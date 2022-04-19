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Новини Війна
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У світі починається нова холодна війна, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу

чавушоглу

На відновлення довіри між Росією та країнами Заходу знадобляться "десятки років".

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто у Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

На думку Чавушоглу, на відновлення довіри між Росією та Заходом після нападу Москви на Україну підуть "десятки років".

"Але ми вважаємо, що потрібно вжити негайних кроків для припинення вогню", - наголосив міністр.

Чавушоглу вважає, що попри загострення бойових дій, війну і досі можна закінчити дипломатичним шляхом: "Попри зміну обставин на полі бою, ми вважаємо, що все ще є можливість для того, щоб спрацювала дипломатія".

Також читайте: Туреччина продовжить боротись за мир в Україні, незважаючи на загальмовані переговори між Москвою та Києвом, - Ердоган

Автор: 

росія (65191) Туреччина (3502) Чавушоглу Мевлют (126)


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Топ коментарі
+30
ничего себе холодная.
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19.04.2022 19:32
+22
Турция за мирное урегулирование конфликта, поэтому Босфор будет закрыт, а поставки Байрактаров и боеприпасов увеличены
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19.04.2022 19:36
+12
Є думка, що паРашка припинить своє існування в ********* вигляді значно раніше.
Так що нічього відновлювати не треба буде, від слів - зовсім та ніколи.
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19.04.2022 19:36
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ничего себе холодная.
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19.04.2022 19:32 Відповісти
Ага, от холода не знаем, шо на себя напялить. Петросян турецкий.
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19.04.2022 22:48 Відповісти
"Попри зміну обставин на полі бою, ми вважаємо, що все ще є можливість для того, щоб спрацювала дипломатія"

Згадай москальський літак.
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19.04.2022 19:33 Відповісти
Турция за мирное урегулирование конфликта, поэтому Босфор будет закрыт, а поставки Байрактаров и боеприпасов увеличены
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19.04.2022 19:36 Відповісти
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19.04.2022 20:21 Відповісти
Просто перєстать стрєлять і всьо
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19.04.2022 19:33 Відповісти
Ага ...ми помітили
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19.04.2022 19:34 Відповісти
Так и вижу бойца ВСУ, с поднятой в недоумении бровью, читающего эту новость.
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19.04.2022 19:34 Відповісти
То може є сенс перетворити її в гарячу і чим швидше все для всіх закінчити?
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19.04.2022 19:35 Відповісти
Є думка, що паРашка припинить своє існування в ********* вигляді значно раніше.
Так що нічього відновлювати не треба буде, від слів - зовсім та ніколи.
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19.04.2022 19:36 Відповісти
Украине нужна победа.Украинцам нужна победа.ЗСУ нужна победа.Мы благодарны туркам,но не мешайте нам добить рашистов.Без этого мы не будем уверены в будущем..Мы не будем счастливы.
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19.04.2022 19:37 Відповісти
Начинаться может дождь или понос. А вот войну холодную или горячую всегда начинает тот у кого есть фамилия имчюя и погоняло. Например "Хайло"
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19.04.2022 19:37 Відповісти
Турция сама себе на уме. Что ей выгодно, то она и рекламирует.
Надо мир, что бы россияне продолжали летать турецкими самолётами
на их курорты, а то простой. Танкеры с нефтью из россии (Новорисийск)
спокойно курсируют через Босфор. А фрукты и так поставляет.
Вот так бизнес по турецки.
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19.04.2022 19:44 Відповісти
Не удивлюсь, если Украина еще торгует с росией.
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19.04.2022 19:49 Відповісти
Росiйський бiзнес нiколи i не зникав з Украiни, зараз хiба що трохи затихарився.
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19.04.2022 19:58 Відповісти
Не слід чекати іншого, доки країной керують олігархічні маріонетки типу: "а какая разніца".

https://www.radiosvoboda.org/a/24895048.html

Правління олігархів, котре замінило в Україні правління комуністів, не передбачало ні національних цінностей, ні ідеологічних уподобань, ні відродження української культури і мови. Для них Україна - це територія тотального визиску, який гарантовано приносить надприбутки за відсутності будь-яких інвестицій і вкладень.
Таким чином, необхідно відвойовувати Україну в олігархів по одному квадратному міліметру, створюючи на відвойованій території зону свободи. Бо якщо українці поки що не здатні змінити «правила» гри, які принесли в Україну «донецькі», то вони цілком можуть заблокувати їхнє застосовування на територіях, котрі будуть очищені від безпосереднього впливу олігархічно-кримінальних кланів…
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19.04.2022 21:01 Відповісти
с добрым утром
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19.04.2022 19:46 Відповісти
Нічого подібного. Багато політиків перебувають у полоні стереотипів. Мовляв, ніхто нікуди не дінеться, а тому й йдеться про старі варіанти взаємин, типу холодної війни. А між іншим ми спостерігаємо чергову фазу розпаду російської імперії. І те, що залишиться від нинішньої рашки, матиме помітно інший характер, тому й ніякої холодної війни не буде.
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19.04.2022 19:46 Відповісти
А де ж зелені коридори в Маріуполь від Ердогана. він же обіцяв ? Білий прапор йому в руки і хай очолює колону !
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19.04.2022 19:48 Відповісти
Відморожений ....
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19.04.2022 19:50 Відповісти
Османське рило турецького ***** все більше звільняється від маски лепшнго друга
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19.04.2022 19:55 Відповісти
І туркам не гидко ще про щось говорити з цим нацистським прихвостнем Сриярто ? Б-бб-еееее
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19.04.2022 20:00 Відповісти
Тобто Україна не з цього світу? Бо у нас тут гаряче, навіть дуже...
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19.04.2022 20:01 Відповісти
Водевиль, що в Украинi не холодна, в свiтi так.
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Вочевидь що в Украинi не холодна( в свiтi так.....
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19.04.2022 20:07 Відповісти
Почалася, правильно....
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19.04.2022 20:03 Відповісти
бла бла бла
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19.04.2022 20:12 Відповісти
Прокинувся, доброго ранку, ми з України!
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19.04.2022 20:22 Відповісти
І де там йдеться про холодну війну?
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19.04.2022 20:29 Відповісти
Чавушоглу лучше б Байрактаров подкинул а не занимался разглагольствованиями в стиле Макрона и Шольца.
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19.04.2022 20:46 Відповісти
Він помилився ,не холодна,а ГАРЯЧА війна вже почалася в Європі,а значить і у світі!
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19.04.2022 21:06 Відповісти
Чавушоглу ти правий,тільки не дисятки а мабуть сотні років
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19.04.2022 22:55 Відповісти
После того что эти ******** сделали в Украине, тут не 10-ки лет тут как минимум несколько поколений должно пройти. А с другой стороны с такими ******* не вижу смыла иметь какие либо отношения.
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20.04.2022 09:36 Відповісти
что он несёт?!3 мировая начинается!
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20.04.2022 12:56 Відповісти
 
 