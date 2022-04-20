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Ракетний крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу, - мати матроса
Мати одного з матросів строковиків, який вижив під час потоплення крейсера "Москва" оприлюднила інформацію, що крейсер йшов захоплювати Одесу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі програми "Схеми" (Радіо Свобода)
За словами матері моряка, цей корабель від 24 лютого вже виконував низку бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний, а під час останнього походу російські війська планували операцію з висадки морпіхів в Одесі. Редакція не називає її імені з міркувань безпеки.
Топ коментарі
+82 Павло ШОвте
показати весь коментар20.04.2022 00:27
+58 fresh guacamole
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+54 Перехватчик
показати весь коментар20.04.2022 00:28
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Фейгин схавал.
не виж проблему. он утонул!
Я вже щось четверту тврю картинку зберігаю - просто клас!
Надел для фото.
все по приказці йде " що на старість і чорт в монахи подався"
мама матроса ...?? рили??
Цензор, хоть вы старайтесь фильтровать ахинею. Нечего писать? кризис новостного жанра в период активной фазы войны??
https://twitter.com/MirovichMedia/status/1516503067792977931 9 ч
Путинское общество намного страшнее советского.
В совке люди реально ничего не знали о войне в Афганистане и пришли в ужас, когда узнали правду о ней.
Путинисты радуются войне в Украине, радуются её жертвам.
Вообще счастливы от того, что где-то идёт война.
Я понимаю что его сдвинули из медиа пространства не просто так, но подобные заявы главнокомандующего армиии РФ, смешны даже на фоне блеяний от бесполезного Гиркина.
- Так, це одеські колаборанти після знищення "москви"
Я видел секретные карты,
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан, я пришел попрощаться с тобой,
с тобой
И твоим кораблем.
Я спускался в трюм,
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.
На верхней палубе играет оркестр,
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
З кого десант? З власного екіпажу?
Встановлено на кориті. Цілком можливо займався електронною розвідкою.