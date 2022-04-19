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Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова. ФОТОрепортаж

Строковик Національної гвардії з АК-74 збив ворожий безпілотник на Луганщині.

Про це повідомила пресслужба НГУ у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Гвардієць на псевдо Клапан збив ворожий БПЛА, використавши лише свою штатну зброю АК-74", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожий безпілотник збито в Одесі, - повітряне командування "Південь"

"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів, стрельнув і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!", - говорить Клапан.

За характеристиками збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. За даними Штабу АТО ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літака коливається в районі 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для ураження живої сили.

Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова 01
Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова 02
Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова 03
Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова 04
Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова 05
Нацгвардієць збив російський безпілотник з автомата Калашникова 06

Автор: 

армія рф (17399) безпілотник (4165) знищення (7251) Національна гвардія (1533) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+46
Ай, молодець!!!
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19.04.2022 17:05
+30
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19.04.2022 17:26
+23
В следующий раз собьет истребитель.
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19.04.2022 17:11
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Ай, молодець!!!
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19.04.2022 17:05 Відповісти
Герою Слава !❤️💙💛👍👏👏👏
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19.04.2022 18:35 Відповісти
Файно так . Заблукав мабуть. Бійцеві респект.
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19.04.2022 17:06 Відповісти
красавчег
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19.04.2022 17:08 Відповісти
цікаво а що там коштує стільки мільйонів фуфлів? апаратура що передає відеопотік на 120 км?
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19.04.2022 17:11 Відповісти
пачка акумів "18650" )))
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19.04.2022 17:42 Відповісти
зарплата директора
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19.04.2022 19:08 Відповісти
пишуть в інструкції аналговнєт, і відразу оверпрайс на всі гроші
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20.04.2022 17:54 Відповісти
экономичный способ
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19.04.2022 17:11 Відповісти
Снайпер!
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19.04.2022 17:11 Відповісти
В следующий раз собьет истребитель.
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19.04.2022 17:11 Відповісти
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19.04.2022 17:26 Відповісти
Точно охотник.
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19.04.2022 17:13 Відповісти
Строковик Національної гвардії.
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19.04.2022 17:13 Відповісти
За 300 метров и якут хрен белке в глаз попадёт, а тут орла закрыл. Прям зрк с-300, но гораздо экономней.
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19.04.2022 17:16 Відповісти
А что там делает срочник??? Срочник Национальной гвардии с АК-74 сбил вражеский беспилотник в Луганской области. Источник:
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19.04.2022 17:16 Відповісти
и что же он там делал...?
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19.04.2022 17:23 Відповісти
Охотился за беспилотником...
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19.04.2022 17:34 Відповісти
в Нацгвардії всі рядові - строковики. Вони - не воюють; вони - лише на забезпечені правопорядку в тилу.
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19.04.2022 17:40 Відповісти
Срочно збив безпілотник,!
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19.04.2022 17:29 Відповісти
Например стоит на третьей линии обороні. Что не так?
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19.04.2022 17:33 Відповісти
Китайські акумулятори по півтора долари на Аліекспресі поштучно!

Ні фіга собі відкати!
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19.04.2022 17:34 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1-%D0%91%D0%9B%D0%90 https://uk.wikipedia.org/wiki/Куб-БЛА
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19.04.2022 17:43 Відповісти
Зекономите на сміттєтоварах...тоже профіт
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19.04.2022 19:35 Відповісти
чому забанили? я то зараз нічого не замовляв, але дещо переглядав, то що раніше була типа безкоштовна доставка, то вже платна, але впринципі в межах розумного.
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20.04.2022 17:56 Відповісти
а шо було робити, як банки з помідорками під рукою не було?
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19.04.2022 17:39 Відповісти
Заробив відпустку до батьків (чи до молодухи). І заодно - премію. А, може, і медальку.
Ну і молоток.
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19.04.2022 17:43 Відповісти
Дорогуще кацапське барахло, що літає на батареях "18650" від ліхтариків та вейпів ))))
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19.04.2022 17:44 Відповісти
18650 - це просто формфактор. В нём может быть как никакой китай, так и именитые бренды.
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19.04.2022 18:19 Відповісти
От вам і «бєлку в глаз», кацапи
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19.04.2022 17:44 Відповісти
Майстер. А орки свого лівшу благотворять, який начеб то блоху підкував. *******, краще за той час, що з нею ипав...ся, табун коней підкував.
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19.04.2022 17:47 Відповісти
молодець!!!
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19.04.2022 17:58 Відповісти
хз ибо калаш мелкашка им воробья убить сложно
калибр чуть больше пневмата и флобера..7.62 и то врядли человек почуствует не т очто безпилотник..норм поражение идет от 9 мм и выше..да ит то..

Окупанти в Херсоні вивісили свою ганчірку
https://t.me/dvish_alive/12610
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19.04.2022 18:25 Відповісти
Ай молодець, що попав. Але й кацапи дурні, що БПЛА літає на висоті 200-300 метрів, де його дістане пуля з АК. Тупість москалів не знає межі.
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19.04.2022 18:28 Відповісти
шкода, що цицькатий ботоксний "стЄрьх" тут не літає
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19.04.2022 18:29 Відповісти
Оце Нацгвардія!!! Оце наші хлопці!!! Це тобі не орський аналог росгвардії, який вміє лише гумовим кийком протестувальників ганяти!
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19.04.2022 18:32 Відповісти
***, вдалося одному (а могло і не вдатися) , - а ти вже на все формування "подвтг" розповсюджуєш? демагогія звичайна...
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20.04.2022 02:36 Відповісти
це його, і лишень його заслуга...
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20.04.2022 02:36 Відповісти
у нас иногда народ приходит на 3ган соревнования с советскими СКС или РПК и какими-нибудь хитрожопыми югославскими патронами и попадают в мишени на 300-400 метров
потянтно что это стеб но говорит о том что с умением попасть можно
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19.04.2022 18:35 Відповісти
Кто такой "штаб АТО"?
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19.04.2022 18:36 Відповісти
Хотел сразу написать, что "рассейскай беспилотник был сбит калашём рассейским", но вспомнил, что Калашников стибрил идею этого механизма у Хуго Шмайсера и решил ничего не писать.
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19.04.2022 18:38 Відповісти
Зеленський і його молода команда із бувших регіоналів, зробили все, щоб ЗСУ і теробороні нічим було збивати дрони, безпілотники, літаки, ракети та знищувати кораблі. Це вони зробили навмисно, чи такі реально безтолкові?
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19.04.2022 19:25 Відповісти
А ракетну програму затормозили навмисно чи реально такі безтолкові?
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19.04.2022 19:36 Відповісти
Zala?
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19.04.2022 20:06 Відповісти
 
 