Росія не повинна виграти війну проти України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України. Він закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца щодо ситуації в Україні.

Німецький канцлер закликав Путіна негайно припинити обстріли українських міст і вивести війська. "Припиніть цю жахливу війну", - додав він.

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