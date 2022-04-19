У світі починається нова холодна війна, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу
На відновлення довіри між Росією та країнами Заходу знадобляться "десятки років".
Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто у Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
На думку Чавушоглу, на відновлення довіри між Росією та Заходом після нападу Москви на Україну підуть "десятки років".
"Але ми вважаємо, що потрібно вжити негайних кроків для припинення вогню", - наголосив міністр.
Чавушоглу вважає, що попри загострення бойових дій, війну і досі можна закінчити дипломатичним шляхом: "Попри зміну обставин на полі бою, ми вважаємо, що все ще є можливість для того, щоб спрацювала дипломатія".
Топ коментарі
+30 voffka_morkoffka
показати весь коментар19.04.2022 19:32
+22 Мобильный крематорий
показати весь коментар19.04.2022 19:36
+12 Юрий Собкевич
показати весь коментар19.04.2022 19:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Згадай москальський літак.
Так що нічього відновлювати не треба буде, від слів - зовсім та ніколи.
Надо мир, что бы россияне продолжали летать турецкими самолётами
на их курорты, а то простой. Танкеры с нефтью из россии (Новорисийск)
спокойно курсируют через Босфор. А фрукты и так поставляет.
Вот так бизнес по турецки.
https://www.radiosvoboda.org/a/24895048.html
Правління олігархів, котре замінило в Україні правління комуністів, не передбачало ні національних цінностей, ні ідеологічних уподобань, ні відродження української культури і мови. Для них Україна - це територія тотального визиску, який гарантовано приносить надприбутки за відсутності будь-яких інвестицій і вкладень.
Таким чином, необхідно відвойовувати Україну в олігархів по одному квадратному міліметру, створюючи на відвойованій території зону свободи. Бо якщо українці поки що не здатні змінити «правила» гри, які принесли в Україну «донецькі», то вони цілком можуть заблокувати їхнє застосовування на територіях, котрі будуть очищені від безпосереднього впливу олігархічно-кримінальних кланів…