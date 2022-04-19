У світі починається нова холодна війна, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу

На відновлення довіри між Росією та країнами Заходу знадобляться "десятки років".

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто у Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

На думку Чавушоглу, на відновлення довіри між Росією та Заходом після нападу Москви на Україну підуть "десятки років".

"Але ми вважаємо, що потрібно вжити негайних кроків для припинення вогню", - наголосив міністр.

Чавушоглу вважає, що попри загострення бойових дій, війну і досі можна закінчити дипломатичним шляхом: "Попри зміну обставин на полі бою, ми вважаємо, що все ще є можливість для того, щоб спрацювала дипломатія".

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