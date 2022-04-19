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Россия не должна выиграть войну против Украины, - Шольц

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины. Он призвал Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца о ситуации в Украине.

Немецкий канцлер призвал Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов и вывести войска. "Прекратите эту ужасную войну", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Германии меняется в пользу Украины, - Зеленский

россия (95546) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+58
Клоун, постачання зброї блокує, в той же час пересилає кацапам мільярди
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19.04.2022 20:19
+23
Штаты уже довольно давно полуофициально заявили что собираются выиграть эту войну. Слишком хорошо воюют ЗСУ и надо этим воспользоваться.
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19.04.2022 20:21
+20
да, циничный му..ак
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19.04.2022 20:21
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Клоун, постачання зброї блокує, в той же час пересилає кацапам мільярди
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19.04.2022 20:19 Ответить
да, циничный му..ак
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19.04.2022 20:21 Ответить
золоті слова, шольце, але де НАШІ !!!! мардери та леопарди ?
за ваші самоходки я вже мовчу
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19.04.2022 20:29 Ответить
прочитав далі першого речення і беру свої слов взад !
бо хутін має припинити війну...
хутін ні буя не має нікому, годі дурника корчини пане шульце !
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19.04.2022 20:32 Ответить
"Мета полягала в тому, щоб надати знайоме озброєння, що можна відразу застосовувати. Спершу Бундесвер постачав зброю із власних запасів, але вони вичерпані. Тому Україні дозволили купувати зброю в німецької військової промисловості", - заявив канцлер.
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19.04.2022 20:29 Ответить
бреше, **** !
вони свої мардери боксерами збираються замінувати
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19.04.2022 20:33 Ответить
замінити
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19.04.2022 20:39 Ответить
по законам ФРГ любая поставка вооружения (даже голимых пистолетов и патронов к ним) требует разрешения специального комитета и обязательной подписи канцелярии канцлера.
Так что это все слова для немецких избирателей.
Точно такие же слова произносит Микрон и в меньшей степени Байден -При том что во всех 3 странах (а особенно в США) парламентарии за поставку ЛЮБЫХ вооружений Украине ,а исполнительная власть все затормаживает.
Все это отдает неприятным душком и наводит на мысли о каких то бывших договоренностях с рашкой .
Особенно непонятна уже двухмесячная волатильность США-при фактически единогласной поддержке Украины конгрессом США вся поддержка разбивается о администрацию Байдена
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19.04.2022 21:09 Ответить
Виграють в карти. Поїдь в Бучу, побачиш яка то гра, жополиз путінський
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19.04.2022 20:34 Ответить
Это наследство Меркель. Так просто от него не откажешься.
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19.04.2022 20:38 Ответить
Клоун це український президент, який не прийняв Штанмаєра, але при цьому ручкається з Абромовичем, що є гаманьцем *****. Тепер і не слід нічого чекати від Німеччини.
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19.04.2022 20:46 Ответить
А она и так ничего не даст. Если бы не Штайнмайер и Меркель не целовали путлера в жопу то может быть и ситуация была бы другая.
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19.04.2022 20:52 Ответить
Якщо б влада Єрмака-Зленського була б проукраїнська і готувала би країну до війни за той час що в них був, то ситуація була б іншою.
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19.04.2022 21:44 Ответить
Тоді мало хто помітив, але рівно три роки тому, теж під час війни, "стадіон" відкрив українцям шлях в спотворену реальність, від чого зараз багато хто чомусь сором'язливо відводить очі.

Фокус уваги суспільства від планів путіна та намірів лукавої "еліти" з ним "договоріться" було переведено на якісь прекраснодушні обіцянки "кінця епохі" та культивування ненависті до "войовничої меншості".

Перед бурею не будують повітряних замків, а ми це зробили - і як бачите зазнали чергового удару в тому числі через свою наївність.

Такі речі треба пам'ятати, щоби не допускати подібного в майбутньому.

..............

Перед нами стоїть більш маштабний виклик, ніж перемога у війні, треба ще навчитись передбачати смертельну небезпеку та не піддаватись спокусі "простих рішень", а чесно сприймати складні, бо вони невідворотні.

Україна більше не буде такою, як раніше, хто б не намагався зберегти "стадіонні" технології управління нею.

Сподіваюсь. Бо путін вже планує нову війну.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUdsouXLRpHqIohaLkh_WsDRRlpq5nB_jPsz5SKUwdq2xhaVyEkLQwhIR0afA59H2sR4xUCqAK9Qxumca5UYBt_mIsGE99taHsRY863lg3o85mradC9G_iRdYCDFhBbHAELbAiwaYgq5lB6vqZjigcocm9PM-Kcx4p4OWCAI97QGw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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19.04.2022 22:53 Ответить
А надо почаще президента Германии ***** посылать....
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19.04.2022 23:04 Ответить
Насправді це дуже сильне посилання, про це говорив Каспаров в останьому інтерв'ю Гордону
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19.04.2022 20:19 Ответить
И що ти для цього зробив?
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19.04.2022 20:19 Ответить
Заблокировал поставки вооружения Украине
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19.04.2022 20:22 Ответить
бо штангенциркуля поломали через коліно.....
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19.04.2022 20:30 Ответить
... а вони тільки цього й чекали - тепер гарна відмазка:
"не постачати зброю Україні ввіду політичної цілєсообразності"
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19.04.2022 20:34 Ответить
ну ви зробили "все можливе" для цього....починаючи з ПП-2 закінчуючи блокуванням поставки танків....
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19.04.2022 20:20 Ответить
Штаты уже довольно давно полуофициально заявили что собираются выиграть эту войну. Слишком хорошо воюют ЗСУ и надо этим воспользоваться.
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19.04.2022 20:21 Ответить
американці з бритами розумніші гнилих мікронів та шольців - вони руками українців зариють рашку у могилу.
а ми й не проти...
"дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Уінстон Черчиль
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19.04.2022 20:38 Ответить
если не дадут вооружение рассчитанное от 30 км и больше и неограниченное количество боеприпасов-война растянется на годы
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19.04.2022 21:13 Ответить
Война по любому разтянется. ***** на юге Украины обустраивается как у себя дома. Выковыривать оттуда кацапов будет трудно
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19.04.2022 22:43 Ответить
не відволікайся на базікання, зброю давай, курво
мо тоді вашу меркель менше в морду вам тикити будемо
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19.04.2022 20:21 Ответить
Кстати в этом же заявлении Шольц сначала заявил что Германия достигла предела в поставках оружия для Украины и больше нечего высылать, а потом сказал что нам будет выслано много артиллерии.
У Шольца небольшая биполярка
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19.04.2022 20:24 Ответить
достаточно открыть склады длительного хранения Нато-часть из них находится на территории ФРГ.
Оружие там в основном штатовское ,но типа общее для НАТО.
Но для этого нужна воля всего нато
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19.04.2022 21:16 Ответить
А в НАТО є Угорщина.
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19.04.2022 23:56 Ответить
Как много желающих выиграть войну руками украинцев!
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19.04.2022 20:25 Ответить
не на них же напали...
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20.04.2022 00:46 Ответить
Не так сказав цей пан. Україна повинна виграти цю війну, а не росія не повинна виграти цю війну. І не потрібно закликати путіна до миру, потрібно озброювати і надихати українців до знищення козломордих потвор.
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19.04.2022 20:25 Ответить
Щось у цього Шльоца не арійське єпало, схоже його зачав удмуртскій мальчік с пальчік...
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19.04.2022 20:25 Ответить
Ні в кого немає сумнівів що він отримує гроші від раші, навіть у німців. Вони впевнені що він ган.....дон.Але перевибрати не можуть.
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19.04.2022 20:25 Ответить
Да вони з ****** заодно
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19.04.2022 20:26 Ответить
Звертайте увагу на тонкощі діалектики, семантики. Україна теж не повинна виграти, бо буде Ядерна Війна
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19.04.2022 20:27 Ответить
ГанДон хитро зроблений, каже що всю зброю відправив і більше нема, тоді кроваву трубу відключай
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19.04.2022 20:27 Ответить
С такой военной помощью и Харьков и не только сдадут и прраду народу не говорят !!!!
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19.04.2022 20:27 Ответить
Блюзнір!
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19.04.2022 20:28 Ответить
І ще один Підор,***...
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19.04.2022 20:28 Ответить
Він дібіл цей шольц .їбaнaт . Хоча заява вірна : світ людей не може програти війну світу російських виродків ! Слава Україні !🇺🇦
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19.04.2022 20:28 Ответить
Нужно эмбарго против РФ полное!!! И больше тяжелых вооружений Украине!!!
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19.04.2022 20:30 Ответить
Отакої сам ...."Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України.

Він закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська."
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19.04.2022 20:30 Ответить
после деНАТОфикации Хйло и ко (или кто там живой останется в этом варианте) вспомнят, что было такое ГДР, которое бесплатно отдали. странно, что до сих пор ничего не предъявили, видимо, чтобы не нервировать лишний раз.
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19.04.2022 20:32 Ответить
Украина выиграет и не пропустит русских в Польшу и Германию и Европу вообщем! Украина - это передовая Запада, а весь Запад - это тыл и тыл должен работать не меньше, чем передовая в оснащении Украины. Больше нужно инструкторов также и подготовка воинов! Россия не пройдет!
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19.04.2022 20:33 Ответить
знаете как в тылу-обычно тыловые крысы и хитрожопые вороватые прапорщики
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19.04.2022 21:18 Ответить
Хто б цьому їбанату іще закрив їбало вонюче фашистське
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19.04.2022 20:34 Ответить
Викручується, падло. Промєжду там і мєжду здєсь.

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19.04.2022 20:39 Ответить
у этих идиотов до сих пор все в намордниках, им забыли сказать что корону отключили.
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19.04.2022 20:40 Ответить
На жаль, корону не відключили. Просто до неї зараз.
Та вам вона є. В мене родичка ледве вижила. В березні тяжко перехворіла короною.
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19.04.2022 21:01 Ответить
Балабон озабоченный , просто издевается ...
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19.04.2022 20:44 Ответить
Шольц?
https://www.youtube.com/watch?v=MaOFt09kpH8 Н.Яремчук. Яворина - N.Yaremchuk. Yavoryna - YouTube
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19.04.2022 20:59 Ответить
Щольц тварина ти кінчена. Вже ніхто не закликаю росію і путіна припинити війну. Замість цього нам дають зброю. Ти лідер могутньої країни чи пара римський? Що за пусте балабольство
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19.04.2022 20:59 Ответить
деньги давай!
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19.04.2022 21:13 Ответить
"Для того, что бы попки были чистыми и сухими - их надо чисть и сушить!"...
Как-то так...
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19.04.2022 21:15 Ответить
Россия не должна. Украина должна и Запад даже не думает списывать долги,вообщем всё по-старому,заграница нам поможет и мысленно вместе.
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19.04.2022 21:30 Ответить
Гнилі якісь пішли у німців канцлери. Рейхсканцлер торохтить кістками у домовині...
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19.04.2022 21:32 Ответить
Шольц, шольц, шольц.......яке ти кончене!!!!!!!
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19.04.2022 21:46 Ответить
Хоть вежливо то ***** попросил. Или рискнул грубое словечко ввернуть. Ззараза.
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19.04.2022 22:04 Ответить
Шольц,давай не включай задню!
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19.04.2022 22:18 Ответить
Вместо того чтобы организовать громадную облаву на зверя, массово пожирающего людей, обращаться с призывами к кровавому оборотню прекратить беспредельничать и пойти питаться травкой...
Мля, что в головах таких политиканов?
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19.04.2022 22:33 Ответить
Шольц: Путін має негайно припинити стріляти і вивести війська, бо Росія не повинна виграти цю війну проти України!
Путін: 😅
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19.04.2022 22:53 Ответить
Шольц - позорище. Лучше б не позорился. Его нужно было бы отправить на крейсер Москва для подготовки
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20.04.2022 00:45 Ответить
Хер канцлер, а вы хорошо призывали? И озабоченность выражали? И глубокую тоже? Может, на колени надо было встать. Ах, вот оно что... А вы причмокивали? А может, не надо было причмокивать - может, ему не нравится...
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20.04.2022 00:58 Ответить
Ой йо! Що це було?
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20.04.2022 01:02 Ответить
То давай зброю, пес лисий.
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20.04.2022 03:09 Ответить
правильно.
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20.04.2022 04:03 Ответить
Що там говорити-школа шмеркель...Ще б ладошки зложив...
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20.04.2022 04:29 Ответить
 
 