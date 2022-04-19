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Путін бачив звернення Медведчука про обмін, але не відреагував, - Пєсков

медведчук,путін

У Кремлі поки що немає реакції на звернення затриманого в Україні Віктора Медведчука до свого кума президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі.

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Бачили (звернення Віктора Медведчука), жодної реакції (Володимира Путіна. – Ред.) зараз немає", - заявив він.

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Нагадаємо, 18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) обмін (1156) Пєсков Дмитро (1625) путін володимир (23821)


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Топ коментарі
+58
Т.е. пуйло его кинул, а это была его последняя надежда.
И теперь украинский следователь может спросить "И що, допомогли тобі твої москалі?"
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19.04.2022 13:33
+47
***** даже не поняв хто то такий
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19.04.2022 13:32
+43
нахер он кому нужен. отработаный материал
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19.04.2022 13:33
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***** даже не поняв хто то такий
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19.04.2022 13:32 Відповісти
марчинчиха відсмокче та нагада
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19.04.2022 13:35 Відповісти
у нього немає гіршого гівна чім ********, на що міняти? на медведева
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19.04.2022 13:44 Відповісти
Вона вже застаренька для ******
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19.04.2022 13:59 Відповісти
воно по хлопчиках
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19.04.2022 15:43 Відповісти
Надо было портрет кабздона рядом поставить, сразу бы признал.
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19.04.2022 13:52 Відповісти
нахер он кому нужен. отработаный материал
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19.04.2022 13:33 Відповісти
Т.е. пуйло его кинул, а это была его последняя надежда.
И теперь украинский следователь может спросить "И що, допомогли тобі твої москалі?"
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19.04.2022 13:33 Відповісти
Кто кого кинул большой вопрос
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19.04.2022 13:57 Відповісти
Зелоха кинули.
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19.04.2022 16:15 Відповісти
Рюске сваих ни брасают
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19.04.2022 13:33 Відповісти
В якому сенсі? Організм Уйла не відреагував? В нього не встав на звернення, чи як? ))) Так там, мабуть, тільки на ядерну боєголовку чи Шойгу встає - хай вже Мертвечук не ображається )))
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19.04.2022 13:33 Відповісти
Його кучугугович в тайгє удовлєтворіл на довго...
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19.04.2022 13:37 Відповісти
аж до інфаркту
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19.04.2022 14:25 Відповісти
Путлеру ніколи. Воно саме куму #бе, аж в тої очки тріщать. Звісно якщо ботокса туди вкачали))
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19.04.2022 13:34 Відповісти
Навіть ***** лузерів та зрадників не любить, хоч і кум...
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19.04.2022 13:34 Відповісти
**** не справжній кум а "по політічєскому расчьоту". "Расчьот" закінчився разом з "кумівством".
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19.04.2022 17:40 Відповісти
Конечно бачив. В этот момент Марченко раком стояла. Ну какие могут быть сантименты.
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19.04.2022 13:35 Відповісти
Совсем реакции не было? И даже табуретки не переворачивал?! Пуськов, потыкай хло палкой, может вам уже пора нового *идера искать.
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19.04.2022 13:36 Відповісти
та ні, просто пуйло бачить вітю винуватцем, бо той замість новоросії на все бабло накупив квартир домівок і прикрасс для Марченки
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19.04.2022 13:37 Відповісти
у маньяка свої цілі.
доки у маньяка не прострелена макітра - його цілі не зміняться
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19.04.2022 13:36 Відповісти
ой...ну вы там его палкой потыкайте...а то никакой реакции это ж тоже диагноз...
эх...Конотопские ведьмы...девоньки, вам выговор - не того валодьку упокоили (хотя и с жирика можно пристрел начать))) но...далее по-внимательнее надо ВУДить )))))
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19.04.2022 13:38 Відповісти
З інтернету - "путін" (тигр) вмер, "масква" (********) згоріла. Тобто дієвість вже є, але з точністю ще треба попрацювати
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19.04.2022 20:26 Відповісти
Дедушка мертветчук совсем сбрендил. Оно своим старческим совковым умишком думал что он нужен путлерфюреру... Сидеть, сидеть и еще раз сидеть. Минет путлеру от супруги ничем не поможет. Она скоро "потеряется" на бесконечных просторах рабссеюшки.
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19.04.2022 13:41 Відповісти
Цензор, чому ви ***** називаєте якимось путіним???
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19.04.2022 13:41 Відповісти
В одній новині все, що треба знати про використаний презерватив.
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19.04.2022 13:41 Відповісти
Как то даже и не удивительно.
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19.04.2022 13:42 Відповісти
Вітя, ти напевне теж уже зрозумів,що

"навіть рідний кум, може бути Х**УЙЛОМ)
Вчи мабуть слова з пісні ХАРКІВСЬКОГО УЛЬТРАСА))))
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19.04.2022 13:42 Відповісти
А нахрена ему сейчас Витя??
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19.04.2022 13:43 Відповісти
Тем более, у него уже один есть (януковощ).
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19.04.2022 13:48 Відповісти
Евнухович
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19.04.2022 20:56 Відповісти
"Витя хочет выйти!" (с)
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19.04.2022 14:00 Відповісти
Пока вова занят оксаной, а уж потом он, после того, как поназаписывают видосиков с ней и кончат её, медленно, он и за горло вити подержаться захочет.
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19.04.2022 13:44 Відповісти
Для ***** люди сміття.
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19.04.2022 13:47 Відповісти
Ну все, кум, слили тебя в унитаз!
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19.04.2022 13:47 Відповісти
оце кінули кума,
ваабщє нє па панятіям
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19.04.2022 13:49 Відповісти
сваіх не брасаєм!
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19.04.2022 13:50 Відповісти
Кум не виправдав сподівань, тож тепер він непотрібний хлам.
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19.04.2022 13:50 Відповісти
Ох*уєнна новина!Українцям насрати на цих гельмінтів.Цікавить тільки те,що вони здохли!,🤪
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19.04.2022 13:50 Відповісти
Гамно не тоне воно ще випливе і думаю ті що його відпустять ще пожаліють що відпустили.
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19.04.2022 13:59 Відповісти
Бувший у використанні нацюцюрник нікому не потрібен.
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19.04.2022 13:52 Відповісти
прокатил кума на лисипеде =)
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19.04.2022 13:54 Відповісти
Ребятам в Мариуполе будет очень тяжело. Храни их Бог.

СБУ перехватили разговор оккупантов, в которым обсуждается уничтожение Мариуполя.



Орки не могут взять город, поэтому готовят сбрасывать бомбы и предупреждают "своих", которые находятся в 4 км, что их будет колыхать.



«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет»

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19.04.2022 13:55 Відповісти
😪
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19.04.2022 16:02 Відповісти
У бункерного ***** деменція, хер він згадав, що це за мудачук щось у нього просить.
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19.04.2022 13:59 Відповісти
Хорошая новость - Пыня перестал реагировать на информацию из вне!
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19.04.2022 13:59 Відповісти
Шлак!
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19.04.2022 14:06 Відповісти
> "Путін бачив звернення Медведчука про обмін, але не відреагував, - Пєсков"

Если не реагирует, то пусть Песков потыкает его палочкой - походу путин сдох.
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19.04.2022 14:06 Відповісти
Все зависит от поведения позднего ужина ***** и марченко .
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19.04.2022 14:07 Відповісти
Не несите *****! просто путин прекрасно понимает что его кум в Украине в безопасности. и его жизни и здоровью ничего не угрожает!
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19.04.2022 14:08 Відповісти
это уже использованный гондон и кацапам он не нужен.
сейчас обменять Мариуполь можно либо на руководство гундяйской секты либо на приднестровье.
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19.04.2022 14:11 Відповісти
Да он нахер никому там не нужен. Эта тварь не стоит и пальца одного азовца, не говоря уже про всех да ещё и мирных жителей. Поэтому такой обмен просто нереален. Хотя это было бы фантастической сделкой, спасти столько жизней в обмен на одного урод
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19.04.2022 14:11 Відповісти
Papire! Волають на таможні, або у ватерклозеті
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19.04.2022 14:16 Відповісти
А что, пуйло должен был показать медведчуку средний палец?
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19.04.2022 14:29 Відповісти
Мертвячук дута фiгура. Не розумuю, чому його так висвiтлювали та боялись, наче в нього якась мiць. Чмо воно затрипане було завжди. Крапка.
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19.04.2022 14:35 Відповісти
Ця дута фігура витрачала мільярди доларів на ботоксну бабцю, яка хотіла стати владичіцей морською! Ну от вам і старуха з робитим коритом... В натурє...
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19.04.2022 17:30 Відповісти
Блін, тікі второпала, що Оксанка та ***** - обидва двоє є ботоксні бабці, які захотіли стати владичєцамі морськими!! Ну тож нехай ділять розбите корито...
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19.04.2022 17:42 Відповісти
Как не отреагировал?
Он просто сейчас в раздумиях, что лучше - устроить куму публичную порку, или сразу "Новичком" угостить, чтобы не мучался.
Да и не по понятиям это, менять того, кто его на бабло кинул и по ушам ездил, на город и людей, которых он ненавидит, и хочет уничтожить полностью.
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19.04.2022 14:39 Відповісти
Путин (Шеломов по маме) хитрожопо делает вид, что ему не интересно. Тупо сбивает цену. А на самом на Медведчука возложены основные надежды: кто, как не Медведчук клялся, что российские танки будут встречать с букетами живых цветов ? Кто оприходовал сотни миллионов долларов на подогрев ? И на кого теперь можно конкретно свалить вину за поражение ?
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19.04.2022 14:41 Відповісти
Ну что, предателей НИКТО НЕ ЛЮБИТ))))) Я рад за Виктора, и его жену-паломницу)))))) Слава Укракине!!!!!
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19.04.2022 14:41 Відповісти
Папиломницу.
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19.04.2022 14:50 Відповісти
потикайте його паличкою
по ходу він дохлий
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19.04.2022 14:46 Відповісти
лучше ножичком, а то вдруг просто заснул
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19.04.2022 14:49 Відповісти
По ходу Медведчук незабаром скоїть прикре самогубство. Це влаштує дуже багато царів і бариг по обидва боки кордону.
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19.04.2022 14:46 Відповісти
Путин остро нуждается в козле отпущения.
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19.04.2022 14:52 Відповісти
как зарождалась мразь
Перший-хз Далі: Люся, Діма і Дуґін....
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19.04.2022 14:55 Відповісти
истоки гэбэшного кубла
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19.04.2022 14:57 Відповісти
Из за Медведчука война и он должен платить по самой большой строгости закона военного времени - смертная кара! Путин должен видеть, что его ждет!
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19.04.2022 14:56 Відповісти
Причин много по которым Медведчука не будут обменивать,но главная причина чтобы не давать повод,если обменять то завтра будет 10 или 20 новых медведчуков,потому что поймут значит так можно,всё сработало продолжаем в том же духе.
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19.04.2022 14:57 Відповісти
Кацапа, ты с рождения 3,14#данутый. Сколько кумовей у вашего *****?
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19.04.2022 15:45 Відповісти
Дядя,будь Медведчук дружбаном Путина,балдел бы сейчас на своей вилле в Крыму. Кива и Рабинович свалили а Медведчука не смогли вытащить,ты сам-то в это веришь?
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19.04.2022 15:59 Відповісти
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19.04.2022 15:59 Відповісти
ТРЕБА НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ МОСКОВСЬКЕ КЕРІВНИЦТВО,ЩО МЕДВЕДЧУК ДІЗНАВШИСЬ,ПРО ТЕ,ЩО РІДНА ЛЮДИНА НЕ ЗАХОТІЛА ЙОГО МІНЯТИ НА МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОРИДОР,РАПТОВО ВПАВ У ДЕПРЕСІЮ І ЗАГРОЖУЄ ЗДАТИ ВСІХ І ВЧИНИТИ САМОГУБСТВО !!!
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19.04.2022 16:14 Відповісти
"Керівництво" тобто феесбешні куратори мертвечука діждуться "самогубства" і кинуться купувати чорні гандони щоб виразити співчуття його сучці.
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19.04.2022 17:45 Відповісти
мертвечук ***** і в мошонку не всрався. Покуй, що кум. Там, серед конторських, навіть родинні звязки не працюють.
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19.04.2022 16:48 Відповісти
Ну, как видно, Медведчук ему и нахрен теперь уже не нужен, видать толку то от него, как с козла молока.
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19.04.2022 16:51 Відповісти
Путин хочет ценность снизить Медведчука, это показывает насколько он дорог Путину.
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19.04.2022 18:28 Відповісти
Медведчук много знает и, если заговорит, откроет много секретов смертельных для многих. А на Марченко - записано миллиардное состояние с преступных денег.
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19.04.2022 20:22 Відповісти
Щось на думку спало: а чи не хоче ***** звільнити кума кащея якоюсь операцією на кшталт звільнення муссоліні диверсантами отто скорцені? При тому що скорцені два місяці вичисляв ймовірне місце знаходження дуче. А тут переговорники з ОПи дадуть інфу за милу душу.
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19.04.2022 19:16 Відповісти
Это как смотреть на презерватив, реально понимая, что нужен-то тюбик вазелина...
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19.04.2022 20:00 Відповісти
 
 