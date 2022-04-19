Украина готова обменять Медведчука на защитников Мариуполя, - "слуга народа" Вениславский
Украина готова обменять задержанного недавно СБУ народного депутата Виктора Медведчука на мирных граждан и защитников Мариуполя.
Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украинская сторона точно готова отдать этого субъекта Российской Федерации, если мы в обмен получим наших мирных граждан и наших защитников Мариуполя", - сказал Вениславский в эфире национального телемарафона во вторник.
Он отметил, что Украина ожидает реакции от руководства РФ на предложение Медведчука обменять его на жителей и защитников Мариуполя.
Как сообщалось, Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором выступил с просьбой обменять его на защитников и жителей осажденного российскими оккупантами Мариуполя.
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Серед авторів - безумна Мар'яна.
це патріотизм зелених и їх посіпак?
здати Маріуполь росіянам, здати захисників Маріуполя росіянам, щоб вони їх вбили, та віддати знову ж таки цінного свідка Медведчука росіянам - котрий може "здати" всю "зелену" російську агентуру
А от такі як ви, просто відробляють кроваве "бабло", спекулюючи на життях наших захисників і підігруючи тим, хто хоче їх вбити.
19:09
Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук, чтобы «выжить», дает показания правоохранительным органам, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.
«Думаю, что сегодня он показания дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить. Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни, тем более, Украине», - считает Подоляк.
По мнению советника главы Офиса украинского президента, одна из главных задач - установить лиц, которые помогли Медведчуку после революции 2014 года восстановить свое влияние: «Как вообще такой человек, как Медведчук, который был на дне, его никто не помнил, с 2015 по 2018 год стал мощнейшим медийным олигархом? Надеюсь, мы получим ответы, кто именно помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи (и не только с российской стороны) это было бы невозможно».
12 апреля Виктора Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. 16 апреля суд отправил Медведчука под стражу без возможности внесения залога.
Мы его повесим??
від нього нам толку 0....а наших витягнути потрібно....
думаю й на росії до "кума" є питання...тому можливо варіант робочий
Касабські умови будуть прості ..воїнам скласти зброю ..може знову бути дійсно "Іловайськ 2". Не має віри орками.
а до кобзона це падло самі русскіє відправлять
тому країнці спокутуємо нажаль гріхи і це повинні розуміти
здати Маріуполь росіянам, здати захисників Маріуполя росіянам, щоб вони їх вбили, та віддати знову ж таки цінного свідка Медведчука росіянам - котрий може "здати" всю "зелену" російську агентуру
Тим більше, після того, скільки захисники Маріуполя "покрошили" росіян, включаючи їх "елітні частини", вище офіцерське керівництво, генералів.. - ви вірите, що це орочйо залишать їх живими? Та вони цивільних розстрілювали як в "тирі", гвалтували, катували. Скидали бомби спеціально там де було позначено, що там діти. Чесно кажучи, дуже сумніваюся, що при такому "обміні" вони навіть цивільних випустять. Аж ніяк. В ліпшому разі - візьмуть в заручники, й вивезуть на росію, і багатьох ми потім живими не побачимо вже ніколи. Якщо взагалі когось побачимо. Та й, Медведчук для них - вже "відпрацьований "матеріал" - користі їм з нього від мертвого навіть більше.
Тут варіант хіба що зібрати оту всю шоблу з ООН, Ватікану, ВООЗ - і в якості "живого щиту" в Маріуполь - хай виводять цивільних. А от вирішувати за військових окрім їх ніхто не має права.