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Родные еще одного матроса с российского крейсера "Москва" Мишустина сообщили о его исчезновении. ФОТО

В российской соцсети ВКонтакте журналисты обнаружили еще один пост об исчезновении матроса, затонувшего в результате ракетного удара со стороны ВС Украины, российского крейсера "Москва".

Пользователь ВКонтакте Кристина Исаева написала, что ее брат Артем Мишустин, матрос, 2003 года рождения, при попадании в крейсер был в машинном отделении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Скриншот страницы Артема Мишустина в соцсети ВКонтакте. В последний раз он был в сети 7 февраля.

"В ночь с 13 на 14 апреля он находился на вахте в машинном отделении крейсера "Москва", заступил на вахту, через некоторое время произошел взрыв. Сейчас он находится в списке пропавших без вести. По информации его товарища, сменившегося с Артемом вахтой, там невозможно было уцелеть", – написала Исаева.

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Родные еще одного матроса с российского крейсера Москва Мишустина сообщили о его исчезновении 01
Родные еще одного матроса с российского крейсера Москва Мишустина сообщили о его исчезновении 02

Ее пост провисел буквально полчаса и был снят, однако журналисты сохранили его скриншот. Автор поста на запросы журналистов не ответила, однако журналисты пытаются связаться с ней.

Ранее об исчезновении на крейсере "Москва" своего сына, 20-летнего Егора Шкребца, заявил житель Ялты Дмитрий Шкребец.

Также мать еще одного матроса с крейсера "Москва" Марка Тарасова сообщила в социальной сети ВКонтакте о его исчезновении после того, как корабль затонул в Черном море.

Кроме того, журналистам удалось установить личность одного погибшего мичмана затонувшего ракетного крейсера "Москва" – Ивана Вахрушева.

крейсер (98) ликвидация (3544) россия (95569) Черноморский флот РФ (1560) уничтожение (6938)


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Топ комментарии
+42
Не было у неё брата никогда. Пусть не врет.
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19.04.2022 10:59
+26
Хотят его увидеть - пусть покупают "Бычки в томате".
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19.04.2022 11:01
+24
он утонул..
(с)
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19.04.2022 10:58
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Глубже.
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19.04.2022 16:35 Ответить
глаз узьке значит рузьке
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19.04.2022 16:39 Ответить
Какого сестра еще не в армии орков?Непорядок
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19.04.2022 16:40 Ответить
Свинособачья семья похоже будет кинута своим любимым фюрером на бабло за погибшего, т.к. нет тела - нет денег, не погиб а пропал
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19.04.2022 19:38 Ответить
Рашистские самки еще нарожают, к чему волноваться???
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19.04.2022 19:38 Ответить
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