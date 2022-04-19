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Новости Война
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В Черниговской области нацгвардейцы нашли российский беспилотник. ФОТО

рф,безпілотник

Бойцы Нацгвардии обнаружили российский беспилотник во время прочесывания леса на Черниговщине.

Об этом сообщает Северное оперативное командование Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

В Черниговской области нацгвардейцы нашли российский беспилотник 01

"Во время прочесывания территории Черниговского района, патрулями Национальной гвардии Украины был обнаружен российский беспилотный летательный аппарат.

В Черниговской области нацгвардейцы нашли российский беспилотник 02

Данный БПЛА производил разведку территории вблизи одного из населенных пунктов. По неизвестным причинам с летательным аппаратом была потеряна связь, и он упал на землю. БПЛА была передана соответствующим структурам", - говорится в сообщении.

Также читайте: Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова. ФОТОрепортаж

беспилотник (3601) Черниговщина (1485) Национальная гвардия (2121)


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Топ комментарии
+18
Армия Украины уничтожила две батальонные группы и четыре роты российских десантников

20:32

Вооруженные силы Украины ликвидировали две российские тактические группы и четыре парашютно-десантных полка, сообщает Генштаб страны.

Согласно сводке ведомства, украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота. Также в Украине уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.
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19.04.2022 19:53
+14
Дякую,Азербайджан! Ваша підтримка важлива!
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19.04.2022 19:56
+8
Оператора пристрелили...вот и пропала связь...
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19.04.2022 20:04
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блджад
ГАДЯ ПОТИРЯЛАСЯ...
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19.04.2022 19:52 Ответить
Армия Украины уничтожила две батальонные группы и четыре роты российских десантников

20:32

Вооруженные силы Украины ликвидировали две российские тактические группы и четыре парашютно-десантных полка, сообщает Генштаб страны.

Согласно сводке ведомства, украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота. Также в Украине уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.
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19.04.2022 19:53 Ответить
Дякую,Азербайджан! Ваша підтримка важлива!
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19.04.2022 19:56 Ответить
це за який період? про 200 бригаду давно писали, що вона одвухсотилась.... разом з командиром.
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19.04.2022 20:26 Ответить
Сегодня опубликовали
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19.04.2022 20:28 Ответить
https://t.me/mediaaznews/14942 Азербайджанці України роздають людям хліб з власної пекарні
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19.04.2022 21:14 Ответить
Наші бойові гусаки заклювали)))
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19.04.2022 20:04 Ответить
Оператора пристрелили...вот и пропала связь...
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19.04.2022 20:04 Ответить
Бузина тут операторы были, мародёрили в основном и геноцидили утвари
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19.04.2022 20:24 Ответить
За счет чего эти штуки летают? Те что с пропеллерами то понятно, а тут на фото турбин невидно.
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19.04.2022 20:21 Ответить
Cзади был винт, он сломался при неуправляемом падении. По нормальному этот тип беспилотников на парашюте приземляется, а тут команды не было, просто тупо в землю впилился.
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19.04.2022 20:26 Ответить
понял, спасибо.
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19.04.2022 20:28 Ответить
для одичалых еще и надписи по всему беспилотнику, тут не трогать, тут не ковырять.
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19.04.2022 20:47 Ответить
Был видосик, с кадыровцами, как те на "буханках" собирались ехать, там на двери возле ручки написано "на себя" - ну чтоб дверь смог открыть.
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19.04.2022 21:49 Ответить
Та це він від тих голубів заразився і здох, що ми заслали з "біологічєскім аружиєм" !
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19.04.2022 21:30 Ответить
 
 