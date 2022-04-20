Ракетний крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу, - мати матроса

Мати одного з матросів строковиків, який вижив під час потоплення крейсера "Москва" оприлюднила інформацію, що крейсер йшов захоплювати Одесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі програми "Схеми" (Радіо Свобода)

За словами матері моряка, цей корабель від 24 лютого вже виконував низку бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний, а під час останнього походу російські війська планували операцію з висадки морпіхів в Одесі. Редакція не називає її імені з міркувань безпеки.

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