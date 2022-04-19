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Новости Война
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В мире начинается новая холодная война, - глава МИД Турции Чавушоглу

чавушоглу

Для восстановления доверия между Россией и странами Запада понадобятся "десятки лет".

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По мнению Чавушоглу, на возобновление доверия между Россией и Западом после нападения Москвы на Украину уйдут "десятки лет".

"Но мы считаем, что нужно немедленно предпринять шаги для прекращения огня", - подчеркнул министр.

Чавушоглу считает, что несмотря на обострение боевых действий, войну до сих пор можно закончить дипломатическим путем: "Несмотря на изменение обстоятельств на поле боя, мы считаем, что все еще есть возможность для того, чтобы сработала дипломатия".

Читайте: Турция назвала условие введения санкций против России: должны быть утверждены на уровне ООН

россия (95546) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124)


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Топ комментарии
+30
ничего себе холодная.
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19.04.2022 19:32
+22
Турция за мирное урегулирование конфликта, поэтому Босфор будет закрыт, а поставки Байрактаров и боеприпасов увеличены
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19.04.2022 19:36
+12
Є думка, що паРашка припинить своє існування в ********* вигляді значно раніше.
Так що нічього відновлювати не треба буде, від слів - зовсім та ніколи.
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19.04.2022 19:36
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ничего себе холодная.
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19.04.2022 19:32 Ответить
Ага, от холода не знаем, шо на себя напялить. Петросян турецкий.
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19.04.2022 22:48 Ответить
"Попри зміну обставин на полі бою, ми вважаємо, що все ще є можливість для того, щоб спрацювала дипломатія"

Згадай москальський літак.
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19.04.2022 19:33 Ответить
Турция за мирное урегулирование конфликта, поэтому Босфор будет закрыт, а поставки Байрактаров и боеприпасов увеличены
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19.04.2022 19:36 Ответить
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19.04.2022 20:21 Ответить
Просто перєстать стрєлять і всьо
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19.04.2022 19:33 Ответить
Ага ...ми помітили
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19.04.2022 19:34 Ответить
Так и вижу бойца ВСУ, с поднятой в недоумении бровью, читающего эту новость.
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19.04.2022 19:34 Ответить
То може є сенс перетворити її в гарячу і чим швидше все для всіх закінчити?
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19.04.2022 19:35 Ответить
Є думка, що паРашка припинить своє існування в ********* вигляді значно раніше.
Так що нічього відновлювати не треба буде, від слів - зовсім та ніколи.
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19.04.2022 19:36 Ответить
Украине нужна победа.Украинцам нужна победа.ЗСУ нужна победа.Мы благодарны туркам,но не мешайте нам добить рашистов.Без этого мы не будем уверены в будущем..Мы не будем счастливы.
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19.04.2022 19:37 Ответить
Начинаться может дождь или понос. А вот войну холодную или горячую всегда начинает тот у кого есть фамилия имчюя и погоняло. Например "Хайло"
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19.04.2022 19:37 Ответить
Турция сама себе на уме. Что ей выгодно, то она и рекламирует.
Надо мир, что бы россияне продолжали летать турецкими самолётами
на их курорты, а то простой. Танкеры с нефтью из россии (Новорисийск)
спокойно курсируют через Босфор. А фрукты и так поставляет.
Вот так бизнес по турецки.
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19.04.2022 19:44 Ответить
Не удивлюсь, если Украина еще торгует с росией.
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19.04.2022 19:49 Ответить
Росiйський бiзнес нiколи i не зникав з Украiни, зараз хiба що трохи затихарився.
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19.04.2022 19:58 Ответить
Не слід чекати іншого, доки країной керують олігархічні маріонетки типу: "а какая разніца".

https://www.radiosvoboda.org/a/24895048.html

Правління олігархів, котре замінило в Україні правління комуністів, не передбачало ні національних цінностей, ні ідеологічних уподобань, ні відродження української культури і мови. Для них Україна - це територія тотального визиску, який гарантовано приносить надприбутки за відсутності будь-яких інвестицій і вкладень.
Таким чином, необхідно відвойовувати Україну в олігархів по одному квадратному міліметру, створюючи на відвойованій території зону свободи. Бо якщо українці поки що не здатні змінити «правила» гри, які принесли в Україну «донецькі», то вони цілком можуть заблокувати їхнє застосовування на територіях, котрі будуть очищені від безпосереднього впливу олігархічно-кримінальних кланів…
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19.04.2022 21:01 Ответить
с добрым утром
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19.04.2022 19:46 Ответить
Нічого подібного. Багато політиків перебувають у полоні стереотипів. Мовляв, ніхто нікуди не дінеться, а тому й йдеться про старі варіанти взаємин, типу холодної війни. А між іншим ми спостерігаємо чергову фазу розпаду російської імперії. І те, що залишиться від нинішньої рашки, матиме помітно інший характер, тому й ніякої холодної війни не буде.
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19.04.2022 19:46 Ответить
А де ж зелені коридори в Маріуполь від Ердогана. він же обіцяв ? Білий прапор йому в руки і хай очолює колону !
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19.04.2022 19:48 Ответить
Відморожений ....
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19.04.2022 19:50 Ответить
Османське рило турецького ***** все більше звільняється від маски лепшнго друга
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19.04.2022 19:55 Ответить
І туркам не гидко ще про щось говорити з цим нацистським прихвостнем Сриярто ? Б-бб-еееее
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19.04.2022 20:00 Ответить
Тобто Україна не з цього світу? Бо у нас тут гаряче, навіть дуже...
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19.04.2022 20:01 Ответить
Водевиль, що в Украинi не холодна, в свiтi так.
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19.04.2022 20:04 Ответить
Вочевидь що в Украинi не холодна( в свiтi так.....
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19.04.2022 20:07 Ответить
Почалася, правильно....
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19.04.2022 20:03 Ответить
бла бла бла
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19.04.2022 20:12 Ответить
Прокинувся, доброго ранку, ми з України!
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19.04.2022 20:22 Ответить
І де там йдеться про холодну війну?
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19.04.2022 20:29 Ответить
Чавушоглу лучше б Байрактаров подкинул а не занимался разглагольствованиями в стиле Макрона и Шольца.
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19.04.2022 20:46 Ответить
Він помилився ,не холодна,а ГАРЯЧА війна вже почалася в Європі,а значить і у світі!
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19.04.2022 21:06 Ответить
Чавушоглу ти правий,тільки не дисятки а мабуть сотні років
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19.04.2022 22:55 Ответить
После того что эти ******** сделали в Украине, тут не 10-ки лет тут как минимум несколько поколений должно пройти. А с другой стороны с такими ******* не вижу смыла иметь какие либо отношения.
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20.04.2022 09:36 Ответить
что он несёт?!3 мировая начинается!
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20.04.2022 12:56 Ответить
 
 