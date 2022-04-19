Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова

Российские оккупанты в Запорожской области украли сельскохозяйственную технику John Deere. Позже намародеренное имущество "всплыло" на агрофирме, связанной с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар в материале для Зеркала недели.

Одно из самых громких мародерских преступлений произошло в Мелитополе – с выставочной площадки компании "Агротек-Инвест", официального дилера производителя сельхозтехники компании John Deere (США) в Украине, кадыровцы похитили три новых комбайна, трактор, три сеялки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел.

Компании удалось вычислить, куда россияне вывезли украденную технику. Благодаря установленным на технике системам, специалисты установили, что техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт неподалеку Грозного.

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Судя по засветившемуся адресу, благодаря установленным маячкам, комбайны и трактор пригнали на территорию уже ликвидированного "деожхоза "Закан-Юрт", специализация которого — выращивание зерновых.

Поселок Закан-Юрт входит в Ачхой-Мартановский район и известен тем, что это родное село главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его брата Тамерлана Хучиева, возглавляющего администрацию района. Последний известен также тем, что 11 лет являлся исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова. Неудивительно, что в селе на средства фонда строится много социальных объектов, на открытии которых можно увидеть еще одного знакового персонажа — Адама Делимханова, командующего ныне кадыровскими убийцами на востоке Украины.

"Фонд Кадырова-старшего теперь знают и в Мелитополе, потому что именно от него жителям заблокированных населенных пунктов оккупанты развозят "гуманитарку" фурами, облеплёнными портретами Ахмата Кадырова. Получается, мелитопольцам - консервы, а в Чечню - новенькие "джондиры", однако", - говорится в расследовании.