Родные еще одного матроса с российского крейсера "Москва" Мишустина сообщили о его исчезновении. ФОТО

В российской соцсети ВКонтакте журналисты обнаружили еще один пост об исчезновении матроса, затонувшего в результате ракетного удара со стороны ВС Украины, российского крейсера "Москва".

Пользователь ВКонтакте Кристина Исаева написала, что ее брат Артем Мишустин, матрос, 2003 года рождения, при попадании в крейсер был в машинном отделении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Скриншот страницы Артема Мишустина в соцсети ВКонтакте. В последний раз он был в сети 7 февраля.

"В ночь с 13 на 14 апреля он находился на вахте в машинном отделении крейсера "Москва", заступил на вахту, через некоторое время произошел взрыв. Сейчас он находится в списке пропавших без вести. По информации его товарища, сменившегося с Артемом вахтой, там невозможно было уцелеть", – написала Исаева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать российского моряка из крейсера "Москва" рассказывает о поисках сына

Мати російського моряка з крейсера "Москва" розповідає про пошуки сина





Ее пост провисел буквально полчаса и был снят, однако журналисты сохранили его скриншот. Автор поста на запросы журналистов не ответила, однако журналисты пытаются связаться с ней.

Ранее об исчезновении на крейсере "Москва" своего сына, 20-летнего Егора Шкребца, заявил житель Ялты Дмитрий Шкребец.

Также мать еще одного матроса с крейсера "Москва" Марка Тарасова сообщила в социальной сети ВКонтакте о его исчезновении после того, как корабль затонул в Черном море.

Кроме того, журналистам удалось установить личность одного погибшего мичмана затонувшего ракетного крейсера "Москва" – Ивана Вахрушева.