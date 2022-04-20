Зеленський відзначив державними нагородами захисників Маріуполя

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців, які боронять Маріуполь.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед записом звернення я підписав уже традиційний указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних сил України. З них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь", - повідомив Зеленський.

Президент висловив "максимальну вдячність" від усього українського народу 36-й бригаді, "Азову", 12-й бригаді Національної гвардії України, прикордонникам, добровольцям "Правого сектору", 555-му військовому госпіталю, поліцейським і тероборонівцям за захист Маріуполя.

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