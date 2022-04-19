Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с Россией

Финляндия на неопределенный период закрыла движение из-за временного пограничного пункта пропуска в Париккала-Сюваору и заморозила все планы насчет его развития.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

Этот переход обслуживал транспортные перевозки из РФ, в основном древесины.

После санкций Евросоюза, запрещающих въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Беларуси, движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет, а теперь его решено полностью закрыть.

Ведь совсем недавно пункт пропуска хотели модернизировать и переделать его в международный.

Ну, не умеют орки с соседями дружить!

Читайте: Финляндия "с высокой вероятностью" присоединится к НАТО, – министр по вопросам Европы