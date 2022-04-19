В мире начинается новая холодная война, - глава МИД Турции Чавушоглу
Для восстановления доверия между Россией и странами Запада понадобятся "десятки лет".
Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По мнению Чавушоглу, на возобновление доверия между Россией и Западом после нападения Москвы на Украину уйдут "десятки лет".
"Но мы считаем, что нужно немедленно предпринять шаги для прекращения огня", - подчеркнул министр.
Чавушоглу считает, что несмотря на обострение боевых действий, войну до сих пор можно закончить дипломатическим путем: "Несмотря на изменение обстоятельств на поле боя, мы считаем, что все еще есть возможность для того, чтобы сработала дипломатия".
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Згадай москальський літак.
Так що нічього відновлювати не треба буде, від слів - зовсім та ніколи.
Надо мир, что бы россияне продолжали летать турецкими самолётами
на их курорты, а то простой. Танкеры с нефтью из россии (Новорисийск)
спокойно курсируют через Босфор. А фрукты и так поставляет.
Вот так бизнес по турецки.
https://www.radiosvoboda.org/a/24895048.html
Правління олігархів, котре замінило в Україні правління комуністів, не передбачало ні національних цінностей, ні ідеологічних уподобань, ні відродження української культури і мови. Для них Україна - це територія тотального визиску, який гарантовано приносить надприбутки за відсутності будь-яких інвестицій і вкладень.
Таким чином, необхідно відвойовувати Україну в олігархів по одному квадратному міліметру, створюючи на відвойованій території зону свободи. Бо якщо українці поки що не здатні змінити «правила» гри, які принесли в Україну «донецькі», то вони цілком можуть заблокувати їхнє застосовування на територіях, котрі будуть очищені від безпосереднього впливу олігархічно-кримінальних кланів…