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Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с Россией
Финляндия на неопределенный период закрыла движение из-за временного пограничного пункта пропуска в Париккала-Сюваору и заморозила все планы насчет его развития.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.
Этот переход обслуживал транспортные перевозки из РФ, в основном древесины.
После санкций Евросоюза, запрещающих въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Беларуси, движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет, а теперь его решено полностью закрыть.
Ведь совсем недавно пункт пропуска хотели модернизировать и переделать его в международный.
Ну, не умеют орки с соседями дружить!
Топ комментарии
+24 Александр Чуднивец #474549
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/19/7138065/ Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 19 квітня за пропозицією уряду ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги.
У древніх планах це мав бути найкоротший шлях з Гельсінкі у Петрозавоцк. Всьо, тепер закриють наглухо, і правильно зроблять.
житель города Чернигов, в первые дни, в разговоре просквозило что-то похожее на сочувствие в отношении кацапосрочников, в стиле "их же послали"
около месяца его жизни в подвале поменяло его мировоззрение в данном вопросе.
надеюсь на долго.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9 العلاقات الجيبوتية الروسية