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Зеленский (19005) Мариуполь (5693) награда (1748)

Зеленский отметил государственными наградами защитников Мариуполя

нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих, защищающих Мариуполь.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Перед записью обращения я подписал уже традиционный указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 286 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них 229 – это военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями героически защищает Мариуполь", - сообщил Зеленcкий.

Президент выразил "максимальную благодарность" от всего украинского народа 36-й бригаде, "Азову", 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, пограничникам, добровольцам "Правого сектора", 555-му военному госпиталю, полицейским и теробороновцам за защиту Мариуполя.

Также смотрите: "Азов. Живые и не сдаются - бьют русню", - соцсети. ВИДЕО

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Топ комментарии
+14
Как писала врач - хирург из Мариуполя, которую убили день или два назад , им нужна помощь а не посмертные медали.
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20.04.2022 00:26
+14
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20.04.2022 00:32
+13
Цинічно.
Замість того, щоб пристрасно розпитувати своїх Верещучку, Лагуту (і ймовірно Баканова, бо шеф Херсонського СБУ теж втік), чому дедлайн з розмінування запуску штала від замінованих до того "Чонгару" і "Каланчака" до адмінмежі з кацапнею був 23 лютого,
ЗЕ нагороджує героїв, котрі попали в надзвичайно скрутну ситуацію через вищезгаданих колег ЗЕ.
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20.04.2022 01:05
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© Валерій Пузік
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20.04.2022 00:16 Ответить
А чим ти їм допоміг?
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20.04.2022 00:16 Ответить
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20.04.2022 00:23 Ответить
Більшість допомогає вподобайками.
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20.04.2022 01:15 Ответить
Мабудь банкова сильно боїться щоб ті не повернулися та не спитали в них особисто.
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20.04.2022 01:27 Ответить
це верх цинізму
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20.04.2022 00:19 Ответить
Как писала врач - хирург из Мариуполя, которую убили день или два назад , им нужна помощь а не посмертные медали.
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20.04.2022 00:26 Ответить
Азов сталь в руінах в вчора ще поквзували жінок та діток там в Бункері.А тепер хто там живий чи є живі в завалах Та хто їм допоможе бідним. Ми тут коментуємо а вони там волають ,дітки там ,
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20.04.2022 00:43 Ответить
Вони волають про допомогу вже давно , тiльки Арестович вже кiлька разiв казав що допомоги їм не буде, просто кинули людей на смерть.
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20.04.2022 00:57 Ответить
Україну на такі переговори не кличуть, бо інфо одразу зіллють в фсб. Наразі Україну офіційно можуть представляти хіба що ЗСУ
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20.04.2022 00:29 Ответить
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20.04.2022 00:32 Ответить
Петро-липецький теж майстер створення котлів для "радікалів", що загрожували збагаченню.
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20.04.2022 01:31 Ответить
ага давай про Іловайськ розкажи,як беня захотів у ахметки тец віджати руками добробатів,що не було такого а **********?
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20.04.2022 02:48 Ответить
Цинічно.
Замість того, щоб пристрасно розпитувати своїх Верещучку, Лагуту (і ймовірно Баканова, бо шеф Херсонського СБУ теж втік), чому дедлайн з розмінування запуску штала від замінованих до того "Чонгару" і "Каланчака" до адмінмежі з кацапнею був 23 лютого,
ЗЕ нагороджує героїв, котрі попали в надзвичайно скрутну ситуацію через вищезгаданих колег ЗЕ.
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20.04.2022 01:05 Ответить
Зе хотел наградить посмертно - но воины Мариуполя никак не хотят умирать.
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20.04.2022 01:13 Ответить
🔥 Даже награды Азову не достались. Может там нескольких наградили. За что так ненавидит Зе полк "Азов"? Вопрос риторический. Отвечать не надо.
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20.04.2022 01:11 Ответить
почему только 36??? а АЗОВ? а для остальных как-то малова-то, учитывая их количество! Там все герои, зеля, ты офигел?
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20.04.2022 01:59 Ответить
Нагородив і думає що зробив все можливе. Та не треба так поспішати робити відкуп тім людям які там ще живі і не відзначені.Вони всі там герої і нагороджувати треба всіх за мужність. крім тих хто здався в полон.
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20.04.2022 03:11 Ответить
Ще хтось має відповісти чому так сталося...відосіки з "трагічним" фейсом не зараховуються...це так, нагадування на майбутнє...
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20.04.2022 04:55 Ответить
Это издевательство над героями.

боже! какое оно убогое... это зеленое
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20.04.2022 09:15 Ответить
 
 