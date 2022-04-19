Украина готова обменять Медведчука на защитников Мариуполя, - "слуга народа" Вениславский

Украина готова обменять задержанного недавно СБУ народного депутата Виктора Медведчука на мирных граждан и защитников Мариуполя.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона точно готова отдать этого субъекта Российской Федерации, если мы в обмен получим наших мирных граждан и наших защитников Мариуполя", - сказал Вениславский в эфире национального телемарафона во вторник.

Он отметил, что Украина ожидает реакции от руководства РФ на предложение Медведчука обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

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Как сообщалось, Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором выступил с просьбой обменять его на защитников и жителей осажденного российскими оккупантами Мариуполя.