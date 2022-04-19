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На Чернігівщині нацгвардійці знайшли російський безпілотник. ФОТО

рф,безпілотник

Бійці Нацгвардії знайшли російський безпілотник під час прочісування лісу на Чернігівщині.

Про це повідомляє Північне оперативне командування Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

На Чернігівщині нацгвардійці знайшли російський безпілотник 01

"Під час прочісування території Чернігівського району, патрулями Національної гвардії України було виявлено російський безпілотний літальний апарат.

На Чернігівщині нацгвардійці знайшли російський безпілотник 02

Даний БПЛА здійснював розвідку території поблизу одного з населених пунктів. З невідомих причин з літальним апаратом було втрачено зв'язок, і він впав на землю. БПЛА було передано відповідним структурам", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4165) Чернігівщина (1584) Національна гвардія (1532)


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Топ коментарі
+18
Армия Украины уничтожила две батальонные группы и четыре роты российских десантников

20:32

Вооруженные силы Украины ликвидировали две российские тактические группы и четыре парашютно-десантных полка, сообщает Генштаб страны.

Согласно сводке ведомства, украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота. Также в Украине уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.
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19.04.2022 19:53
+14
Дякую,Азербайджан! Ваша підтримка важлива!
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19.04.2022 19:56
+8
Оператора пристрелили...вот и пропала связь...
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19.04.2022 20:04
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блджад
ГАДЯ ПОТИРЯЛАСЯ...
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19.04.2022 19:52 Відповісти
Армия Украины уничтожила две батальонные группы и четыре роты российских десантников

20:32

Вооруженные силы Украины ликвидировали две российские тактические группы и четыре парашютно-десантных полка, сообщает Генштаб страны.

Согласно сводке ведомства, украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота. Также в Украине уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.
показати весь коментар
19.04.2022 19:53 Відповісти
Дякую,Азербайджан! Ваша підтримка важлива!
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19.04.2022 19:56 Відповісти
це за який період? про 200 бригаду давно писали, що вона одвухсотилась.... разом з командиром.
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19.04.2022 20:26 Відповісти
Сегодня опубликовали
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19.04.2022 20:28 Відповісти
https://t.me/mediaaznews/14942 Азербайджанці України роздають людям хліб з власної пекарні
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19.04.2022 21:14 Відповісти
Наші бойові гусаки заклювали)))
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Оператора пристрелили...вот и пропала связь...
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Бузина тут операторы были, мародёрили в основном и геноцидили утвари
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19.04.2022 20:24 Відповісти
За счет чего эти штуки летают? Те что с пропеллерами то понятно, а тут на фото турбин невидно.
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19.04.2022 20:21 Відповісти
Cзади был винт, он сломался при неуправляемом падении. По нормальному этот тип беспилотников на парашюте приземляется, а тут команды не было, просто тупо в землю впилился.
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19.04.2022 20:26 Відповісти
понял, спасибо.
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19.04.2022 20:28 Відповісти
для одичалых еще и надписи по всему беспилотнику, тут не трогать, тут не ковырять.
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19.04.2022 20:47 Відповісти
Был видосик, с кадыровцами, как те на "буханках" собирались ехать, там на двери возле ручки написано "на себя" - ну чтоб дверь смог открыть.
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19.04.2022 21:49 Відповісти
Та це він від тих голубів заразився і здох, що ми заслали з "біологічєскім аружиєм" !
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19.04.2022 21:30 Відповісти
 
 