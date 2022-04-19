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Російські військові готують низку псевдо-референдумів для "легалізації" окупаційних адміністрацій в захоплених регіонах на півдні, - ГУР Міноборони

мо,гур

Російські військові готують низку "референдумів" для "легалізації" окупаційних адміністрацій у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" зі створення чергової псевдо-республіки "ХНР" та визнання окупаційної влади. Для цього залучено, зокрема, потужності друкарні у місті Нова Каховка (вул. Горького, 5а).

Місцеві мешканці переконані – реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих в якості "картинки" для російських ЗМІ. "Голосування" оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання "гуманітарної допомоги". Щоб отримати продуктовий пайок мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації", - йдеться у повідомленні.

"Референдум" щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готується також в місті Снігурівка (Миколаївська область). Мешканців закликають у визначений час прийти на дільниці. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

Читайте також: В Херсоні росіяни призначили окупаційного "голову" - депутата Держдуми РФ Кастюкевича

За даними ГУР, в окупованій Снігурівці Запорізької області розпочато перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення "пошти росії", запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі – закордонних.

Автор: 

окупація (6695) розвідка (3862) референдум (627)


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Топ коментарі
+25
Ну готовят да и *** с ними. Никаких юридических последствий это не несет. Вообще не вижу подобные кацапские хотения публиковать.
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19.04.2022 19:17
+18
Касапы свои референдумы засуньте себе в сраку. Вас всё равно выпистуют из Украины. Многие организаторы поедут домой в мешках а остальных собаки порастаскивают.
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19.04.2022 19:20
+14
Бомбить их надо там активнее, будет не до референдума.
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19.04.2022 19:27
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Ну готовят да и *** с ними. Никаких юридических последствий это не несет. Вообще не вижу подобные кацапские хотения публиковать.
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19.04.2022 19:17 Відповісти
На 100% согласен!!! Пусть убьются со своими бюлютенями!!! Всем этим недо"республикам", скоро кирдык!!!!
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19.04.2022 19:27 Відповісти
це виключно для кацапського споживання і щоб далі верещати про якісь фіктивні нароти, що хочуть приєднатись до підарашки
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19.04.2022 21:30 Відповісти
і щоб потім своїм мотивувати, що напад на ті недореспубліки нові регіони підарсії, це типа напад на підарсію
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19.04.2022 21:31 Відповісти
Окупанти "засвітили" нового "главу Херсона" - місцеву тварину не знайшли, прислали з Саратова.. якогось Кастюкевича
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19.04.2022 19:19 Відповісти
С таким же успехом мы можем назначит главу ростовской области.
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19.04.2022 20:57 Відповісти
Картинка для параша тв....и не более...
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19.04.2022 19:19 Відповісти
Касапы свои референдумы засуньте себе в сраку. Вас всё равно выпистуют из Украины. Многие организаторы поедут домой в мешках а остальных собаки порастаскивают.
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19.04.2022 19:20 Відповісти
навіщо навіть про це писати?
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19.04.2022 19:20 Відповісти
скоро праздники , тупорылой кацапне живущей в телевизоре , надо показать картинки "побед" ***** , вот и работает союзмультфильм
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19.04.2022 19:23 Відповісти
Бомбить их надо там активнее, будет не до референдума.
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19.04.2022 19:27 Відповісти
Хорошо сказано!!!
Времени свободного много .
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19.04.2022 19:28 Відповісти
Та до дупи ті касабські "рехферендуми".
Опісля звільнення вся та гидота ,що засвітитися буде ...на стовпах теліпатись..А мо і раніше.
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19.04.2022 19:29 Відповісти
ну супер, зрозуміло. соромлюсь запитати - а ми що готуємо?
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19.04.2022 19:30 Відповісти
Редакторам на заметку: у рашистов никакие не военные, а натуральные оккупанты !
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19.04.2022 19:33 Відповісти
Небольшое дополнение: гниды, мрази и мародёры!
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19.04.2022 20:09 Відповісти
Ви с цим гівном щось плануєте робити??? Чи ви подаруєте гоблінам Херсон, Мілітлполь? Дозволите зробити те саме сміття "лнр/днр" що на сході? Там ладно, там завжди були відбиті на всю голову населення, але населення Херсону проти того сміття. Мілітополь проти. Люди, боріться. Ріжте москальню. Партизаньте. То ваше місто. Ваше майбутнє. Ваші квартири
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19.04.2022 19:33 Відповісти
Новина "КИПЯТОК" як длоя роботи ГУР
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19.04.2022 19:52 Відповісти
Дуже цінні розвіддані. Видно що "развєдчікі" подивились кацапський телевізор...
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19.04.2022 20:01 Відповісти
Вот и посмотрите, теперь параша будет настаивать, что нужно прислушаться ко мнению жителей Херсона и иже с ними в лице неважно кого. Чем дольше территории в оккупации, тем болезненнее их вызволять.
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19.04.2022 20:02 Відповісти
насрать
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19.04.2022 20:15 Відповісти
8 лет на Донбассе была позиционная война потому что у Украины не было достаточно хорошего и нового оружия. Сейчас ситуация иная и ни о каких удержаниях территорий Россией не может быть и речи. Их просто будут перемалывать в фарш и они будут отступать.
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19.04.2022 20:10 Відповісти
Кто пишет, что это не важно, занимают позицию страуса. Если решили делать хнр значит никакого мира не будет.
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19.04.2022 20:16 Відповісти
А не до жопы что они там нарисуют. Все равно мы будем освобождать свою землю и своих людей аж до крыма чтобы они там не напридумывали.
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19.04.2022 20:55 Відповісти
Не "до Крыма",а-включая Крым
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19.04.2022 22:22 Відповісти
 
 