"Путін бачив звернення Медведчука про обмін, але не відреагував, - Пєсков"

У Кремлі поки що немає реакції на звернення затриманого в Україні Віктора Медведчука до свого кума президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі.

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Бачили (звернення Віктора Медведчука), жодної реакції (Володимира Путіна. – Ред.) зараз немає", - заявив він.

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Нагадаємо, 18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".