Фінляндія через санкції закрила перехід на кордоні з Росією

Фінляндія на невизначений період закрила рух через тимчасовий прикордонний пункт пропуску в Париккала-Сюваору та заморозила всі плани щодо його розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

Цей перехід обслуговував транспортні перевезення із РФ, переважно деревини.

Після санкцій Євросоюзу, які забороняють в'їзд на територію ЄС вантажного автотранспорту з реєстраційними номерами Росії або Білорусі, рух через пункт пропуску в Париккала зійшов нанівець, а тепер його вирішено повністю закрити.

Адже ще зовсім недавно пункт пропуску хотіли модернізувати та перетворити його на міжнародний.

Ну, не вміють орки із сусідами дружити!

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