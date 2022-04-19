Україна готова обміняти Медведчука на захисників Маріуполя, - "слуга народу" Веніславський
Україна готова обміняти народного депутата Віктора Медведчука, затриманого нещодавно СБУ, на мирних громадян і захисників Маріуполя.
Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Українська сторона точно готова віддати цього суб'єкта Російської Федерації, якщо ми в обмін отримаємо наших мирних громадян і наших захисників Маріуполя", - сказав Веніславський в ефірі національного телемарафону у вівторок.
Він зазначив, що Україна очікує реакції від керівництва РФ на пропозицію Медведчука обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.
Як повідомлялося, Медведчук записав відеозвернення до президентів Росії та України, в якому виступив із проханням обміняти його на захисників і жителів узятого в облогу російськими окупантами Маріуполя.
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Серед авторів - безумна Мар'яна.
це патріотизм зелених и їх посіпак?
здати Маріуполь росіянам, здати захисників Маріуполя росіянам, щоб вони їх вбили, та віддати знову ж таки цінного свідка Медведчука росіянам - котрий може "здати" всю "зелену" російську агентуру
А от такі як ви, просто відробляють кроваве "бабло", спекулюючи на життях наших захисників і підігруючи тим, хто хоче їх вбити.
19:09
Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук, чтобы «выжить», дает показания правоохранительным органам, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.
«Думаю, что сегодня он показания дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить. Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни, тем более, Украине», - считает Подоляк.
По мнению советника главы Офиса украинского президента, одна из главных задач - установить лиц, которые помогли Медведчуку после революции 2014 года восстановить свое влияние: «Как вообще такой человек, как Медведчук, который был на дне, его никто не помнил, с 2015 по 2018 год стал мощнейшим медийным олигархом? Надеюсь, мы получим ответы, кто именно помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи (и не только с российской стороны) это было бы невозможно».
12 апреля Виктора Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. 16 апреля суд отправил Медведчука под стражу без возможности внесения залога.
Мы его повесим??
від нього нам толку 0....а наших витягнути потрібно....
думаю й на росії до "кума" є питання...тому можливо варіант робочий
Касабські умови будуть прості ..воїнам скласти зброю ..може знову бути дійсно "Іловайськ 2". Не має віри орками.
а до кобзона це падло самі русскіє відправлять
тому країнці спокутуємо нажаль гріхи і це повинні розуміти
здати Маріуполь росіянам, здати захисників Маріуполя росіянам, щоб вони їх вбили, та віддати знову ж таки цінного свідка Медведчука росіянам - котрий може "здати" всю "зелену" російську агентуру
Тим більше, після того, скільки захисники Маріуполя "покрошили" росіян, включаючи їх "елітні частини", вище офіцерське керівництво, генералів.. - ви вірите, що це орочйо залишать їх живими? Та вони цивільних розстрілювали як в "тирі", гвалтували, катували. Скидали бомби спеціально там де було позначено, що там діти. Чесно кажучи, дуже сумніваюся, що при такому "обміні" вони навіть цивільних випустять. Аж ніяк. В ліпшому разі - візьмуть в заручники, й вивезуть на росію, і багатьох ми потім живими не побачимо вже ніколи. Якщо взагалі когось побачимо. Та й, Медведчук для них - вже "відпрацьований "матеріал" - користі їм з нього від мертвого навіть більше.
Тут варіант хіба що зібрати оту всю шоблу з ООН, Ватікану, ВООЗ - і в якості "живого щиту" в Маріуполь - хай виводять цивільних. А от вирішувати за військових окрім їх ніхто не має права.