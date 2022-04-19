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Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

кадиров

Російські окупанти в Запорізькій області вкрали сільськогосподарську техніку John Deere. Пізніше намародерене майно "сплило" на агрофірмі, пов'язаній з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар у матеріалі для Дзеркала тижня

Один із найгучніших мародерських злочинів стався у Мелітополі – з виставкового майданчика компанії "Агротек-Інвест", офіційного дилера виробника сільгосптехніки компанії John Deere (США) в Україні, кадировці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил.

Компанії вдалося вирахувати, куди росіяни вивезли вкрадену техніку. Завдяки встановленим на техніці системам, фахівці встановили, що наразі техніка перебуває у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного.

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Судячи з адреси, що засвітилася завдяки встановленим маячкам, комбайни і трактор пригнали на територію вже ліквідованого "деожгоспу "Закан-Юрт", спеціалізація якого — вирощування зернових.

Селище Закан-Юрт входить до Ачхой-Мартанівського району і відоме тим, що це рідне село глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамєрлана Хучієва, який очолює адміністрацію району. Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором фонду імені Ахмата Кадирова. Тож недивно, що в селі на кошти фонду будується багато соціальних об’єктів, на відкритті яких можна побачити ще одного знакового персонажа — Адама Дєлімханова, що командує нині кадировськими вбивцями на сході України.

"Фонд Кадирова-старшого тепер знають і в Мелітополі, бо саме від нього жителям заблокованих населених пунктів окупанти розвозять "гуманітарку" фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова. Виходить, мелітопольцям — консерви, а в Чечню — новенькі "джондіри". Вигідна "благодійність", одначе", - зазначається в розслідуванні.

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) мародерство (339) Чечня (284) техніка (1826)


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Топ коментарі
+34
Дон дон, дон дон дон
кадиров штопаний гандон!
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19.04.2022 19:58
+32
❗️ Китай в обход России запустил новый железнодорожный маршрут, пишет журнал Railway Supply.

В частности, поезд будет ехать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и доберется до немецкого города Мангейм.
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19.04.2022 19:58
+23
Страна-воровка! Грёбаный стыд..... Столько площади и ресурсов и такое дно....
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19.04.2022 20:02
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❗️ Китай в обход России запустил новый железнодорожный маршрут, пишет журнал Railway Supply.

В частности, поезд будет ехать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и доберется до немецкого города Мангейм.
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19.04.2022 19:58 Відповісти
Это два раза на паромах❓Геморный маршрут. Легче ********* прибить и не морочить голову☝❗
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19.04.2022 20:03 Відповісти
дыбил?
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19.04.2022 20:04 Відповісти
" Азербайджан, (???????????????????) Румынию, "

Нічого не забув?
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19.04.2022 20:09 Відповісти
Надо карту посмотреть, в географии не силён.
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19.04.2022 20:13 Відповісти
Абсолютно точно, без Грузии никак.
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19.04.2022 20:20 Відповісти
Чорне море і пару країн, Грузію наприклад
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19.04.2022 20:54 Відповісти
С географией не дружу. 😏
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19.04.2022 20:57 Відповісти
Ахаха, не ну все верно. Покупатели на алике уже воют, где товар?
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19.04.2022 20:12 Відповісти
Дон дон, дон дон дон
кадиров штопаний гандон!
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19.04.2022 19:58 Відповісти
убить дьірку!
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19.04.2022 20:07 Відповісти
Заштопать эту дырку!
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20.04.2022 12:29 Відповісти
КАДИРКА, ГРОХНИ ПУТЮ ТО НЕ СЯДЕШ ЗА АМЕРИКАНСЬКІ КОМБАЙНИ
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19.04.2022 19:59 Відповісти
не не не надо для бодрости духа на таблетках держать и лет 20 подставлять жопу кабанам производителям на видео
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19.04.2022 20:09 Відповісти
Нафига ему комбайньі? Он думает, что у него подходящий размер, чтоб дрючить их в вьіхлопную трубу? дьірка, тренируйся лучше на овечках.
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19.04.2022 19:59 Відповісти
Кадирівці як і сам Рамзанка Диров- лише серливі шакали вбивці крадії...
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19.04.2022 20:00 Відповісти
Най же хліб, зібраний тими комбайнами, поперек горла стане всім, хто його жертиме. Амінь.
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19.04.2022 20:34 Відповісти
Кадыров и его помощники кроме как воровать больше ни на что неспособные
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19.04.2022 20:01 Відповісти
Страна-воровка! Грёбаный стыд..... Столько площади и ресурсов и такое дно....
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19.04.2022 20:02 Відповісти
Прісвоіть часті, званіє гвардєйской і атобразіть сєй подвіг в школьной программє!
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19.04.2022 20:04 Відповісти
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19.04.2022 21:04 Відповісти
Перепрограмувати віддалено і буде купа металолому, або ще краще биту прошивку дати з опцією "несподіваний газ", "неробочий тормоз", які включаються час від часу, щоб кадировці ще кілька своїх шоферів пристрілили, бо "саботажники"
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19.04.2022 20:02 Відповісти
Нафіга тобі комбайни дон,ти ж дон тік-токер дон ,а не комбайнер,дон.
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19.04.2022 20:02 Відповісти
Ну так сделайте дистанционно из них кирпич...пусть ишаков в них запрягает...
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19.04.2022 20:03 Відповісти
Ішаков вони ******, тому у комбайна можуть тільки кацапі запрягти.
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19.04.2022 23:00 Відповісти
Людина з гідністю не зганьбить себе крадіжкою.
Фу. Ніщеброди.
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19.04.2022 20:03 Відповісти
Людині з гідністю, як на мене, нічого чужого не потрібно. Територій -- в тому ж числі. Тому, виходить, що "фу" двічі...
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19.04.2022 20:32 Відповісти
Ахмат - ***!!!
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19.04.2022 20:03 Відповісти
Ахмату - полный акбар!
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20.04.2022 12:30 Відповісти
"дон" вор? Кто бы сомневался дон
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Такие блестящие. Такие красивые. Горные обезьяны не смогли устоять. Утащили в гнездо.
И таки, ахмат-дерьмо.
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19.04.2022 20:06 Відповісти
Саме цікаве, що деякі ... дуже раді
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19.04.2022 20:06 Відповісти
Буде своєму гарему сіно заготовляти
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19.04.2022 20:09 Відповісти
Рамзанка, не смеши людей
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19.04.2022 20:11 Відповісти
Ага. Типа кто-то верил що они с " нацизмом" пришли бороться...
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19.04.2022 20:11 Відповісти
Дон гандон Кадыркин еще и бомж - тянет все в свою бомжатню.
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19.04.2022 20:13 Відповісти
Заметьте, в «демократической россии» никто даже не спросит, откуда и как взялась дорогаяимпортная техника у чеченских зверушек. Чечня - территория беззакония, малая раковая опухоль среди большой раковой опухоли.
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19.04.2022 20:16 Відповісти
Бородатому 3/14дарасу захотелось пакатаца?
Хай ему яйца на вал намотает, ******** поросячьему...
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19.04.2022 20:20 Відповісти
Голодранці кадирівські разом із орками крадуть з нашої краіни все -
починаючи з унітазів і закінчують жіночими прокладками 🙄🥺
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19.04.2022 20:20 Відповісти
одна конфискованная яхта у ваших кремлядей, окупит нам 100 комбайнов , развлекайтесь , заплатите за всё и все
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19.04.2022 20:22 Відповісти
Як цей ****** всіх достав. Де Українські екстрасенси? Нема? То я сам.
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19.04.2022 20:32 Відповісти
вівцейоб сраний
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19.04.2022 20:35 Відповісти
ну тут по правилам надо бы кацапам эмбарго на поставки\продажу техники продвигать.
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19.04.2022 20:37 Відповісти
и запчастей
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19.04.2022 20:37 Відповісти
Кадыров - вор !

В исламе за воровство руку рубят . Пора мусульманам всего мира закидать Кадырова дерьмом
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19.04.2022 20:38 Відповісти
Камінням краще.
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19.04.2022 20:42 Відповісти
Мародер. Поза ісламу він. Буде побитий камінням, як остання *****, гяур!
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19.04.2022 20:50 Відповісти
Ослойоби такі ослойоби.

До речі, в США зараз величезний шкандаль навкруги техніки John Deer, бо завдяки мікропроцессорам у майже всіх важливих вузлах її можливо ремонтувати тільки у авторизованих ділерів. Так що вкрадене буде працювати до першої поломки.
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19.04.2022 20:54 Відповісти
Кадиров старший був ослойобом і цей виродок кадиров якого зачали язиком теж став ослойобом
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19.04.2022 21:01 Відповісти
Почему ету мразь до сих пор не признали международным террористом на уровне с Талибаном и Игил?
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19.04.2022 21:13 Відповісти
Талибан и Игил категорически против быть в одном ряду с ослотрахами!
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20.04.2022 12:32 Відповісти
Кадыров-кяфир. Зря только бороду носит. Под мусульманина косит.
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19.04.2022 21:33 Відповісти
Да, по шариату Кадырову надо отрубить руку.
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19.04.2022 21:34 Відповісти
вот пабеда так победа!! как Диды!!
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19.04.2022 22:54 Відповісти
але ця інформація вже була пару тижнів тому... чи це ще якісь інші комбайни?
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19.04.2022 23:06 Відповісти
********* триперрная
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19.04.2022 23:45 Відповісти
засунул бы он себе этот свой один палец в сраку...
нибось ****** радуется, что хоть одна извилина есть для тик-тока
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20.04.2022 00:17 Відповісти
 
 