В Черниговской области нацгвардейцы нашли российский беспилотник. ФОТО

Бойцы Нацгвардии обнаружили российский беспилотник во время прочесывания леса на Черниговщине.

Об этом сообщает Северное оперативное командование Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Во время прочесывания территории Черниговского района, патрулями Национальной гвардии Украины был обнаружен российский беспилотный летательный аппарат.

Данный БПЛА производил разведку территории вблизи одного из населенных пунктов. По неизвестным причинам с летательным аппаратом была потеряна связь, и он упал на землю. БПЛА была передана соответствующим структурам", - говорится в сообщении.

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