РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9948 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
31 281 79
крейсер (96) Черноморский флот РФ (1554) Черное море (1433)

Ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу - мать матроса

москва,крейсер

Мать одного из матросов срочников, выжившего во время потопления крейсера "Москва", обнародовала информацию, что крейсер шел захватывать Одессу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале программы "Схемы" (Радио Свобода).

По словам матери моряка, этот корабль от 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе и на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе. Редакция не называет ее имени из соображений безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родные еще одного матроса с российского крейсера "Москва" Мишустина сообщили о его исчезновении. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+82
показать весь комментарий
20.04.2022 00:27
+58
Він мав забезпечувати ППО силам десанту та слугувати передовим командним пунктом. Більше нічого цінного на тому кориті не було.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:36
+54
показать весь комментарий
20.04.2022 00:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
500 чоловік екіпажу крейсера захоплює місто мільйонник? Ню ню. Мамаша зовсім кукухою поїхала
показать весь комментарий
20.04.2022 00:24 Ответить
Він мав забезпечувати ППО силам десанту та слугувати передовим командним пунктом. Більше нічого цінного на тому кориті не було.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:36 Ответить
Арестович тоже говорил, что на нём было чуть ли не 700 организмов десантников. Но он это повернул так, что словно это скорее всего фейк.
Фейгин схавал.
показать весь комментарий
20.04.2022 01:22 Ответить
Не знаю не знаю... кажуть, що там дійсно був командний пункт і якщо може 700 орків й не було, то дуже й дуже ймовірно, що там були хтось з верхівки черномор флоту рашки, адмірали всілякі...
показать весь комментарий
20.04.2022 01:50 Ответить
Штатная численность экипажа «Москвы», по разным данным, составляет от 510 до 758 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-currenttime14.04.2022-3 [3] .
показать весь комментарий
20.04.2022 04:07 Ответить
а как десантники могли попасть на берег с этой лоханки? вплавь? по моему Алешу Абдристовича слушать себя не уважать. чувачек с 93 по 2000 успел поучиться в киевском институте 3 года играть в театре закончить одесский военный институт 4 года проработать во внешней разведеке)))) причем непонятно как можно получать очередные звания после лейтенанта (допустим если оно было)))) как с 2000 года оно только снималось в рекламе и театре с кино на маЦкве! про его подвиги в 2014 и 2018 выходы в тыл врага только ленивый не смеялся. отличитальной особенностью этого ****...жа- патологически нет свидетелей, ни его учебы, ни его службы, ни его боевых подвигов. все или погибли, или работают в очень секретных органах, их фамилии называть запрещено)))))))))))))))))))))))))))) известный персонаж ММДобкин не служил в армии, но после дружбы с однопартийцем Кузьмуком получил ксиву о прохождении срочки в киевской обл в инете есть полная инфа. видимо этот такой же.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:12 Ответить
Имелось в виду, что крейсер осуществляет воздушное прикрытие морской десантной группировки, которая настичывала еще 9 кораблей, которые после потопления Москвы отошли аж до Новороссийска.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:38 Ответить
прекас есть прекас, сказали умереть к 9 мая
показать весь комментарий
20.04.2022 00:43 Ответить
Внимательно смотрим картинку
показать весь комментарий
20.04.2022 00:57 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
20.04.2022 02:32 Ответить
мацква.. тітанік.. МОСКВАНІК... так нічого
показать весь комментарий
20.04.2022 06:20 Ответить
Знизу - червоний колір, потім - синій, і білі бульки. Кольори прапору рашки?
показать весь комментарий
20.04.2022 07:05 Ответить
Підкрадаються, **** кацапська. Арестович, де бойові краби і бички з камбалами?
показать весь комментарий
20.04.2022 07:57 Ответить
так по версії кацапів бойовий бичок з позивним "окурок" спровокував пожежу, детонацію, пошкодження каліцтва, смерті, зиткнення безвісти і затоплення.....
показать весь комментарий
20.04.2022 08:52 Ответить
Йшов захоплювати Одесу, а захопив за обидві щоки.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:25 Ответить
Робив deepthroat і вдавився.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:30 Ответить
Deep throat плавно перешел в deep anal.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:54 Ответить
силовий фістінг
показать весь комментарий
20.04.2022 00:58 Ответить
Та всім на росії насрать! Ну, трішки соплять про "убийцу авианосцев", а матроси - ..й з ними!
показать весь комментарий
20.04.2022 00:25 Ответить
ну и не дошёл, плакать-то чего?

не виж проблему. он утонул!
показать весь комментарий
20.04.2022 00:26 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2022 00:27 Ответить
В следующий раз кацапы пацанов перестреляют просто. Могу ошибаться, но, как мне кажется, такие вещи для широкой публики лучше не писать. Учитывая, что творят свинособаки на оккупированных территориях.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:31 Ответить
Да ладно, байка жыж
показать весь комментарий
20.04.2022 00:40 Ответить
С чего бы это? В следующий раз это будут другие кацапы, они опять шутку не поймут.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:50 Ответить
І так шістнадцять разів перестрілювали.
показать весь комментарий
20.04.2022 02:49 Ответить
Згоден. Жартувати з москалями не потрібно, тим паче що для тисяч смертей цивільних та беззбройних ніяких жартів не знадобилося.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:13 Ответить
Без образ. Язик - знахідка для шпигуна річ давно відома.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:52 Ответить
Довгий язик шкодить зубам та робить дантистів багатшими - так в мирний час казали. А зараз Довгий язик на цвинтар доведе
показать весь комментарий
20.04.2022 04:07 Ответить
Окремий розділ в цій війні-Чорнобаївка...
показать весь комментарий
20.04.2022 05:00 Ответить
В підручниках історії в розділі Українсько-кацапська війна будуть підрозділи - битва за Київ, битва за Харків, битва за Донецьк, битва за Крим і тд, Чорнобаївка
показать весь комментарий
20.04.2022 07:12 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2022 00:28 Ответить
Де ти їх викопуєш? Чи сам?
Я вже щось четверту тврю картинку зберігаю - просто клас!
показать весь комментарий
20.04.2022 00:45 Ответить
Взяли....за щеку!
показать весь комментарий
20.04.2022 00:31 Ответить
Це природньо. Одна москва пішла шукати Атлантиду. Ще одна залишилось. Шлях такий самий.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:33 Ответить
Як "Одесу"? Його куди посилали? От туди й пішов.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:34 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2022 00:36 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2022 00:39 Ответить
Литвин...іпать ту Люсю...какие люди...из за таких "хороших" ...имеем кучу проблем уже 8 лет...тварюки.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:44 Ответить
20 ть
показать весь комментарий
20.04.2022 00:47 Ответить
Кроссовочки, словно он в них дальше туалета не ходил.
Надел для фото.
показать весь комментарий
20.04.2022 01:24 Ответить
А кто ему форму дал ?
показать весь комментарий
20.04.2022 04:13 Ответить
Невже того гондона старого литвина ніхто не приготив лопатою як того літуна-орка в Чернігові?Чи може їх високородіє з персональною охороною ходить? То й охорону треба пригостити- момент підходящий!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 01:00 Ответить
Вот из-за них начались проблемы в Украине
показать весь комментарий
20.04.2022 04:15 Ответить
це реальне фото? Литвин дійсно в тербаті? ох нічого собі.
все по приказці йде " що на старість і чорт в монахи подався"
показать весь комментарий
20.04.2022 10:16 Ответить
может и шла, но неожиданно, отхватила, "на одессу".
показать весь комментарий
20.04.2022 00:41 Ответить
ну да. Должен был один десант высадить в Одессе на морвокзале, второй десант высадить в Херсоне, а третий в Николаеве.
мама матроса ...?? рили??
Цензор, хоть вы старайтесь фильтровать ахинею. Нечего писать? кризис новостного жанра в период активной фазы войны??
показать весь комментарий
20.04.2022 00:47 Ответить
Оригинал статьи можно найти в росСМИ. Цензор как раз ничего не придумал, все вопросы к свинособакам. И к самке свинособаки, которая в этот бред верит.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:53 Ответить
Шойгу сказал что новая цель спецоперации асвабаждение лнр и днр. Где Одесса и где днр? Мама шо то напутала.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:58 Ответить
Так они ведь в массе своей, чтобы "асвабаждать днр и днр" готовы до Берлина "опять повторить" и всё такое. Правда, берешь такого "патриота", и спрашиваешь, мол, когда до военкомата идешь, потому что Берлин прошлый раз 2 миллиона солдат брали, а у вас всех войск сейчас в 10 раз меньше, так нет, все сразу отказываются, и Берлин уже не сильно нужен. Кстати, это тоже для них открытие, что войска СССР во вторую мировую, и войска роисси сейчас - это две большие разницы, большинство ведь так и верит в "непобедимую и легендарную".
показать весь комментарий
20.04.2022 01:06 Ответить
Максим Мирович@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1516503067792977931 9 ч

Путинское общество намного страшнее советского.
В совке люди реально ничего не знали о войне в Афганистане и пришли в ужас, когда узнали правду о ней.
Путинисты радуются войне в Украине, радуются её жертвам.
Вообще счастливы от того, что где-то идёт война.
показать весь комментарий
20.04.2022 08:05 Ответить
Он это из под капельницы сказал?

Я понимаю что его сдвинули из медиа пространства не просто так, но подобные заявы главнокомандующего армиии РФ, смешны даже на фоне блеяний от бесполезного Гиркина.
показать весь комментарий
20.04.2022 02:36 Ответить
сам в шоці,навіть якщо там було 9 бдк,і якщо на них запхати по 1000 десанту в кожен,то що 9 тисяч мали взяти мільонну Одесу,маючи за душою в кращому разі калаші та рпг,бо більше б тоді на бдк не влізло...
показать весь комментарий
20.04.2022 01:01 Ответить
Он не один шел. Он же флагман. А там кроме ракет за ним ещё десант шел.
показать весь комментарий
20.04.2022 01:04 Ответить
Он шел на Одессу, хоть послан был нах*й...
показать весь комментарий
20.04.2022 00:59 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2022 01:02 Ответить
укусил комар слона и слону пришла хана.
показать весь комментарий
20.04.2022 01:09 Ответить
Так, звичайно, саме ракетні крейсери зазвичай захоплюють міста
показать весь комментарий
20.04.2022 01:17 Ответить
А чого ви взяли, що вын сам був? Там ціла ескадра була - з БДК та фрегатами.
показать весь комментарий
20.04.2022 02:22 Ответить
І скільки десанту мало бути на тих БДК для захоплення Одеси на вашу думку ? 5000? 20000? 50000?
показать весь комментарий
20.04.2022 04:54 Ответить
Ну типу прикривати десантні кораблі мав, мамка не січе.
показать весь комментарий
20.04.2022 03:13 Ответить
Забули орки травннь 2014 і смажених зрадників. Одеса вам не зубах)
показать весь комментарий
20.04.2022 03:12 Ответить
ОН ИЗНАЧАЛЬНО ШЁЛ НАХЙ !!!
показать весь комментарий
20.04.2022 03:44 Ответить
Осознав на примере флагмана, что Зюйд-Вест это *****, черноморская флотилия взяла курс в противоположенном направлении.
показать весь комментарий
20.04.2022 04:03 Ответить
Так в матроса Железняка легендарного вчились: " он шёл на Одессу а вышел к Херсону" тільки ці вийшли на.... Хер
показать весь комментарий
20.04.2022 04:12 Ответить
- Берімор, ви чуєте це виття на болотах?
- Так, це одеські колаборанти після знищення "москви"
показать весь комментарий
20.04.2022 04:18 Ответить
Наутилус Помпилиус - Титаник - текст песни

Я видел секретные карты,
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан, я пришел попрощаться с тобой,
с тобой
И твоим кораблем.

Я спускался в трюм,
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.

На верхней палубе играет оркестр,
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
показать весь комментарий
20.04.2022 07:01 Ответить
Ракетний крейсер йшов висаджувати десант??!!
З кого десант? З власного екіпажу?
показать весь комментарий
20.04.2022 07:06 Ответить
Які в московитів освідомлені матері. А про те, що у нас немає нацистів не знають.
показать весь комментарий
20.04.2022 07:06 Ответить
Дійсно, раніше проскакувала інфа, що на крейчері нібито було до 600 десантників. Скоріше за все то помилково. Але хто зна. Деталі отут: https://www.youtube.com/watch?v=nYQOZrQHBHA
показать весь комментарий
20.04.2022 07:16 Ответить
"Мацква" неправильно понял приказ и решил сделать не захват,а подкоп.Черноморские крабы выражают благодарность ВСУ за такой щедрый и неожиданный подарок.
показать весь комментарий
20.04.2022 07:33 Ответить
Мабуть вже захопив...
показать весь комментарий
20.04.2022 08:34 Ответить
Шёл захватывать Одессу, но это не военная операция!!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 08:44 Ответить
Матросу строковику доповідали про цілі операції? Смішно! Він переповідає чутки"корабельного сарафанного радіо" .н. Не треба забувати про обладнання РЕБ яке було

Встановлено на кориті. Цілком можливо займався електронною розвідкою.
показать весь комментарий
20.04.2022 08:44 Ответить
Ага, матросику сообщили о целях похода!? Одесса не позубам всему ЧФ, скорее всего, они шли к Днестровскому лиману прикрыть высадку десанта для обеспечения воздушного корридора в Преднестровье, но их уже ждали!
показать весь комментарий
20.04.2022 09:04 Ответить
Флагман Москва шел захватывать Одессу.. И нарвался на овцевоз Ашот 8 Слава Нептуну и Украине!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 10:39 Ответить
Ну звісно, інкубатор кацапських лічінок - це дуже достовірне джерело
показать весь комментарий
20.04.2022 10:43 Ответить
На крейсере , десант ? Кто то кажется по ушам ездит
показать весь комментарий
20.04.2022 11:10 Ответить
 
 