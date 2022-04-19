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Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова. ФОТОрепортаж

Срочник Национальной гвардии с АК-74 сбил вражеский беспилотник в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Гвардеец по прозвищу Клапан сбил враждебное БПЛА, использовав только свое штатное оружие АК-74", - говорится в сообщении.

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"Я получил информацию от командира о том, что в нашу зону залетел вражеский беспилотный аппарат. Потом я услышал звук, а затем и самую цель. На высоте 200-300 метров его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня оставалось еще несколько патронов, стрельнул и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв!", - говорит Клапан.

По характеристикам сбитый аппарат способен передавать видео на расстояние до 120 км. По данным Штаба АТО стоимость комплекса на уровне 18 миллионов рублей, а цена самолета колеблется в районе 5-7 млн рублей. БПЛА могут нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы.

Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова 01
Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова 02
Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова 03
Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова 04
Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова 05
Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова 06

армия РФ (19249) беспилотник (3601) уничтожение (6938) Национальная гвардия (2122) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+46
Ай, молодець!!!
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19.04.2022 17:05
+30
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19.04.2022 17:26
+23
В следующий раз собьет истребитель.
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19.04.2022 17:11
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Ай, молодець!!!
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19.04.2022 17:05 Ответить
Герою Слава !❤️💙💛👍👏👏👏
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19.04.2022 18:35 Ответить
Файно так . Заблукав мабуть. Бійцеві респект.
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19.04.2022 17:06 Ответить
красавчег
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19.04.2022 17:08 Ответить
цікаво а що там коштує стільки мільйонів фуфлів? апаратура що передає відеопотік на 120 км?
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19.04.2022 17:11 Ответить
пачка акумів "18650" )))
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19.04.2022 17:42 Ответить
зарплата директора
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19.04.2022 19:08 Ответить
пишуть в інструкції аналговнєт, і відразу оверпрайс на всі гроші
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20.04.2022 17:54 Ответить
экономичный способ
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19.04.2022 17:11 Ответить
Снайпер!
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19.04.2022 17:11 Ответить
В следующий раз собьет истребитель.
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19.04.2022 17:11 Ответить
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19.04.2022 17:26 Ответить
Точно охотник.
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19.04.2022 17:13 Ответить
Строковик Національної гвардії.
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19.04.2022 17:13 Ответить
За 300 метров и якут хрен белке в глаз попадёт, а тут орла закрыл. Прям зрк с-300, но гораздо экономней.
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19.04.2022 17:16 Ответить
А что там делает срочник??? Срочник Национальной гвардии с АК-74 сбил вражеский беспилотник в Луганской области. Источник:
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19.04.2022 17:16 Ответить
и что же он там делал...?
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19.04.2022 17:23 Ответить
Охотился за беспилотником...
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19.04.2022 17:34 Ответить
в Нацгвардії всі рядові - строковики. Вони - не воюють; вони - лише на забезпечені правопорядку в тилу.
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19.04.2022 17:40 Ответить
Срочно збив безпілотник,!
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19.04.2022 17:29 Ответить
Например стоит на третьей линии обороні. Что не так?
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19.04.2022 17:33 Ответить
Китайські акумулятори по півтора долари на Аліекспресі поштучно!

Ні фіга собі відкати!
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19.04.2022 17:34 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1-%D0%91%D0%9B%D0%90 https://uk.wikipedia.org/wiki/Куб-БЛА
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19.04.2022 17:43 Ответить
Зекономите на сміттєтоварах...тоже профіт
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19.04.2022 19:35 Ответить
чому забанили? я то зараз нічого не замовляв, але дещо переглядав, то що раніше була типа безкоштовна доставка, то вже платна, але впринципі в межах розумного.
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20.04.2022 17:56 Ответить
а шо було робити, як банки з помідорками під рукою не було?
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19.04.2022 17:39 Ответить
Заробив відпустку до батьків (чи до молодухи). І заодно - премію. А, може, і медальку.
Ну і молоток.
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19.04.2022 17:43 Ответить
Дорогуще кацапське барахло, що літає на батареях "18650" від ліхтариків та вейпів ))))
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19.04.2022 17:44 Ответить
18650 - це просто формфактор. В нём может быть как никакой китай, так и именитые бренды.
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19.04.2022 18:19 Ответить
От вам і «бєлку в глаз», кацапи
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19.04.2022 17:44 Ответить
Майстер. А орки свого лівшу благотворять, який начеб то блоху підкував. *******, краще за той час, що з нею ипав...ся, табун коней підкував.
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19.04.2022 17:47 Ответить
молодець!!!
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19.04.2022 17:58 Ответить
хз ибо калаш мелкашка им воробья убить сложно
калибр чуть больше пневмата и флобера..7.62 и то врядли человек почуствует не т очто безпилотник..норм поражение идет от 9 мм и выше..да ит то..

Окупанти в Херсоні вивісили свою ганчірку
https://t.me/dvish_alive/12610
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19.04.2022 18:25 Ответить
Ай молодець, що попав. Але й кацапи дурні, що БПЛА літає на висоті 200-300 метрів, де його дістане пуля з АК. Тупість москалів не знає межі.
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19.04.2022 18:28 Ответить
шкода, що цицькатий ботоксний "стЄрьх" тут не літає
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19.04.2022 18:29 Ответить
Оце Нацгвардія!!! Оце наші хлопці!!! Це тобі не орський аналог росгвардії, який вміє лише гумовим кийком протестувальників ганяти!
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19.04.2022 18:32 Ответить
***, вдалося одному (а могло і не вдатися) , - а ти вже на все формування "подвтг" розповсюджуєш? демагогія звичайна...
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20.04.2022 02:36 Ответить
це його, і лишень його заслуга...
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20.04.2022 02:36 Ответить
у нас иногда народ приходит на 3ган соревнования с советскими СКС или РПК и какими-нибудь хитрожопыми югославскими патронами и попадают в мишени на 300-400 метров
потянтно что это стеб но говорит о том что с умением попасть можно
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19.04.2022 18:35 Ответить
Кто такой "штаб АТО"?
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19.04.2022 18:36 Ответить
Хотел сразу написать, что "рассейскай беспилотник был сбит калашём рассейским", но вспомнил, что Калашников стибрил идею этого механизма у Хуго Шмайсера и решил ничего не писать.
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19.04.2022 18:38 Ответить
Зеленський і його молода команда із бувших регіоналів, зробили все, щоб ЗСУ і теробороні нічим було збивати дрони, безпілотники, літаки, ракети та знищувати кораблі. Це вони зробили навмисно, чи такі реально безтолкові?
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19.04.2022 19:25 Ответить
А ракетну програму затормозили навмисно чи реально такі безтолкові?
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19.04.2022 19:36 Ответить
Zala?
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19.04.2022 20:06 Ответить
 
 