Румунія має намір надати Україні летальну зброю, - Romania Libera
Румунія має намір передати Україні партію летальної зброї зі своїх резервів Міноборони. Для цього країні довелося внести поправки до законодавства, щоб постачати озброєння не лише країнам НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Libera.
"Це рішення (передати зброю - ред.) стане можливим завдяки внесенню поправок до румунського законодавства. Спеціальний указ розробив Міноборони країни. Нормативний акт внесе зміни до постанови уряду про "накопичення, вивезення та оновлення резервів, призначених для національної оборони", - пише газета.
Як інформує видання, в тексті документа вказано, що причиною такого рішення стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Після прийняття цієї поправки Румунія зможе постачати озброєння не лише країнам-партнерам по НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу. Як відомо, Україна є не союзником, а партнером НАТО", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність надати Україні додаткове озброєння. Йдеться про важку зброю, зокрема бронетехніку.
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братами з трьох сторін.
море, молдова, україна а роль білорусів виконають мадяри
Трояска Романія маре ( Хай живе Румунія) 🙏🏼❤️
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Moldova-мержем ла мине акасы...
Основная часть Молдовы с столицей Яссы и есть часть нынешней Румынии.
А нынешняя Молдова это часть бессарабской губернии, где живут окацапленые молдаване , украинцы, евреи и т.д.
Им бы присоеденится к той же Румынии и сразу добрый день НАТО и ЕС)
Да и Украина будет тоже против-на кой нам рядом Великая Румуния,да еще с поползновениями на южную часть одесской области и Северную Буковину.
Так что будет приднестровье кацапским анклавом сто процентов-и хай дорогие молдоване сами с ***....лом за него договариваются
Це якась система - першими у новинах про партнерів України відмічаються ця ботва.
Мабуть не витрачають час на друкування. Роблять "копі- пейст" з заготовлених попередньо в ОПУ шаблонів
Сподіваюсь, мадяри лишаться в абсолютній меншості.
_ Сейчас надену презерватив и всё пройдёт!