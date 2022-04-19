Україна готова обміняти Медведчука на захисників Маріуполя, - "слуга народу" Веніславський

Україна готова обміняти народного депутата Віктора Медведчука, затриманого нещодавно СБУ, на мирних громадян і захисників Маріуполя.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона точно готова віддати цього суб'єкта Російської Федерації, якщо ми в обмін отримаємо наших мирних громадян і наших захисників Маріуполя", - сказав Веніславський в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що Україна очікує реакції від керівництва РФ на пропозицію Медведчука обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.

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Як повідомлялося, Медведчук записав відеозвернення до президентів Росії та України, в якому виступив із проханням обміняти його на захисників і жителів узятого в облогу російськими окупантами Маріуполя.