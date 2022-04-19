Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

Російські окупанти в Запорізькій області вкрали сільськогосподарську техніку John Deere. Пізніше намародерене майно "сплило" на агрофірмі, пов'язаній з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар у матеріалі для Дзеркала тижня

Один із найгучніших мародерських злочинів стався у Мелітополі – з виставкового майданчика компанії "Агротек-Інвест", офіційного дилера виробника сільгосптехніки компанії John Deere (США) в Україні, кадировці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил.

Компанії вдалося вирахувати, куди росіяни вивезли вкрадену техніку. Завдяки встановленим на техніці системам, фахівці встановили, що наразі техніка перебуває у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного.

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Судячи з адреси, що засвітилася завдяки встановленим маячкам, комбайни і трактор пригнали на територію вже ліквідованого "деожгоспу "Закан-Юрт", спеціалізація якого — вирощування зернових.

Селище Закан-Юрт входить до Ачхой-Мартанівського району і відоме тим, що це рідне село глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамєрлана Хучієва, який очолює адміністрацію району. Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором фонду імені Ахмата Кадирова. Тож недивно, що в селі на кошти фонду будується багато соціальних об’єктів, на відкритті яких можна побачити ще одного знакового персонажа — Адама Дєлімханова, що командує нині кадировськими вбивцями на сході України.

"Фонд Кадирова-старшого тепер знають і в Мелітополі, бо саме від нього жителям заблокованих населених пунктів окупанти розвозять "гуманітарку" фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова. Виходить, мелітопольцям — консерви, а в Чечню — новенькі "джондіри". Вигідна "благодійність", одначе", - зазначається в розслідуванні.