровьем то?
Да и Украина будет тоже против-на кой нам рядом Великая Румуния,да еще с поползновениями на южную часть одесской области и Северную Буковину.
Так что будет приднестровье кацапским анклавом сто процентов-и хай дорогие молдоване сами с ***....лом за него договариваются
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19.04.2022 21:55 Відповісти
Верю,оправдайте...
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19.04.2022 19:02 Відповісти
Будемо чекати нового відосика від фельдмаршала про те, які румуни боягузи і зрадники.
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19.04.2022 19:05 Відповісти
Ну ось маєш, допоки писав попереднє повідомлення, боти вєлічайшего уже погнали тут хвилю нєгодованія.
Це якась система - першими у новинах про партнерів України відмічаються ця ботва.
Мабуть не витрачають час на друкування. Роблять "копі- пейст" з заготовлених попередньо в ОПУ шаблонів
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19.04.2022 19:12 Відповісти
Доки війська будуть готувати бт до відвантаження в Україну паралельно приєднайте до себе молдсср
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19.04.2022 19:05 Відповісти
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19.04.2022 19:08 Відповісти
Дякуємо.
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19.04.2022 19:13 Відповісти
Подяка румунам за допомогу.
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19.04.2022 19:14 Відповісти
Браво, румуни!
Сподіваюсь, мадяри лишаться в абсолютній меншості.
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19.04.2022 19:28 Відповісти
https://t.me/istorijaoruzija/55599
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19.04.2022 19:37 Відповісти
Молдаване уже воюют за Украину
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19.04.2022 19:38 Відповісти
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19.04.2022 19:40 Відповісти
_ Дорогой, я беременна!
_ Сейчас надену презерватив и всё пройдёт!
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19.04.2022 20:04 Відповісти
какое..там только киркоров..даже вино молдавское а перец болгарский..а дракула..
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Надати зброю, а що в Румунів є?
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19.04.2022 20:36 Відповісти
Отдаст оружие б.СА,оно уже им ни к чему.Но и на том, Спасибо!
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19.04.2022 21:20 Відповісти
 
 