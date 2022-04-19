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Путин видел обращение Медведчука об обмене, но не отреагировал, - Песков

медведчук,путін

В Кремле пока нет реакции на обращение задержанного в Украине Виктора Медведчука к своему куму, президенту России Владимиру Путину, с просьбой обменять его на находящихся в Мариуполе.

Об этом сообщил спикер президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Видели (обращение Виктора Медведчука), никакой реакции (Владимира Путина. – Ред.) сейчас нет", - заявил он.

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Напомним, 18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и находящихся там жителей, не имеющих возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".

Медведчук Виктор (1789) обмен (1374) Песков Дмитрий (1877) путин владимир (31270)


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Топ комментарии
+58
Т.е. пуйло его кинул, а это была его последняя надежда.
И теперь украинский следователь может спросить "И що, допомогли тобі твої москалі?"
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19.04.2022 13:33
+47
***** даже не поняв хто то такий
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19.04.2022 13:32
+43
нахер он кому нужен. отработаный материал
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19.04.2022 13:33
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***** даже не поняв хто то такий
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19.04.2022 13:32 Ответить
марчинчиха відсмокче та нагада
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19.04.2022 13:35 Ответить
у нього немає гіршого гівна чім ********, на що міняти? на медведева
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19.04.2022 13:44 Ответить
Вона вже застаренька для ******
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19.04.2022 13:59 Ответить
воно по хлопчиках
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19.04.2022 15:43 Ответить
Надо было портрет кабздона рядом поставить, сразу бы признал.
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19.04.2022 13:52 Ответить
нахер он кому нужен. отработаный материал
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19.04.2022 13:33 Ответить
Т.е. пуйло его кинул, а это была его последняя надежда.
И теперь украинский следователь может спросить "И що, допомогли тобі твої москалі?"
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19.04.2022 13:33 Ответить
Кто кого кинул большой вопрос
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19.04.2022 13:57 Ответить
Зелоха кинули.
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19.04.2022 16:15 Ответить
Рюске сваих ни брасают
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19.04.2022 13:33 Ответить
В якому сенсі? Організм Уйла не відреагував? В нього не встав на звернення, чи як? ))) Так там, мабуть, тільки на ядерну боєголовку чи Шойгу встає - хай вже Мертвечук не ображається )))
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19.04.2022 13:33 Ответить
Його кучугугович в тайгє удовлєтворіл на довго...
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19.04.2022 13:37 Ответить
аж до інфаркту
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19.04.2022 14:25 Ответить
Путлеру ніколи. Воно саме куму #бе, аж в тої очки тріщать. Звісно якщо ботокса туди вкачали))
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19.04.2022 13:34 Ответить
Навіть ***** лузерів та зрадників не любить, хоч і кум...
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19.04.2022 13:34 Ответить
**** не справжній кум а "по політічєскому расчьоту". "Расчьот" закінчився разом з "кумівством".
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19.04.2022 17:40 Ответить
Конечно бачив. В этот момент Марченко раком стояла. Ну какие могут быть сантименты.
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19.04.2022 13:35 Ответить
Совсем реакции не было? И даже табуретки не переворачивал?! Пуськов, потыкай хло палкой, может вам уже пора нового *идера искать.
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19.04.2022 13:36 Ответить
та ні, просто пуйло бачить вітю винуватцем, бо той замість новоросії на все бабло накупив квартир домівок і прикрасс для Марченки
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19.04.2022 13:37 Ответить
у маньяка свої цілі.
доки у маньяка не прострелена макітра - його цілі не зміняться
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19.04.2022 13:36 Ответить
ой...ну вы там его палкой потыкайте...а то никакой реакции это ж тоже диагноз...
эх...Конотопские ведьмы...девоньки, вам выговор - не того валодьку упокоили (хотя и с жирика можно пристрел начать))) но...далее по-внимательнее надо ВУДить )))))
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19.04.2022 13:38 Ответить
З інтернету - "путін" (тигр) вмер, "масква" (********) згоріла. Тобто дієвість вже є, але з точністю ще треба попрацювати
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19.04.2022 20:26 Ответить
Дедушка мертветчук совсем сбрендил. Оно своим старческим совковым умишком думал что он нужен путлерфюреру... Сидеть, сидеть и еще раз сидеть. Минет путлеру от супруги ничем не поможет. Она скоро "потеряется" на бесконечных просторах рабссеюшки.
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19.04.2022 13:41 Ответить
Цензор, чому ви ***** називаєте якимось путіним???
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19.04.2022 13:41 Ответить
В одній новині все, що треба знати про використаний презерватив.
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19.04.2022 13:41 Ответить
Как то даже и не удивительно.
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19.04.2022 13:42 Ответить
Вітя, ти напевне теж уже зрозумів,що

"навіть рідний кум, може бути Х**УЙЛОМ)
Вчи мабуть слова з пісні ХАРКІВСЬКОГО УЛЬТРАСА))))
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19.04.2022 13:42 Ответить
А нахрена ему сейчас Витя??
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19.04.2022 13:43 Ответить
Тем более, у него уже один есть (януковощ).
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19.04.2022 13:48 Ответить
Евнухович
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19.04.2022 20:56 Ответить
"Витя хочет выйти!" (с)
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19.04.2022 14:00 Ответить
Пока вова занят оксаной, а уж потом он, после того, как поназаписывают видосиков с ней и кончат её, медленно, он и за горло вити подержаться захочет.
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19.04.2022 13:44 Ответить
Для ***** люди сміття.
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19.04.2022 13:47 Ответить
Ну все, кум, слили тебя в унитаз!
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19.04.2022 13:47 Ответить
оце кінули кума,
ваабщє нє па панятіям
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19.04.2022 13:49 Ответить
сваіх не брасаєм!
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19.04.2022 13:50 Ответить
Кум не виправдав сподівань, тож тепер він непотрібний хлам.
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19.04.2022 13:50 Ответить
Ох*уєнна новина!Українцям насрати на цих гельмінтів.Цікавить тільки те,що вони здохли!,🤪
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19.04.2022 13:50 Ответить
Гамно не тоне воно ще випливе і думаю ті що його відпустять ще пожаліють що відпустили.
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19.04.2022 13:59 Ответить
Бувший у використанні нацюцюрник нікому не потрібен.
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19.04.2022 13:52 Ответить
прокатил кума на лисипеде =)
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19.04.2022 13:54 Ответить
Ребятам в Мариуполе будет очень тяжело. Храни их Бог.

СБУ перехватили разговор оккупантов, в которым обсуждается уничтожение Мариуполя.



Орки не могут взять город, поэтому готовят сбрасывать бомбы и предупреждают "своих", которые находятся в 4 км, что их будет колыхать.



«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет»

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19.04.2022 13:55 Ответить
😪
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19.04.2022 16:02 Ответить
У бункерного ***** деменція, хер він згадав, що це за мудачук щось у нього просить.
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19.04.2022 13:59 Ответить
Хорошая новость - Пыня перестал реагировать на информацию из вне!
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19.04.2022 13:59 Ответить
Шлак!
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19.04.2022 14:06 Ответить
> "Путін бачив звернення Медведчука про обмін, але не відреагував, - Пєсков"

Если не реагирует, то пусть Песков потыкает его палочкой - походу путин сдох.
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19.04.2022 14:06 Ответить
Все зависит от поведения позднего ужина ***** и марченко .
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19.04.2022 14:07 Ответить
Не несите *****! просто путин прекрасно понимает что его кум в Украине в безопасности. и его жизни и здоровью ничего не угрожает!
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19.04.2022 14:08 Ответить
это уже использованный гондон и кацапам он не нужен.
сейчас обменять Мариуполь можно либо на руководство гундяйской секты либо на приднестровье.
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19.04.2022 14:11 Ответить
Да он нахер никому там не нужен. Эта тварь не стоит и пальца одного азовца, не говоря уже про всех да ещё и мирных жителей. Поэтому такой обмен просто нереален. Хотя это было бы фантастической сделкой, спасти столько жизней в обмен на одного урод
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19.04.2022 14:11 Ответить
Papire! Волають на таможні, або у ватерклозеті
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19.04.2022 14:16 Ответить
А что, пуйло должен был показать медведчуку средний палец?
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19.04.2022 14:29 Ответить
Мертвячук дута фiгура. Не розумuю, чому його так висвiтлювали та боялись, наче в нього якась мiць. Чмо воно затрипане було завжди. Крапка.
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19.04.2022 14:35 Ответить
Ця дута фігура витрачала мільярди доларів на ботоксну бабцю, яка хотіла стати владичіцей морською! Ну от вам і старуха з робитим коритом... В натурє...
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19.04.2022 17:30 Ответить
Блін, тікі второпала, що Оксанка та ***** - обидва двоє є ботоксні бабці, які захотіли стати владичєцамі морськими!! Ну тож нехай ділять розбите корито...
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19.04.2022 17:42 Ответить
Как не отреагировал?
Он просто сейчас в раздумиях, что лучше - устроить куму публичную порку, или сразу "Новичком" угостить, чтобы не мучался.
Да и не по понятиям это, менять того, кто его на бабло кинул и по ушам ездил, на город и людей, которых он ненавидит, и хочет уничтожить полностью.
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19.04.2022 14:39 Ответить
Путин (Шеломов по маме) хитрожопо делает вид, что ему не интересно. Тупо сбивает цену. А на самом на Медведчука возложены основные надежды: кто, как не Медведчук клялся, что российские танки будут встречать с букетами живых цветов ? Кто оприходовал сотни миллионов долларов на подогрев ? И на кого теперь можно конкретно свалить вину за поражение ?
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19.04.2022 14:41 Ответить
Ну что, предателей НИКТО НЕ ЛЮБИТ))))) Я рад за Виктора, и его жену-паломницу)))))) Слава Укракине!!!!!
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19.04.2022 14:41 Ответить
Папиломницу.
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19.04.2022 14:50 Ответить
потикайте його паличкою
по ходу він дохлий
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19.04.2022 14:46 Ответить
лучше ножичком, а то вдруг просто заснул
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19.04.2022 14:49 Ответить
По ходу Медведчук незабаром скоїть прикре самогубство. Це влаштує дуже багато царів і бариг по обидва боки кордону.
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19.04.2022 14:46 Ответить
Путин остро нуждается в козле отпущения.
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19.04.2022 14:52 Ответить
как зарождалась мразь
Перший-хз Далі: Люся, Діма і Дуґін....
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19.04.2022 14:55 Ответить
истоки гэбэшного кубла
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19.04.2022 14:57 Ответить
Из за Медведчука война и он должен платить по самой большой строгости закона военного времени - смертная кара! Путин должен видеть, что его ждет!
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19.04.2022 14:56 Ответить
Причин много по которым Медведчука не будут обменивать,но главная причина чтобы не давать повод,если обменять то завтра будет 10 или 20 новых медведчуков,потому что поймут значит так можно,всё сработало продолжаем в том же духе.
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19.04.2022 14:57 Ответить
Кацапа, ты с рождения 3,14#данутый. Сколько кумовей у вашего *****?
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19.04.2022 15:45 Ответить
Дядя,будь Медведчук дружбаном Путина,балдел бы сейчас на своей вилле в Крыму. Кива и Рабинович свалили а Медведчука не смогли вытащить,ты сам-то в это веришь?
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19.04.2022 15:59 Ответить
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19.04.2022 15:59 Ответить
ТРЕБА НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ МОСКОВСЬКЕ КЕРІВНИЦТВО,ЩО МЕДВЕДЧУК ДІЗНАВШИСЬ,ПРО ТЕ,ЩО РІДНА ЛЮДИНА НЕ ЗАХОТІЛА ЙОГО МІНЯТИ НА МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОРИДОР,РАПТОВО ВПАВ У ДЕПРЕСІЮ І ЗАГРОЖУЄ ЗДАТИ ВСІХ І ВЧИНИТИ САМОГУБСТВО !!!
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19.04.2022 16:14 Ответить
"Керівництво" тобто феесбешні куратори мертвечука діждуться "самогубства" і кинуться купувати чорні гандони щоб виразити співчуття його сучці.
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19.04.2022 17:45 Ответить
мертвечук ***** і в мошонку не всрався. Покуй, що кум. Там, серед конторських, навіть родинні звязки не працюють.
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19.04.2022 16:48 Ответить
Ну, как видно, Медведчук ему и нахрен теперь уже не нужен, видать толку то от него, как с козла молока.
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19.04.2022 16:51 Ответить
Путин хочет ценность снизить Медведчука, это показывает насколько он дорог Путину.
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19.04.2022 18:28 Ответить
Медведчук много знает и, если заговорит, откроет много секретов смертельных для многих. А на Марченко - записано миллиардное состояние с преступных денег.
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19.04.2022 20:22 Ответить
Щось на думку спало: а чи не хоче ***** звільнити кума кащея якоюсь операцією на кшталт звільнення муссоліні диверсантами отто скорцені? При тому що скорцені два місяці вичисляв ймовірне місце знаходження дуче. А тут переговорники з ОПи дадуть інфу за милу душу.
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19.04.2022 19:16 Ответить
Это как смотреть на презерватив, реально понимая, что нужен-то тюбик вазелина...
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19.04.2022 20:00 Ответить
 
 