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Ракетний крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу, - мати матроса

москва,крейсер

Мати одного з матросів строковиків, який вижив під час потоплення крейсера "Москва" оприлюднила інформацію, що крейсер йшов захоплювати Одесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі програми "Схеми" (Радіо Свобода)

За словами матері моряка, цей корабель від 24 лютого вже виконував низку бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний, а під час останнього походу російські війська планували операцію з висадки морпіхів в Одесі. Редакція не називає її імені з міркувань безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ваш сын без вести пропал, сожалею", - строковик-окупант Грудінін зник разом с крейсером "Москва"

Автор: 

крейсер (89) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+82
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20.04.2022 00:27
+58
Він мав забезпечувати ППО силам десанту та слугувати передовим командним пунктом. Більше нічого цінного на тому кориті не було.
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20.04.2022 00:36
+54
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20.04.2022 00:28
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500 чоловік екіпажу крейсера захоплює місто мільйонник? Ню ню. Мамаша зовсім кукухою поїхала
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20.04.2022 00:24 Відповісти
Він мав забезпечувати ППО силам десанту та слугувати передовим командним пунктом. Більше нічого цінного на тому кориті не було.
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20.04.2022 00:36 Відповісти
Арестович тоже говорил, что на нём было чуть ли не 700 организмов десантников. Но он это повернул так, что словно это скорее всего фейк.
Фейгин схавал.
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20.04.2022 01:22 Відповісти
Не знаю не знаю... кажуть, що там дійсно був командний пункт і якщо може 700 орків й не було, то дуже й дуже ймовірно, що там були хтось з верхівки черномор флоту рашки, адмірали всілякі...
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20.04.2022 01:50 Відповісти
Штатная численность экипажа «Москвы», по разным данным, составляет от 510 до 758 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-currenttime14.04.2022-3 [3] .
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20.04.2022 04:07 Відповісти
а как десантники могли попасть на берег с этой лоханки? вплавь? по моему Алешу Абдристовича слушать себя не уважать. чувачек с 93 по 2000 успел поучиться в киевском институте 3 года играть в театре закончить одесский военный институт 4 года проработать во внешней разведеке)))) причем непонятно как можно получать очередные звания после лейтенанта (допустим если оно было)))) как с 2000 года оно только снималось в рекламе и театре с кино на маЦкве! про его подвиги в 2014 и 2018 выходы в тыл врага только ленивый не смеялся. отличитальной особенностью этого ****...жа- патологически нет свидетелей, ни его учебы, ни его службы, ни его боевых подвигов. все или погибли, или работают в очень секретных органах, их фамилии называть запрещено)))))))))))))))))))))))))))) известный персонаж ММДобкин не служил в армии, но после дружбы с однопартийцем Кузьмуком получил ксиву о прохождении срочки в киевской обл в инете есть полная инфа. видимо этот такой же.
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20.04.2022 11:12 Відповісти
Имелось в виду, что крейсер осуществляет воздушное прикрытие морской десантной группировки, которая настичывала еще 9 кораблей, которые после потопления Москвы отошли аж до Новороссийска.
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20.04.2022 00:38 Відповісти
прекас есть прекас, сказали умереть к 9 мая
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20.04.2022 00:43 Відповісти
Внимательно смотрим картинку
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20.04.2022 00:57 Відповісти
І шо?
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20.04.2022 02:32 Відповісти
мацква.. тітанік.. МОСКВАНІК... так нічого
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20.04.2022 06:20 Відповісти
Знизу - червоний колір, потім - синій, і білі бульки. Кольори прапору рашки?
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20.04.2022 07:05 Відповісти
Підкрадаються, **** кацапська. Арестович, де бойові краби і бички з камбалами?
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20.04.2022 07:57 Відповісти
так по версії кацапів бойовий бичок з позивним "окурок" спровокував пожежу, детонацію, пошкодження каліцтва, смерті, зиткнення безвісти і затоплення.....
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20.04.2022 08:52 Відповісти
Йшов захоплювати Одесу, а захопив за обидві щоки.
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20.04.2022 00:25 Відповісти
Робив deepthroat і вдавився.
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20.04.2022 00:30 Відповісти
Deep throat плавно перешел в deep anal.
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20.04.2022 00:54 Відповісти
силовий фістінг
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20.04.2022 00:58 Відповісти
Та всім на росії насрать! Ну, трішки соплять про "убийцу авианосцев", а матроси - ..й з ними!
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20.04.2022 00:25 Відповісти
ну и не дошёл, плакать-то чего?

не виж проблему. он утонул!
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20.04.2022 00:26 Відповісти
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20.04.2022 00:27 Відповісти
В следующий раз кацапы пацанов перестреляют просто. Могу ошибаться, но, как мне кажется, такие вещи для широкой публики лучше не писать. Учитывая, что творят свинособаки на оккупированных территориях.
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20.04.2022 00:31 Відповісти
Да ладно, байка жыж
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20.04.2022 00:40 Відповісти
С чего бы это? В следующий раз это будут другие кацапы, они опять шутку не поймут.
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20.04.2022 00:50 Відповісти
І так шістнадцять разів перестрілювали.
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20.04.2022 02:49 Відповісти
Згоден. Жартувати з москалями не потрібно, тим паче що для тисяч смертей цивільних та беззбройних ніяких жартів не знадобилося.
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20.04.2022 10:13 Відповісти
Без образ. Язик - знахідка для шпигуна річ давно відома.
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20.04.2022 00:52 Відповісти
Довгий язик шкодить зубам та робить дантистів багатшими - так в мирний час казали. А зараз Довгий язик на цвинтар доведе
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20.04.2022 04:07 Відповісти
Окремий розділ в цій війні-Чорнобаївка...
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20.04.2022 05:00 Відповісти
В підручниках історії в розділі Українсько-кацапська війна будуть підрозділи - битва за Київ, битва за Харків, битва за Донецьк, битва за Крим і тд, Чорнобаївка
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20.04.2022 07:12 Відповісти
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20.04.2022 00:28 Відповісти
Де ти їх викопуєш? Чи сам?
Я вже щось четверту тврю картинку зберігаю - просто клас!
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20.04.2022 00:45 Відповісти
Взяли....за щеку!
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20.04.2022 00:31 Відповісти
Це природньо. Одна москва пішла шукати Атлантиду. Ще одна залишилось. Шлях такий самий.
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20.04.2022 00:33 Відповісти
Як "Одесу"? Його куди посилали? От туди й пішов.
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20.04.2022 00:34 Відповісти
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20.04.2022 00:36 Відповісти
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20.04.2022 00:39 Відповісти
Литвин...іпать ту Люсю...какие люди...из за таких "хороших" ...имеем кучу проблем уже 8 лет...тварюки.
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20.04.2022 00:44 Відповісти
20 ть
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20.04.2022 00:47 Відповісти
Кроссовочки, словно он в них дальше туалета не ходил.
Надел для фото.
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20.04.2022 01:24 Відповісти
А кто ему форму дал ?
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20.04.2022 04:13 Відповісти
Невже того гондона старого литвина ніхто не приготив лопатою як того літуна-орка в Чернігові?Чи може їх високородіє з персональною охороною ходить? То й охорону треба пригостити- момент підходящий!!!
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20.04.2022 01:00 Відповісти
Вот из-за них начались проблемы в Украине
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20.04.2022 04:15 Відповісти
це реальне фото? Литвин дійсно в тербаті? ох нічого собі.
все по приказці йде " що на старість і чорт в монахи подався"
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20.04.2022 10:16 Відповісти
может и шла, но неожиданно, отхватила, "на одессу".
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20.04.2022 00:41 Відповісти
ну да. Должен был один десант высадить в Одессе на морвокзале, второй десант высадить в Херсоне, а третий в Николаеве.
мама матроса ...?? рили??
Цензор, хоть вы старайтесь фильтровать ахинею. Нечего писать? кризис новостного жанра в период активной фазы войны??
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20.04.2022 00:47 Відповісти
Оригинал статьи можно найти в росСМИ. Цензор как раз ничего не придумал, все вопросы к свинособакам. И к самке свинособаки, которая в этот бред верит.
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20.04.2022 00:53 Відповісти
Шойгу сказал что новая цель спецоперации асвабаждение лнр и днр. Где Одесса и где днр? Мама шо то напутала.
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20.04.2022 00:58 Відповісти
Так они ведь в массе своей, чтобы "асвабаждать днр и днр" готовы до Берлина "опять повторить" и всё такое. Правда, берешь такого "патриота", и спрашиваешь, мол, когда до военкомата идешь, потому что Берлин прошлый раз 2 миллиона солдат брали, а у вас всех войск сейчас в 10 раз меньше, так нет, все сразу отказываются, и Берлин уже не сильно нужен. Кстати, это тоже для них открытие, что войска СССР во вторую мировую, и войска роисси сейчас - это две большие разницы, большинство ведь так и верит в "непобедимую и легендарную".
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20.04.2022 01:06 Відповісти
Максим Мирович@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1516503067792977931 9 ч

Путинское общество намного страшнее советского.
В совке люди реально ничего не знали о войне в Афганистане и пришли в ужас, когда узнали правду о ней.
Путинисты радуются войне в Украине, радуются её жертвам.
Вообще счастливы от того, что где-то идёт война.
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20.04.2022 08:05 Відповісти
Он это из под капельницы сказал?

Я понимаю что его сдвинули из медиа пространства не просто так, но подобные заявы главнокомандующего армиии РФ, смешны даже на фоне блеяний от бесполезного Гиркина.
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20.04.2022 02:36 Відповісти
сам в шоці,навіть якщо там було 9 бдк,і якщо на них запхати по 1000 десанту в кожен,то що 9 тисяч мали взяти мільонну Одесу,маючи за душою в кращому разі калаші та рпг,бо більше б тоді на бдк не влізло...
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20.04.2022 01:01 Відповісти
Он не один шел. Он же флагман. А там кроме ракет за ним ещё десант шел.
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20.04.2022 01:04 Відповісти
Он шел на Одессу, хоть послан был нах*й...
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20.04.2022 00:59 Відповісти
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20.04.2022 01:02 Відповісти
укусил комар слона и слону пришла хана.
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20.04.2022 01:09 Відповісти
Так, звичайно, саме ракетні крейсери зазвичай захоплюють міста
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20.04.2022 01:17 Відповісти
А чого ви взяли, що вын сам був? Там ціла ескадра була - з БДК та фрегатами.
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20.04.2022 02:22 Відповісти
І скільки десанту мало бути на тих БДК для захоплення Одеси на вашу думку ? 5000? 20000? 50000?
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20.04.2022 04:54 Відповісти
Ну типу прикривати десантні кораблі мав, мамка не січе.
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20.04.2022 03:13 Відповісти
Забули орки травннь 2014 і смажених зрадників. Одеса вам не зубах)
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20.04.2022 03:12 Відповісти
ОН ИЗНАЧАЛЬНО ШЁЛ НАХЙ !!!
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20.04.2022 03:44 Відповісти
Осознав на примере флагмана, что Зюйд-Вест это *****, черноморская флотилия взяла курс в противоположенном направлении.
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20.04.2022 04:03 Відповісти
Так в матроса Железняка легендарного вчились: " он шёл на Одессу а вышел к Херсону" тільки ці вийшли на.... Хер
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20.04.2022 04:12 Відповісти
- Берімор, ви чуєте це виття на болотах?
- Так, це одеські колаборанти після знищення "москви"
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20.04.2022 04:18 Відповісти
Наутилус Помпилиус - Титаник - текст песни

Я видел секретные карты,
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан, я пришел попрощаться с тобой,
с тобой
И твоим кораблем.

Я спускался в трюм,
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.

На верхней палубе играет оркестр,
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
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20.04.2022 07:01 Відповісти
Ракетний крейсер йшов висаджувати десант??!!
З кого десант? З власного екіпажу?
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20.04.2022 07:06 Відповісти
Які в московитів освідомлені матері. А про те, що у нас немає нацистів не знають.
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20.04.2022 07:06 Відповісти
Дійсно, раніше проскакувала інфа, що на крейчері нібито було до 600 десантників. Скоріше за все то помилково. Але хто зна. Деталі отут: https://www.youtube.com/watch?v=nYQOZrQHBHA
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20.04.2022 07:16 Відповісти
"Мацква" неправильно понял приказ и решил сделать не захват,а подкоп.Черноморские крабы выражают благодарность ВСУ за такой щедрый и неожиданный подарок.
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20.04.2022 07:33 Відповісти
Мабуть вже захопив...
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20.04.2022 08:34 Відповісти
Шёл захватывать Одессу, но это не военная операция!!!!
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20.04.2022 08:44 Відповісти
Матросу строковику доповідали про цілі операції? Смішно! Він переповідає чутки"корабельного сарафанного радіо" .н. Не треба забувати про обладнання РЕБ яке було

Встановлено на кориті. Цілком можливо займався електронною розвідкою.
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20.04.2022 08:44 Відповісти
Ага, матросику сообщили о целях похода!? Одесса не позубам всему ЧФ, скорее всего, они шли к Днестровскому лиману прикрыть высадку десанта для обеспечения воздушного корридора в Преднестровье, но их уже ждали!
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20.04.2022 09:04 Відповісти
Флагман Москва шел захватывать Одессу.. И нарвался на овцевоз Ашот 8 Слава Нептуну и Украине!!!
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20.04.2022 10:39 Відповісти
Ну звісно, інкубатор кацапських лічінок - це дуже достовірне джерело
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20.04.2022 10:43 Відповісти
На крейсере , десант ? Кто то кажется по ушам ездит
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20.04.2022 11:10 Відповісти
 
 