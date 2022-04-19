В мире начинается новая холодная война, - глава МИД Турции Чавушоглу

Для восстановления доверия между Россией и странами Запада понадобятся "десятки лет".

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По мнению Чавушоглу, на возобновление доверия между Россией и Западом после нападения Москвы на Украину уйдут "десятки лет".

"Но мы считаем, что нужно немедленно предпринять шаги для прекращения огня", - подчеркнул министр.

Чавушоглу считает, что несмотря на обострение боевых действий, войну до сих пор можно закончить дипломатическим путем: "Несмотря на изменение обстоятельств на поле боя, мы считаем, что все еще есть возможность для того, чтобы сработала дипломатия".

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