Зеленський відзначив державними нагородами захисників Маріуполя
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців, які боронять Маріуполь.
Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Перед записом звернення я підписав уже традиційний указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних сил України. З них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь", - повідомив Зеленський.
Президент висловив "максимальну вдячність" від усього українського народу 36-й бригаді, "Азову", 12-й бригаді Національної гвардії України, прикордонникам, добровольцям "Правого сектору", 555-му військовому госпіталю, поліцейським і тероборонівцям за захист Маріуполя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У мене не буде сім'ї
Я мав народитися в квітні
Здається у Ірпені
© Валерій Пузік
Замість того, щоб пристрасно розпитувати своїх Верещучку, Лагуту (і ймовірно Баканова, бо шеф Херсонського СБУ теж втік), чому дедлайн з
розмінуваннязапуску штала від замінованих до того"Чонгару" і "Каланчака" до адмінмежі з кацапнею був 23 лютого,
ЗЕ нагороджує героїв, котрі попали в надзвичайно скрутну ситуацію через вищезгаданих колег ЗЕ.
боже! какое оно убогое... это зеленое