Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова. ФОТОрепортаж
Строковик Національної гвардії з АК-74 збив ворожий безпілотник на Луганщині.
Про це повідомила пресслужба НГУ у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Гвардієць на псевдо Клапан збив ворожий БПЛА, використавши лише свою штатну зброю АК-74", - йдеться у повідомленні.
"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів, стрельнув і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!", - говорить Клапан.
За характеристиками збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. За даними Штабу АТО ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літака коливається в районі 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для ураження живої сили.
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Ні фіга собі відкати!
Ну і молоток.
калибр чуть больше пневмата и флобера..7.62 и то врядли человек почуствует не т очто безпилотник..норм поражение идет от 9 мм и выше..да ит то..
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https://t.me/dvish_alive/12610
потянтно что это стеб но говорит о том что с умением попасть можно