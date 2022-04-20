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Новини Війна
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Зеленський відзначив державними нагородами захисників Маріуполя

нагорода

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців, які боронять Маріуполь.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед записом звернення я підписав уже традиційний указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних сил України. З них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь", - повідомив Зеленський.

Президент висловив "максимальну вдячність" від усього українського народу 36-й бригаді, "Азову", 12-й бригаді Національної гвардії України, прикордонникам, добровольцям "Правого сектору", 555-му військовому госпіталю, поліцейським і тероборонівцям за захист Маріуполя.

Також читайте: Росія не відповіла на пропозицію обміну Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Маріуполь (3231) нагорода (1260)


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Топ коментарі
+14
Как писала врач - хирург из Мариуполя, которую убили день или два назад , им нужна помощь а не посмертные медали.
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20.04.2022 00:26
+14
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20.04.2022 00:32
+13
Цинічно.
Замість того, щоб пристрасно розпитувати своїх Верещучку, Лагуту (і ймовірно Баканова, бо шеф Херсонського СБУ теж втік), чому дедлайн з розмінування запуску штала від замінованих до того "Чонгару" і "Каланчака" до адмінмежі з кацапнею був 23 лютого,
ЗЕ нагороджує героїв, котрі попали в надзвичайно скрутну ситуацію через вищезгаданих колег ЗЕ.
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20.04.2022 01:05
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© Валерій Пузік
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20.04.2022 00:16 Відповісти
А чим ти їм допоміг?
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20.04.2022 00:16 Відповісти
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20.04.2022 00:23 Відповісти
Більшість допомогає вподобайками.
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20.04.2022 01:15 Відповісти
Мабудь банкова сильно боїться щоб ті не повернулися та не спитали в них особисто.
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20.04.2022 01:27 Відповісти
це верх цинізму
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20.04.2022 00:19 Відповісти
Как писала врач - хирург из Мариуполя, которую убили день или два назад , им нужна помощь а не посмертные медали.
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20.04.2022 00:26 Відповісти
Азов сталь в руінах в вчора ще поквзували жінок та діток там в Бункері.А тепер хто там живий чи є живі в завалах Та хто їм допоможе бідним. Ми тут коментуємо а вони там волають ,дітки там ,
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20.04.2022 00:43 Відповісти
Вони волають про допомогу вже давно , тiльки Арестович вже кiлька разiв казав що допомоги їм не буде, просто кинули людей на смерть.
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20.04.2022 00:57 Відповісти
Україну на такі переговори не кличуть, бо інфо одразу зіллють в фсб. Наразі Україну офіційно можуть представляти хіба що ЗСУ
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20.04.2022 00:29 Відповісти
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20.04.2022 00:32 Відповісти
Петро-липецький теж майстер створення котлів для "радікалів", що загрожували збагаченню.
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20.04.2022 01:31 Відповісти
ага давай про Іловайськ розкажи,як беня захотів у ахметки тец віджати руками добробатів,що не було такого а **********?
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20.04.2022 02:48 Відповісти
Цинічно.
Замість того, щоб пристрасно розпитувати своїх Верещучку, Лагуту (і ймовірно Баканова, бо шеф Херсонського СБУ теж втік), чому дедлайн з розмінування запуску штала від замінованих до того "Чонгару" і "Каланчака" до адмінмежі з кацапнею був 23 лютого,
ЗЕ нагороджує героїв, котрі попали в надзвичайно скрутну ситуацію через вищезгаданих колег ЗЕ.
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20.04.2022 01:05 Відповісти
Зе хотел наградить посмертно - но воины Мариуполя никак не хотят умирать.
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20.04.2022 01:13 Відповісти
🔥 Даже награды Азову не достались. Может там нескольких наградили. За что так ненавидит Зе полк "Азов"? Вопрос риторический. Отвечать не надо.
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20.04.2022 01:11 Відповісти
почему только 36??? а АЗОВ? а для остальных как-то малова-то, учитывая их количество! Там все герои, зеля, ты офигел?
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20.04.2022 01:59 Відповісти
Нагородив і думає що зробив все можливе. Та не треба так поспішати робити відкуп тім людям які там ще живі і не відзначені.Вони всі там герої і нагороджувати треба всіх за мужність. крім тих хто здався в полон.
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20.04.2022 03:11 Відповісти
Ще хтось має відповісти чому так сталося...відосіки з "трагічним" фейсом не зараховуються...це так, нагадування на майбутнє...
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20.04.2022 04:55 Відповісти
Это издевательство над героями.

боже! какое оно убогое... это зеленое
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20.04.2022 09:15 Відповісти
 
 