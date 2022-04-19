В Черниговской области нацгвардейцы нашли российский беспилотник. ФОТО
Бойцы Нацгвардии обнаружили российский беспилотник во время прочесывания леса на Черниговщине.
Об этом сообщает Северное оперативное командование Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
"Во время прочесывания территории Черниговского района, патрулями Национальной гвардии Украины был обнаружен российский беспилотный летательный аппарат.
Данный БПЛА производил разведку территории вблизи одного из населенных пунктов. По неизвестным причинам с летательным аппаратом была потеряна связь, и он упал на землю. БПЛА была передана соответствующим структурам", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+18 A rt #506652
показать весь комментарий19.04.2022 19:53
+14 Georg Lotar Georg Lotar
показать весь комментарий19.04.2022 19:56
+8 Привет
показать весь комментарий19.04.2022 20:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ГАДЯ ПОТИРЯЛАСЯ...
20:32
Вооруженные силы Украины ликвидировали две российские тактические группы и четыре парашютно-десантных полка, сообщает Генштаб страны.
Согласно сводке ведомства, украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота. Также в Украине уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.