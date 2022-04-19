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Новости Война
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Российские военные готовят ряд псевдо-референдумов для "легализации" оккупационных администраций в захваченных регионах на юге, - ГУР Минобороны

мо,гур

Российские военные готовят ряд "референдумов" для "легализации" оккупационных администраций во временно захваченных населенных пунктах Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей. Для этого привлечены, в частности, мощности типографии в городе Новая Каховка ( ул. Горького, 5-А).

Местные жители уверены - реальное голосование не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ. "Голосование" оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации", - говорится в сообщении.

"Референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка (Николаевская область). Жителей призывают в определенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава городского совета Татьяна Мезина и бывший его глава Александр Ларченко.

Читайте: В оккупированном Энергодаре россияне удерживают и пытают заложников, в Токмаке готовят "референдум", а в Мелитополе размещают артиллерию в жилых кварталах, - Генштаб

По данным ГУР, в оккупированной Снегиревке Запорожской области начата перепись населения лиц пенсионного возраста. Россияне анонсируют установление до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "Почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных.

оккупация (10144) разведка (4175) референдум (1504)


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Топ комментарии
+25
Ну готовят да и *** с ними. Никаких юридических последствий это не несет. Вообще не вижу подобные кацапские хотения публиковать.
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19.04.2022 19:17
+18
Касапы свои референдумы засуньте себе в сраку. Вас всё равно выпистуют из Украины. Многие организаторы поедут домой в мешках а остальных собаки порастаскивают.
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19.04.2022 19:20
+14
Бомбить их надо там активнее, будет не до референдума.
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19.04.2022 19:27
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Ну готовят да и *** с ними. Никаких юридических последствий это не несет. Вообще не вижу подобные кацапские хотения публиковать.
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19.04.2022 19:17 Ответить
На 100% согласен!!! Пусть убьются со своими бюлютенями!!! Всем этим недо"республикам", скоро кирдык!!!!
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19.04.2022 19:27 Ответить
це виключно для кацапського споживання і щоб далі верещати про якісь фіктивні нароти, що хочуть приєднатись до підарашки
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19.04.2022 21:30 Ответить
і щоб потім своїм мотивувати, що напад на ті недореспубліки нові регіони підарсії, це типа напад на підарсію
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19.04.2022 21:31 Ответить
Окупанти "засвітили" нового "главу Херсона" - місцеву тварину не знайшли, прислали з Саратова.. якогось Кастюкевича
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19.04.2022 19:19 Ответить
С таким же успехом мы можем назначит главу ростовской области.
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19.04.2022 20:57 Ответить
Картинка для параша тв....и не более...
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19.04.2022 19:19 Ответить
Касапы свои референдумы засуньте себе в сраку. Вас всё равно выпистуют из Украины. Многие организаторы поедут домой в мешках а остальных собаки порастаскивают.
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19.04.2022 19:20 Ответить
навіщо навіть про це писати?
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19.04.2022 19:20 Ответить
скоро праздники , тупорылой кацапне живущей в телевизоре , надо показать картинки "побед" ***** , вот и работает союзмультфильм
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19.04.2022 19:23 Ответить
Бомбить их надо там активнее, будет не до референдума.
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19.04.2022 19:27 Ответить
Хорошо сказано!!!
Времени свободного много .
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19.04.2022 19:28 Ответить
Та до дупи ті касабські "рехферендуми".
Опісля звільнення вся та гидота ,що засвітитися буде ...на стовпах теліпатись..А мо і раніше.
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19.04.2022 19:29 Ответить
ну супер, зрозуміло. соромлюсь запитати - а ми що готуємо?
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19.04.2022 19:30 Ответить
Редакторам на заметку: у рашистов никакие не военные, а натуральные оккупанты !
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19.04.2022 19:33 Ответить
Небольшое дополнение: гниды, мрази и мародёры!
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19.04.2022 20:09 Ответить
Ви с цим гівном щось плануєте робити??? Чи ви подаруєте гоблінам Херсон, Мілітлполь? Дозволите зробити те саме сміття "лнр/днр" що на сході? Там ладно, там завжди були відбиті на всю голову населення, але населення Херсону проти того сміття. Мілітополь проти. Люди, боріться. Ріжте москальню. Партизаньте. То ваше місто. Ваше майбутнє. Ваші квартири
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19.04.2022 19:33 Ответить
Новина "КИПЯТОК" як длоя роботи ГУР
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19.04.2022 19:52 Ответить
Дуже цінні розвіддані. Видно що "развєдчікі" подивились кацапський телевізор...
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19.04.2022 20:01 Ответить
Вот и посмотрите, теперь параша будет настаивать, что нужно прислушаться ко мнению жителей Херсона и иже с ними в лице неважно кого. Чем дольше территории в оккупации, тем болезненнее их вызволять.
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19.04.2022 20:02 Ответить
насрать
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19.04.2022 20:15 Ответить
8 лет на Донбассе была позиционная война потому что у Украины не было достаточно хорошего и нового оружия. Сейчас ситуация иная и ни о каких удержаниях территорий Россией не может быть и речи. Их просто будут перемалывать в фарш и они будут отступать.
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19.04.2022 20:10 Ответить
Кто пишет, что это не важно, занимают позицию страуса. Если решили делать хнр значит никакого мира не будет.
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19.04.2022 20:16 Ответить
А не до жопы что они там нарисуют. Все равно мы будем освобождать свою землю и своих людей аж до крыма чтобы они там не напридумывали.
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19.04.2022 20:55 Ответить
Не "до Крыма",а-включая Крым
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19.04.2022 22:22 Ответить
 
 