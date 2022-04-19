Российские военные готовят ряд псевдо-референдумов для "легализации" оккупационных администраций в захваченных регионах на юге, - ГУР Минобороны

Российские военные готовят ряд "референдумов" для "легализации" оккупационных администраций во временно захваченных населенных пунктах Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей. Для этого привлечены, в частности, мощности типографии в городе Новая Каховка ( ул. Горького, 5-А).

Местные жители уверены - реальное голосование не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ. "Голосование" оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации", - говорится в сообщении.

"Референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка (Николаевская область). Жителей призывают в определенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава городского совета Татьяна Мезина и бывший его глава Александр Ларченко.

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По данным ГУР, в оккупированной Снегиревке Запорожской области начата перепись населения лиц пенсионного возраста. Россияне анонсируют установление до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "Почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных.