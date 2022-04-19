На Чернігівщині нацгвардійці знайшли російський безпілотник. ФОТО

Бійці Нацгвардії знайшли російський безпілотник під час прочісування лісу на Чернігівщині.

Про це повідомляє Північне оперативне командування Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час прочісування території Чернігівського району, патрулями Національної гвардії України було виявлено російський безпілотний літальний апарат.

Даний БПЛА здійснював розвідку території поблизу одного з населених пунктів. З невідомих причин з літальним апаратом було втрачено зв'язок, і він впав на землю. БПЛА було передано відповідним структурам", - йдеться в повідомленні.

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