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Новини Санкції проти Росії
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Фінляндія через санкції закрила перехід на кордоні з Росією

фінляндія

Фінляндія на невизначений період закрила рух через тимчасовий прикордонний пункт пропуску в Париккала-Сюваору та заморозила всі плани щодо його розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

Цей перехід обслуговував транспортні перевезення із РФ, переважно деревини.

Після санкцій Євросоюзу, які забороняють в'їзд на територію ЄС вантажного автотранспорту з реєстраційними номерами Росії або Білорусі, рух через пункт пропуску в Париккала зійшов нанівець, а тепер його вирішено повністю закрити.

Адже ще зовсім недавно пункт пропуску хотіли модернізувати та перетворити його на міжнародний.

Ну, не вміють орки із сусідами дружити!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Фінляндії Хаавісто про погрози РФ щодо НАТО: "Не вплинуть на рішення Гельсінкі. Нам треба ухвалювати самостійні рішення"

Автор: 

санкції (11831) Фінляндія (1304)


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Топ коментарі
+24
Фінам-черговий респект...
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19.04.2022 19:28
+20
Петруха Припадок прорубил окно в Европу. Финны теперь его аккуратно забили досками снаружи. Причем досками из русской древесины.
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19.04.2022 19:33
+15
Надеюсь они перекроют воскресный шопинг жителям Питера,пусть на скрепах сидят..
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19.04.2022 19:29
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Фінам-черговий респект...
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19.04.2022 19:28 Відповісти
Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/19/7138065/ Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 19 квітня за пропозицією уряду ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги.
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19.04.2022 19:32 Відповісти
Нидерланды передают оружие Украине под лозунгом "мы вам не немцы"
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19.04.2022 20:02 Відповісти
Надеюсь они перекроют воскресный шопинг жителям Питера,пусть на скрепах сидят..
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19.04.2022 19:29 Відповісти
Финляндия послала на юх *********❗
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19.04.2022 19:43 Відповісти
Очень большой +
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19.04.2022 19:29 Відповісти
Сювяоро (Syväoro). Виправте, будь-ласка.

У древніх планах це мав бути найкоротший шлях з Гельсінкі у Петрозавоцк. Всьо, тепер закриють наглухо, і правильно зроблять.
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19.04.2022 19:30 Відповісти
Мне интересно, есть хоть одна страна, которая симпатизирует свинарнику по настоящему, а не за газонефтедоллары?
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19.04.2022 19:31 Відповісти
ты говоришь "страна"?)))

житель города Чернигов, в первые дни, в разговоре просквозило что-то похожее на сочувствие в отношении кацапосрочников, в стиле "их же послали"

около месяца его жизни в подвале поменяло его мировоззрение в данном вопросе.

надеюсь на долго.
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19.04.2022 19:41 Відповісти
Індія
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19.04.2022 19:49 Відповісти
Джибуті

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9 العلاقات الجيبوتية الروسية
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19.04.2022 20:26 Відповісти
Петруха Припадок прорубил окно в Европу. Финны теперь его аккуратно забили досками снаружи. Причем досками из русской древесины.
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19.04.2022 19:33 Відповісти
Петруха Припадок !!!!
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19.04.2022 19:40 Відповісти
так він реально припадочний був
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19.04.2022 21:29 Відповісти
Поки що одне вікно,кажись з 6ти,роботи ще непочатий край.
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19.04.2022 20:07 Відповісти
 
 