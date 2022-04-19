Нацгвардеец сбил российский беспилотник из автомата Калашникова. ФОТОрепортаж

Срочник Национальной гвардии с АК-74 сбил вражеский беспилотник в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Гвардеец по прозвищу Клапан сбил враждебное БПЛА, использовав только свое штатное оружие АК-74", - говорится в сообщении.

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"Я получил информацию от командира о том, что в нашу зону залетел вражеский беспилотный аппарат. Потом я услышал звук, а затем и самую цель. На высоте 200-300 метров его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня оставалось еще несколько патронов, стрельнул и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв!", - говорит Клапан.



По характеристикам сбитый аппарат способен передавать видео на расстояние до 120 км. По данным Штаба АТО стоимость комплекса на уровне 18 миллионов рублей, а цена самолета колеблется в районе 5-7 млн рублей. БПЛА могут нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы.











