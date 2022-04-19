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Новости Санкции против России
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Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с Россией

фінляндія

Финляндия на неопределенный период закрыла движение из-за временного пограничного пункта пропуска в Париккала-Сюваору и заморозила все планы насчет его развития.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

Этот переход обслуживал транспортные перевозки из РФ, в основном древесины.

После санкций Евросоюза, запрещающих въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Беларуси, движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет, а теперь его решено полностью закрыть.

Ведь совсем недавно пункт пропуска хотели модернизировать и переделать его в международный.

Ну, не умеют орки с соседями дружить!

Читайте: Финляндия "с высокой вероятностью" присоединится к НАТО, – министр по вопросам Европы

санкции (11291) Финляндия (962)


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Топ комментарии
+24
Фінам-черговий респект...
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19.04.2022 19:28
+20
Петруха Припадок прорубил окно в Европу. Финны теперь его аккуратно забили досками снаружи. Причем досками из русской древесины.
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19.04.2022 19:33
+15
Надеюсь они перекроют воскресный шопинг жителям Питера,пусть на скрепах сидят..
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19.04.2022 19:29
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Фінам-черговий респект...
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19.04.2022 19:28 Ответить
Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/19/7138065/ Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 19 квітня за пропозицією уряду ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги.
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19.04.2022 19:32 Ответить
Нидерланды передают оружие Украине под лозунгом "мы вам не немцы"
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19.04.2022 20:02 Ответить
Надеюсь они перекроют воскресный шопинг жителям Питера,пусть на скрепах сидят..
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19.04.2022 19:29 Ответить
Финляндия послала на юх *********❗
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19.04.2022 19:43 Ответить
Очень большой +
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19.04.2022 19:29 Ответить
Сювяоро (Syväoro). Виправте, будь-ласка.

У древніх планах це мав бути найкоротший шлях з Гельсінкі у Петрозавоцк. Всьо, тепер закриють наглухо, і правильно зроблять.
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19.04.2022 19:30 Ответить
Мне интересно, есть хоть одна страна, которая симпатизирует свинарнику по настоящему, а не за газонефтедоллары?
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19.04.2022 19:31 Ответить
ты говоришь "страна"?)))

житель города Чернигов, в первые дни, в разговоре просквозило что-то похожее на сочувствие в отношении кацапосрочников, в стиле "их же послали"

около месяца его жизни в подвале поменяло его мировоззрение в данном вопросе.

надеюсь на долго.
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19.04.2022 19:41 Ответить
Індія
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19.04.2022 19:49 Ответить
Джибуті

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9 العلاقات الجيبوتية الروسية
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19.04.2022 20:26 Ответить
Петруха Припадок прорубил окно в Европу. Финны теперь его аккуратно забили досками снаружи. Причем досками из русской древесины.
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19.04.2022 19:33 Ответить
Петруха Припадок !!!!
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19.04.2022 19:40 Ответить
так він реально припадочний був
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19.04.2022 21:29 Ответить
Поки що одне вікно,кажись з 6ти,роботи ще непочатий край.
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19.04.2022 20:07 Ответить
 
 