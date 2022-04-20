Зеленский отметил государственными наградами защитников Мариуполя
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих, защищающих Мариуполь.
Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Перед записью обращения я подписал уже традиционный указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 286 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них 229 – это военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями героически защищает Мариуполь", - сообщил Зеленcкий.
Президент выразил "максимальную благодарность" от всего украинского народа 36-й бригаде, "Азову", 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, пограничникам, добровольцам "Правого сектора", 555-му военному госпиталю, полицейским и теробороновцам за защиту Мариуполя.
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