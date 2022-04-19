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Росія не повинна виграти війну проти України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України. Він закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца щодо ситуації в Україні.
Німецький канцлер закликав Путіна негайно припинити обстріли українських міст і вивести війська. "Припиніть цю жахливу війну", - додав він.
Топ коментарі
+58 Alex Bylim #199631
показати весь коментар19.04.2022 20:19
+23 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар19.04.2022 20:21
+20 Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар19.04.2022 20:21
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за ваші самоходки я вже мовчу
бо хутін має припинити війну...
хутін ні буя не має нікому, годі дурника корчини пане шульце !
вони свої мардери боксерами збираються замінувати
Так что это все слова для немецких избирателей.
Точно такие же слова произносит Микрон и в меньшей степени Байден -При том что во всех 3 странах (а особенно в США) парламентарии за поставку ЛЮБЫХ вооружений Украине ,а исполнительная власть все затормаживает.
Все это отдает неприятным душком и наводит на мысли о каких то бывших договоренностях с рашкой .
Особенно непонятна уже двухмесячная волатильность США-при фактически единогласной поддержке Украины конгрессом США вся поддержка разбивается о администрацию Байдена
Фокус уваги суспільства від планів путіна та намірів лукавої "еліти" з ним "договоріться" було переведено на якісь прекраснодушні обіцянки "кінця епохі" та культивування ненависті до "войовничої меншості".
Перед бурею не будують повітряних замків, а ми це зробили - і як бачите зазнали чергового удару в тому числі через свою наївність.
Такі речі треба пам'ятати, щоби не допускати подібного в майбутньому.
..............
Перед нами стоїть більш маштабний виклик, ніж перемога у війні, треба ще навчитись передбачати смертельну небезпеку та не піддаватись спокусі "простих рішень", а чесно сприймати складні, бо вони невідворотні.
Україна більше не буде такою, як раніше, хто б не намагався зберегти "стадіонні" технології управління нею.
Сподіваюсь. Бо путін вже планує нову війну.
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"не постачати зброю Україні ввіду політичної цілєсообразності"
а ми й не проти...
"дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Уінстон Черчиль
мо тоді вашу меркель менше в морду вам тикити будемо
У Шольца небольшая биполярка
Оружие там в основном штатовское ,но типа общее для НАТО.
Но для этого нужна воля всего нато
Він закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська."
Та вам вона є. В мене родичка ледве вижила. В березні тяжко перехворіла короною.
https://www.youtube.com/watch?v=MaOFt09kpH8 Н.Яремчук. Яворина - N.Yaremchuk. Yavoryna - YouTube
Как-то так...
Мля, что в головах таких политиканов?
Путін: 😅