10 791 15
Фінляндія через санкції закрила перехід на кордоні з Росією
Фінляндія на невизначений період закрила рух через тимчасовий прикордонний пункт пропуску в Париккала-Сюваору та заморозила всі плани щодо його розвитку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.
Цей перехід обслуговував транспортні перевезення із РФ, переважно деревини.
Після санкцій Євросоюзу, які забороняють в'їзд на територію ЄС вантажного автотранспорту з реєстраційними номерами Росії або Білорусі, рух через пункт пропуску в Париккала зійшов нанівець, а тепер його вирішено повністю закрити.
Адже ще зовсім недавно пункт пропуску хотіли модернізувати та перетворити його на міжнародний.
Ну, не вміють орки із сусідами дружити!
Топ коментарі
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.04.2022 19:28
+20 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар19.04.2022 19:33
+15 govtva
показати весь коментар19.04.2022 19:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/19/7138065/ Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 19 квітня за пропозицією уряду ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги.
У древніх планах це мав бути найкоротший шлях з Гельсінкі у Петрозавоцк. Всьо, тепер закриють наглухо, і правильно зроблять.
житель города Чернигов, в первые дни, в разговоре просквозило что-то похожее на сочувствие в отношении кацапосрочников, в стиле "их же послали"
около месяца его жизни в подвале поменяло его мировоззрение в данном вопросе.
надеюсь на долго.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9 العلاقات الجيبوتية الروسية