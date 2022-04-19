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Украина готова обменять Медведчука на защитников Мариуполя, - "слуга народа" Вениславский

сбу,медведчук

Украина готова обменять задержанного недавно СБУ народного депутата Виктора Медведчука на мирных граждан и защитников Мариуполя.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона точно готова отдать этого субъекта Российской Федерации, если мы в обмен получим наших мирных граждан и наших защитников Мариуполя", - сказал Вениславский в эфире национального телемарафона во вторник.

Он отметил, что Украина ожидает реакции от руководства РФ на предложение Медведчука обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

Читайте: Путин видел обращение Медведчука об обмене, но не отреагировал, - Песков

Как сообщалось, Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором выступил с просьбой обменять его на защитников и жителей осажденного российскими оккупантами Мариуполя.

Мариуполь (5713) Медведчук Виктор (1789) обмен (1374) Вениславский Федор (267)


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Топ комментарии
+29
Это "слуги урода" готовы!Не пачкайте Украину!
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19.04.2022 19:03
+29
Ось чому слугам потрібен закон який забороняє військовим висловлювати свою думку.
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19.04.2022 19:18
+25
«Слуга» Федір Веніславський пропонує заборонити військовим критикувати владу.
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19.04.2022 19:15
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Это "слуги урода" готовы!Не пачкайте Украину!
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19.04.2022 19:03 Ответить
правильно,це так патріотично принести сакральну жертву в особі цивільних й наших захисників...легко бути патріотом й воювати до кінця з іншої країни...браво
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19.04.2022 19:08 Ответить
«Слуга» Федір Веніславський пропонує заборонити військовим критикувати владу.
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19.04.2022 19:15 Ответить
Ось чому слугам потрібен закон який забороняє військовим висловлювати свою думку.
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19.04.2022 19:18 Ответить
То фігня. Кажуть, що є місця, де фіг покритикуєш опозицію. І без будь якого закону
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19.04.2022 19:18 Ответить
Наприклад, які такі місця?
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19.04.2022 19:21 Ответить
Ось проект закону.
Серед авторів - безумна Мар'яна.

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19.04.2022 19:26 Ответить
я пропоную військовим заборонити Веніславського. І ще деяких пи...расів
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19.04.2022 20:46 Ответить
З траншеї пишеш, захисник "слуг"?
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19.04.2022 19:30 Ответить
Віддати медведчука, віддати наказ оборонцям Маріуполя здати Маріуполь і вийти з нього (і невідомо чи не для розстрілу при виході)

це патріотизм зелених и їх посіпак?
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19.04.2022 19:50 Ответить
так. патріотизм - росії
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19.04.2022 21:43 Ответить
а у військових спитали? Вони хочуть піти звідти. Забезпечте їм підкріплення
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19.04.2022 20:16 Ответить
росія не випустить захисників Маріуполя живими - розстріляє їх як в Іловайську, або як підступно вбила захисників ДАП. Тому, "сакральну жертву" з них хочуть зробити ті, хто пропонує подібні "обміни", тобто "зелені":
здати Маріуполь росіянам, здати захисників Маріуполя росіянам, щоб вони їх вбили, та віддати знову ж таки цінного свідка Медведчука росіянам - котрий може "здати" всю "зелену" російську агентуру
А от такі як ви, просто відробляють кроваве "бабло", спекулюючи на життях наших захисників і підігруючи тим, хто хоче їх вбити.
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19.04.2022 21:41 Ответить
Так патриотично затыкать рот, из ОПы
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19.04.2022 21:43 Ответить
Ты урод, сиди за границей и не гавкай, патриёт импортный.
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19.04.2022 20:57 Ответить
«Медведчук понимает, что не нужен ни России, ни Украине» ЗАЯВЛЕНИЕ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО

19:09

Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук, чтобы «выжить», дает показания правоохранительным органам, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.



«Думаю, что сегодня он показания дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить. Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни, тем более, Украине», - считает Подоляк.

По мнению советника главы Офиса украинского президента, одна из главных задач - установить лиц, которые помогли Медведчуку после революции 2014 года восстановить свое влияние: «Как вообще такой человек, как Медведчук, который был на дне, его никто не помнил, с 2015 по 2018 год стал мощнейшим медийным олигархом? Надеюсь, мы получим ответы, кто именно помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи (и не только с российской стороны) это было бы невозможно».

12 апреля Виктора Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. 16 апреля суд отправил Медведчука под стражу без возможности внесения залога.
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19.04.2022 19:04 Ответить
Менше слухайте дебіла подоляка
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19.04.2022 19:18 Ответить
ви не розумиете ситуации. ви дийсно не потрибен ни тут ни там. тут вин сяде. а там його замочать.
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19.04.2022 19:24 Ответить
схоже на те , що замочать його тут , знає багато і про багатьох , а там... голий відпрацьований матеріал , не виправдавший надії путлера.
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19.04.2022 19:35 Ответить
вітю ж не замочили. у путлера своє уявлення про мафіозну дружбу
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19.04.2022 21:13 Ответить
Да не пойдет Путлер на такой обмен. Нах ему этот кум, без денег и влияния в Украине.
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19.04.2022 19:05 Ответить
Медведев, Мишустин, Медведчук❗Друзья, опора и соратники *****💥
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19.04.2022 19:08 Ответить
Грізлов ищо
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19.04.2022 19:21 Ответить
Никто не хочет уродца пусть тогда сидит пока не подохнет а оксанку на гарем Эрдогану.
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19.04.2022 19:05 Ответить
За якою процедурою це можна зробити? Знову цинічний хайп на серйозній темі?
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19.04.2022 19:06 Ответить
Іловайск-2 готують?
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19.04.2022 19:07 Ответить
Сто пудов 100%, в процессе вывода защитников Мариуполя русня повторят Иловайск. Ну договариваться с русней это надо быть или идиотом или зебилом.
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19.04.2022 19:17 Ответить
Например, договорятся за обмен, нашим дадут коридор и его растрелляют, что тогда?
Мы его повесим??
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19.04.2022 19:08 Ответить
слушне зауваження....але спробувати думаю треба....
від нього нам толку 0....а наших витягнути потрібно....

думаю й на росії до "кума" є питання...тому можливо варіант робочий
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19.04.2022 19:10 Ответить
Так наших расстреляют❗Что попробовать❓посмотреть расстреляют или нет❓
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19.04.2022 19:11 Ответить
він саме цього й хоче - не йому ж йти
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19.04.2022 21:46 Ответить
100 пудов легко такой вариант провернут❗☝
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19.04.2022 19:10 Ответить
Обміняйте на мою все
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19.04.2022 19:08 Ответить
медведчук это ценное мясо и обменивать его целиком большое расточительство,поэтому нужно нарезать его как можно мелкими кусочками и потом уже обменивать...много маленьких медведчуков гораздо лучше чем один большой.ну а в качестве жеста доброй воли выслать оксанке первую часть-ну вы поняли какую
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19.04.2022 19:08 Ответить
Ця мерзенна гнида не вартує навіть одного захиника Маріуполя-тим більше всіх, та ще залишившихся мешканців.Тому такий обмін на мою особисту думку має сенс...
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19.04.2022 19:09 Ответить
Воно то так але...не піде на тей обмін *****.
Касабські умови будуть прості ..воїнам скласти зброю ..може знову бути дійсно "Іловайськ 2". Не має віри орками.
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19.04.2022 19:11 Ответить
Віри оркам немає
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19.04.2022 19:13 Ответить
мертвечука, як і інших полонених, треба чіпувати - шоб більше ніколи в житті їхнбої ноги на території України не було!
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19.04.2022 19:11 Ответить
МАЦКВА НЕ ПОСПІШАЄ ЙОГО МІНЯТИ,БО ЗНАЄ,ЩО ВЕРЕЩУЧКА І ТАК ЙОГО ВІДДАСТЬ ЗА ПАРУ-ТРІЙКУ ДЕПУТАТІВ СЕЛИЩНИХ РАД. ТРЕБА НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ МОСКОВСЬКЕ КЕРІВНИЦТВО,ЩО МЕДВЕДЧУК ДІЗНАВШИСЬ,ПРО ТЕ,ЩО РІДНА ЛЮДИНА НЕ ЗАХОТІЛА ЙОГО МІНЯТИ НА МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОРИДОР,РАПТОВО ВПАВ У ДЕПРЕСІЮ І ЗАГРОЖУЄ ЗДАТИ ВСІХ І ВЧИНИТИ САМОГУБСТВО !!!
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19.04.2022 19:12 Ответить
НА ВСІХ ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ

а до кобзона це падло самі русскіє відправлять
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19.04.2022 19:12 Ответить
дерьмо можно поменять только на дерьмо ...на витю федоровича например , от он обделается если такое кацапам предложить
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19.04.2022 19:12 Ответить
Короче, зебіли хотіли з мудачука витягнути компромат на порошенко, а компромату не виявилось. До того ж тупоголова бенедіктова зі своїми підлеглими так і не знайшли статтю за якою можна яскраво посадити мудачука. Тому цю кацапську тварину зливають якомога найшвидше аби зелена влада знову не зганьбилась, як із чаусом. До речі, канал г+г належить мудачуку у тому числі. Чи ви наївні думали що цей говноканал конфіскують?!
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19.04.2022 19:13 Ответить
Куйлу Мертветчук даром не нужен. Мертветчук накрысил более 5 млрд.$, выделенных Куйлом на подрывную деятельность в Украине, а в результате получились только недоделанные Рабинович с Кивой.
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19.04.2022 19:14 Ответить
мертвечук куйлу і в мошонку не всрався. ***** навіть за свої дочок не вступиться
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19.04.2022 19:14 Ответить
Ще 2 місяці тому таке зло сиділо в українському парламенті , а взагалі зло сиділо там всі 30 років нової незалежності ...
тому країнці спокутуємо нажаль гріхи і це повинні розуміти
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19.04.2022 19:16 Ответить
Зелень хоче лизнути *****.
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19.04.2022 19:18 Ответить
Мабуть, перемовини вже йшли повним ходом, а нам вкинули, щоб побачити реакцію народу.
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19.04.2022 19:19 Ответить
и концы в воду
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19.04.2022 19:20 Ответить
тислуга -за себе відповідай а не за всю Україну?ти хто такий що за весь народ кажеш?тварь ти продажна.заткни свою вонючу пасть ублюдок.на тебе суку треба поміняти людей щоб не воняв тут більше.
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19.04.2022 19:21 Ответить
так процентів 20 народа за цього виродка і голосувало...
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19.04.2022 20:35 Ответить
Чи наші Азовці, морпіхи і всі інші справжні герої захочуть щоб їх обміняли на якогось ублюдка? Не стану висловлювати свою точку зору, бо я не в Маріуполі під бомбами, висловлюю лише сумнів.
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19.04.2022 19:28 Ответить
Обмінюють полонених чи бранців. Тому всі пропозиції про такий обмін виглядають блюзнірськими й нічим іншим, як закликами до залишення захисниками Маріуполя своїх позицій і до їх добровільної здачі в полон!
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19.04.2022 19:58 Ответить
після того, скільки захисники Маріуполя "покрошили" росіян, включаючи їх "елітні частини", вище офіцерське керівництво, генералів.. - ви вірите, що це орочйо залишать їх живими? Та вони цивільних розстрілювали як в "тирі", гвалтували, катували. Скидали бомби спеціально там де було позначено, що там діти. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що при такому "обміні" вони навіть цивільних випустять. Аж ніяк. В ліпшому разі - візьмуть в заручники, й вивезуть на росію, і багатьох ми потім живими не побачимо вже ніколи. Якщо взагалі когось побачимо. Та й, Медведчук для них - вже відпрацьований "матеріал" - користі ним з нього від мертвого навіть більше.
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19.04.2022 22:01 Ответить
Веніславський-мудак рідкістний
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19.04.2022 19:34 Ответить
Ждем ответа от азова.
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19.04.2022 19:45 Ответить
Из-за этого куска дерьма, благодаря которому погиб В.Стус, в Украине сейчас война.
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19.04.2022 19:48 Ответить
Може на Киву поміняти або Януковича. Я уявляю їхні пики.
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19.04.2022 19:50 Ответить
Коцапам той Медведчук треба як зайцю стоп сигнал...
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19.04.2022 20:07 Ответить
навіщо применшувати значущість медведчука для його друзів із оркостану? Нічого вони йому не зроблять, а ось обдурити з різними обмінами та коридорами можуть
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19.04.2022 20:29 Ответить
Мирні жителі - однозначно, а захисники будуть вирішувати самі. От тільки віри рашистам немає ніякої.
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19.04.2022 20:35 Ответить
Тільки спробуйте! Є,одна ремарочка.Вас,падлюк,ніхто обмінювати не буде. А спитають по повній. Мертвечук-не цемах!
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19.04.2022 20:44 Ответить
А Маріупіль кому, коли усі вийдуть???
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19.04.2022 20:46 Ответить
Та шо его менять? Проще нашинковать на куски.
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19.04.2022 20:59 Ответить
росія не випустить захисників Маріуполя живими - розстріляє їх як в Іловайську, або як підступно вбила захисників ДАП. Тому, "сакральну жертву" з них хочуть зробити ті, хто пропонує подібні "обміни", тобто "зелені":
здати Маріуполь росіянам, здати захисників Маріуполя росіянам, щоб вони їх вбили, та віддати знову ж таки цінного свідка Медведчука росіянам - котрий може "здати" всю "зелену" російську агентуру

Тим більше, після того, скільки захисники Маріуполя "покрошили" росіян, включаючи їх "елітні частини", вище офіцерське керівництво, генералів.. - ви вірите, що це орочйо залишать їх живими? Та вони цивільних розстрілювали як в "тирі", гвалтували, катували. Скидали бомби спеціально там де було позначено, що там діти. Чесно кажучи, дуже сумніваюся, що при такому "обміні" вони навіть цивільних випустять. Аж ніяк. В ліпшому разі - візьмуть в заручники, й вивезуть на росію, і багатьох ми потім живими не побачимо вже ніколи. Якщо взагалі когось побачимо. Та й, Медведчук для них - вже "відпрацьований "матеріал" - користі їм з нього від мертвого навіть більше.

Тут варіант хіба що зібрати оту всю шоблу з ООН, Ватікану, ВООЗ - і в якості "живого щиту" в Маріуполь - хай виводять цивільних. А от вирішувати за військових окрім їх ніхто не має права.
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19.04.2022 22:09 Ответить
Чего то я не понял.... А шо зелень ложила х-й на указ президента о том что ******* могут только уполномоченные лица 2-3 шт?
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20.04.2022 03:58 Ответить
Если Медведчук = защитникам Мариуполя, то в случае гибели защитников Мариуполя Медведчука надо расстрелять.
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20.04.2022 05:58 Ответить
 
 