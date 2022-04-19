Путин видел обращение Медведчука об обмене, но не отреагировал, - Песков
В Кремле пока нет реакции на обращение задержанного в Украине Виктора Медведчука к своему куму, президенту России Владимиру Путину, с просьбой обменять его на находящихся в Мариуполе.
Об этом сообщил спикер президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Видели (обращение Виктора Медведчука), никакой реакции (Владимира Путина. – Ред.) сейчас нет", - заявил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Картины, антиквариат, золотые статуэтки и яйца "Фаберже": полиция провела новые обыски у Марченко. ВИДЕО
Напомним, 18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и находящихся там жителей, не имеющих возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И теперь украинский следователь может спросить "И що, допомогли тобі твої москалі?"
доки у маньяка не прострелена макітра - його цілі не зміняться
эх...Конотопские ведьмы...девоньки, вам выговор - не того валодьку упокоили (хотя и с жирика можно пристрел начать))) но...далее по-внимательнее надо ВУДить )))))
"навіть рідний кум, може бути Х**УЙЛОМ)
Вчи мабуть слова з пісні ХАРКІВСЬКОГО УЛЬТРАСА))))
ваабщє нє па панятіям
СБУ перехватили разговор оккупантов, в которым обсуждается уничтожение Мариуполя.
Орки не могут взять город, поэтому готовят сбрасывать бомбы и предупреждают "своих", которые находятся в 4 км, что их будет колыхать.
«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет»
Если не реагирует, то пусть Песков потыкает его палочкой - походу путин сдох.
сейчас обменять Мариуполь можно либо на руководство гундяйской секты либо на приднестровье.
Он просто сейчас в раздумиях, что лучше - устроить куму публичную порку, или сразу "Новичком" угостить, чтобы не мучался.
Да и не по понятиям это, менять того, кто его на бабло кинул и по ушам ездил, на город и людей, которых он ненавидит, и хочет уничтожить полностью.
по ходу він дохлий
Перший-хз Далі: Люся, Діма і Дуґін....