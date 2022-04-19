Путін бачив звернення Медведчука про обмін, але не відреагував, - Пєсков
У Кремлі поки що немає реакції на звернення затриманого в Україні Віктора Медведчука до свого кума президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі.
Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Бачили (звернення Віктора Медведчука), жодної реакції (Володимира Путіна. – Ред.) зараз немає", - заявив він.
Нагадаємо, 18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".
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И теперь украинский следователь может спросить "И що, допомогли тобі твої москалі?"
доки у маньяка не прострелена макітра - його цілі не зміняться
эх...Конотопские ведьмы...девоньки, вам выговор - не того валодьку упокоили (хотя и с жирика можно пристрел начать))) но...далее по-внимательнее надо ВУДить )))))
"навіть рідний кум, може бути Х**УЙЛОМ)
Вчи мабуть слова з пісні ХАРКІВСЬКОГО УЛЬТРАСА))))
ваабщє нє па панятіям
СБУ перехватили разговор оккупантов, в которым обсуждается уничтожение Мариуполя.
Орки не могут взять город, поэтому готовят сбрасывать бомбы и предупреждают "своих", которые находятся в 4 км, что их будет колыхать.
«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет»
Если не реагирует, то пусть Песков потыкает его палочкой - походу путин сдох.
сейчас обменять Мариуполь можно либо на руководство гундяйской секты либо на приднестровье.
Он просто сейчас в раздумиях, что лучше - устроить куму публичную порку, или сразу "Новичком" угостить, чтобы не мучался.
Да и не по понятиям это, менять того, кто его на бабло кинул и по ушам ездил, на город и людей, которых он ненавидит, и хочет уничтожить полностью.
по ходу він дохлий
Перший-хз Далі: Люся, Діма і Дуґін....