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Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова

кадиров

Российские оккупанты в Запорожской области украли сельскохозяйственную технику John Deere. Позже намародеренное имущество "всплыло" на агрофирме, связанной с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар в материале для Зеркала недели.

Одно из самых громких мародерских преступлений произошло в Мелитополе – с выставочной площадки компании "Агротек-Инвест", официального дилера производителя сельхозтехники компании John Deere (США) в Украине, кадыровцы похитили три новых комбайна, трактор, три сеялки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел.

Компании удалось вычислить, куда россияне вывезли украденную технику. Благодаря установленным на технике системам, специалисты установили, что техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт неподалеку Грозного.

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Судя по засветившемуся адресу, благодаря установленным маячкам, комбайны и трактор пригнали на территорию уже ликвидированного "деожхоза "Закан-Юрт", специализация которого — выращивание зерновых.

Поселок Закан-Юрт входит в Ачхой-Мартановский район и известен тем, что это родное село главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его брата Тамерлана Хучиева, возглавляющего администрацию района. Последний известен также тем, что 11 лет являлся исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова. Неудивительно, что в селе на средства фонда строится много социальных объектов, на открытии которых можно увидеть еще одного знакового персонажа — Адама Делимханова, командующего ныне кадыровскими убийцами на востоке Украины.

"Фонд Кадырова-старшего теперь знают и в Мелитополе, потому что именно от него жителям заблокированных населенных пунктов оккупанты развозят "гуманитарку" фурами, облеплёнными портретами Ахмата Кадырова. Получается, мелитопольцам - консервы, а в Чечню - новенькие "джондиры", однако", - говорится в расследовании.

Кадыров Рамзан (801) мародерство (461) Чечня (637) техника (1736)


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Топ комментарии
+34
Дон дон, дон дон дон
кадиров штопаний гандон!
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19.04.2022 19:58
+32
❗️ Китай в обход России запустил новый железнодорожный маршрут, пишет журнал Railway Supply.

В частности, поезд будет ехать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и доберется до немецкого города Мангейм.
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19.04.2022 19:58
+23
Страна-воровка! Грёбаный стыд..... Столько площади и ресурсов и такое дно....
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19.04.2022 20:02
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Правила форума Совет форумчан
❗️ Китай в обход России запустил новый железнодорожный маршрут, пишет журнал Railway Supply.

В частности, поезд будет ехать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и доберется до немецкого города Мангейм.
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19.04.2022 19:58 Ответить
Это два раза на паромах❓Геморный маршрут. Легче ********* прибить и не морочить голову☝❗
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19.04.2022 20:03 Ответить
дыбил?
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19.04.2022 20:04 Ответить
" Азербайджан, (???????????????????) Румынию, "

Нічого не забув?
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19.04.2022 20:09 Ответить
Надо карту посмотреть, в географии не силён.
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19.04.2022 20:13 Ответить
Абсолютно точно, без Грузии никак.
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19.04.2022 20:20 Ответить
Чорне море і пару країн, Грузію наприклад
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19.04.2022 20:54 Ответить
С географией не дружу. 😏
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19.04.2022 20:57 Ответить
Ахаха, не ну все верно. Покупатели на алике уже воют, где товар?
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19.04.2022 20:12 Ответить
Дон дон, дон дон дон
кадиров штопаний гандон!
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19.04.2022 19:58 Ответить
убить дьірку!
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19.04.2022 20:07 Ответить
Заштопать эту дырку!
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20.04.2022 12:29 Ответить
КАДИРКА, ГРОХНИ ПУТЮ ТО НЕ СЯДЕШ ЗА АМЕРИКАНСЬКІ КОМБАЙНИ
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19.04.2022 19:59 Ответить
не не не надо для бодрости духа на таблетках держать и лет 20 подставлять жопу кабанам производителям на видео
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19.04.2022 20:09 Ответить
Нафига ему комбайньі? Он думает, что у него подходящий размер, чтоб дрючить их в вьіхлопную трубу? дьірка, тренируйся лучше на овечках.
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19.04.2022 19:59 Ответить
Кадирівці як і сам Рамзанка Диров- лише серливі шакали вбивці крадії...
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19.04.2022 20:00 Ответить
Най же хліб, зібраний тими комбайнами, поперек горла стане всім, хто його жертиме. Амінь.
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19.04.2022 20:34 Ответить
Кадыров и его помощники кроме как воровать больше ни на что неспособные
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19.04.2022 20:01 Ответить
Страна-воровка! Грёбаный стыд..... Столько площади и ресурсов и такое дно....
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19.04.2022 20:02 Ответить
Прісвоіть часті, званіє гвардєйской і атобразіть сєй подвіг в школьной программє!
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19.04.2022 20:04 Ответить
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19.04.2022 21:04 Ответить
Перепрограмувати віддалено і буде купа металолому, або ще краще биту прошивку дати з опцією "несподіваний газ", "неробочий тормоз", які включаються час від часу, щоб кадировці ще кілька своїх шоферів пристрілили, бо "саботажники"
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19.04.2022 20:02 Ответить
Нафіга тобі комбайни дон,ти ж дон тік-токер дон ,а не комбайнер,дон.
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19.04.2022 20:02 Ответить
Ну так сделайте дистанционно из них кирпич...пусть ишаков в них запрягает...
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19.04.2022 20:03 Ответить
Ішаков вони ******, тому у комбайна можуть тільки кацапі запрягти.
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19.04.2022 23:00 Ответить
Людина з гідністю не зганьбить себе крадіжкою.
Фу. Ніщеброди.
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19.04.2022 20:03 Ответить
Людині з гідністю, як на мене, нічого чужого не потрібно. Територій -- в тому ж числі. Тому, виходить, що "фу" двічі...
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19.04.2022 20:32 Ответить
Ахмат - ***!!!
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19.04.2022 20:03 Ответить
Ахмату - полный акбар!
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20.04.2022 12:30 Ответить
"дон" вор? Кто бы сомневался дон
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19.04.2022 20:04 Ответить
Такие блестящие. Такие красивые. Горные обезьяны не смогли устоять. Утащили в гнездо.
И таки, ахмат-дерьмо.
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19.04.2022 20:06 Ответить
Саме цікаве, що деякі ... дуже раді
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19.04.2022 20:06 Ответить
Буде своєму гарему сіно заготовляти
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19.04.2022 20:09 Ответить
Рамзанка, не смеши людей
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19.04.2022 20:11 Ответить
Ага. Типа кто-то верил що они с " нацизмом" пришли бороться...
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19.04.2022 20:11 Ответить
Дон гандон Кадыркин еще и бомж - тянет все в свою бомжатню.
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19.04.2022 20:13 Ответить
Заметьте, в «демократической россии» никто даже не спросит, откуда и как взялась дорогаяимпортная техника у чеченских зверушек. Чечня - территория беззакония, малая раковая опухоль среди большой раковой опухоли.
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19.04.2022 20:16 Ответить
Бородатому 3/14дарасу захотелось пакатаца?
Хай ему яйца на вал намотает, ******** поросячьему...
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19.04.2022 20:20 Ответить
Голодранці кадирівські разом із орками крадуть з нашої краіни все -
починаючи з унітазів і закінчують жіночими прокладками 🙄🥺
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19.04.2022 20:20 Ответить
одна конфискованная яхта у ваших кремлядей, окупит нам 100 комбайнов , развлекайтесь , заплатите за всё и все
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19.04.2022 20:22 Ответить
Як цей ****** всіх достав. Де Українські екстрасенси? Нема? То я сам.
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19.04.2022 20:32 Ответить
вівцейоб сраний
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19.04.2022 20:35 Ответить
ну тут по правилам надо бы кацапам эмбарго на поставки\продажу техники продвигать.
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19.04.2022 20:37 Ответить
и запчастей
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19.04.2022 20:37 Ответить
Кадыров - вор !

В исламе за воровство руку рубят . Пора мусульманам всего мира закидать Кадырова дерьмом
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19.04.2022 20:38 Ответить
Камінням краще.
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19.04.2022 20:42 Ответить
Мародер. Поза ісламу він. Буде побитий камінням, як остання *****, гяур!
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19.04.2022 20:50 Ответить
Ослойоби такі ослойоби.

До речі, в США зараз величезний шкандаль навкруги техніки John Deer, бо завдяки мікропроцессорам у майже всіх важливих вузлах її можливо ремонтувати тільки у авторизованих ділерів. Так що вкрадене буде працювати до першої поломки.
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19.04.2022 20:54 Ответить
Кадиров старший був ослойобом і цей виродок кадиров якого зачали язиком теж став ослойобом
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19.04.2022 21:01 Ответить
Почему ету мразь до сих пор не признали международным террористом на уровне с Талибаном и Игил?
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19.04.2022 21:13 Ответить
Талибан и Игил категорически против быть в одном ряду с ослотрахами!
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20.04.2022 12:32 Ответить
Кадыров-кяфир. Зря только бороду носит. Под мусульманина косит.
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19.04.2022 21:33 Ответить
Да, по шариату Кадырову надо отрубить руку.
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19.04.2022 21:34 Ответить
вот пабеда так победа!! как Диды!!
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19.04.2022 22:54 Ответить
але ця інформація вже була пару тижнів тому... чи це ще якісь інші комбайни?
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19.04.2022 23:06 Ответить
********* триперрная
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19.04.2022 23:45 Ответить
засунул бы он себе этот свой один палец в сраку...
нибось ****** радуется, что хоть одна извилина есть для тик-тока
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20.04.2022 00:17 Ответить
 
 