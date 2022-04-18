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армія рф (16209) крейсер (87)

Мати російського моряка з крейсера "Москва" розповідає про пошуки сина

москва,крейсер

Матері матроса строкової служби Андрія Цивова повідомили, що син, який служив на крейсері "Москва" зник безвісти. Мати моряка розповідає про пошуки сина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба ВВС.

Жителька Криму Юлія Цивова розповіла, що її 19-річний син Андрій служив на флоті як матрос строкової служби і після загибелі крейсера "Москва" числиться у списку зниклих безвісти. У Міноборони Росії при цьому не коментують даних про можливі жертви після потоплення флагманського корабля Чорноморського флоту.

ВВС направила до міноборони РФ запит із проханням прокоментувати інформацію про списки зниклих безвісти, а також перебування Андрія Цивова та інших військовослужбовців строкової служби на борту "Москви". На момент публікації матеріалу відповідь не надійшла.

Спочатку жінці казали, що її сина немає на місці бойових дій і не може бути. Сказали, що не може бути, щоб строковики були на тому кораблі: "Вони, мабуть, просто десь розподілені, не хвилюйтеся, десь тут на місці, він не може туди пливти". 

Читайте також: Море дозволяло врятувати крейсер, але "Нептуни" знищили "Москву" зсередини та не залишили шансів, - Бутусов. ФОТО

Жінка підкреслила, що її син строковик, поїхав начебто на навчання. "Минув місяць цілий - не було ні слуху ні духу... Потім уже з'ясувалося, що вони були в Україні і захоплювали цей острів (Зміїний - ред.)  8 лютого поїхали наче на навчання. І минуло два тижні, і навчання начебто закінчилися, а їх нема, нема, нема... 9 березня вони тільки прийшли в порт у Севастополі... і син одразу зателефонував, розповів, як він і де був. І відтоді вони почали туди їздити. Я питаю, чого ж ви туди їздите! Я розумію, що ви служите на цьому кораблі. Але... можна було когось іншого туди, а їх у якісь казарми посидіти".

Андрій був призваний 4 червня 2021 року. У нього залишилося тільки два з половиною місяці до дембеля.

Також читайте: Батькам строковика Тарасова з крейсера "Москва" повідомили, що син "зник без вісті". ФОТО

Ще жінка розповідала, як їздили туди, до Севастополя, у частину. Їм не хотіли відповідати, нічого не хотіли говорити на КПП, дали номер телефону. "Ми дзвонимо, а вони пишуть есемески ... Написали, що ми тут на порозі у вас стоїмо, і вони надіслали щось наче замкомандира ..."

З частини винесли списки зниклих безвісти: "Роздрукував мені прізвища... Пошукав, і сказав, що безвісти зникла дитина". На запитання журналіста чи багато у списках зниклих відповіла: "Я не знаю, але досить багато було. Я не рахувала. Витяг він список – чималий. Думаю, кілька десятків".

Жінка не знає, що далі робити і куди звертатися. Вона дзвонила і до військкомату, і до міністерства оборони в Москву. "Вони начебто щось кажуть, що у шпиталі його немає, там немає… І куди я тільки не дзвонила – які номери знаходила в інтернетах, скрізь дзвонила! Ніхто не може нічого сказати – розводять руками".

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Топ коментарі
+36
Не хвилюйся мамо. Син на концерті Кобзона. Ти теж скоро будеш там
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18.04.2022 20:05
+30
Он отдал свой остаток жизни за абиции того, кого ВЫ мамомочка обнулили. Будь проклят ваш народ!!!!!
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18.04.2022 20:15
+17
важливо! чим більше їх здохне тим чистіше повітря
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18.04.2022 20:10
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Не хвилюйся мамо. Син на концерті Кобзона. Ти теж скоро будеш там
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18.04.2022 20:05 Відповісти
Он отдал свой остаток жизни за абиции того, кого ВЫ мамомочка обнулили. Будь проклят ваш народ!!!!!
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18.04.2022 20:15 Відповісти
а версию дезертирства не рассматривали...?\самая логичная...!)\
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18.04.2022 20:34 Відповісти
на дно залег.. в сероводороде прячется.. Черного моря)
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18.04.2022 23:42 Відповісти
ані хатєлі в радную говень...-ані туда і папалі...
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18.04.2022 20:55 Відповісти
Чомусь така увага до екіпажу кресера "москви". Навіть, якщо частина вижила, без крейсера вони ніхто, не важливо що з ними.
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18.04.2022 20:05 Відповісти
важливо! чим більше їх здохне тим чистіше повітря
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18.04.2022 20:10 Відповісти
развеялся на атомы аннигилировался короче... даже косточки не осталось что осталось пошло рыбам на прокорм хотя после 150 метров в Черном море ничего не живет сероводород...сплошной что даже подводным лодкам максимально 120 метров максимум.. водолазы даже в скафандрах не могут работать.. вот такое оно Чёрное море... в Азовском вообще веселей также вода пресноватая а вот глубины вдруг далеко в море раз и песчаный берег намыв объявился и идешь идешь 2-3 км а потом раз и ушел под воду метров на 40-70 такое бывает сразу возле берега вошел в воду и с головой бултых... а потом через 600-900 метров отмели и на пару км вглубь моря... и дно там илистое засасывает все в себя полюс подводные поймы в иле как в песках встал и тебя засосало... небольшие баркасы засасывало без следов...а перепады температур если типа озерка залива +24-28 а на открытое море и ветерок +9 и жуткие медузы.. ожоги такие что можно сознание потерять в детстве я испытал такое половина тела была поражена медузами...пару недель ходил красновато лиловым..
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18.04.2022 20:20 Відповісти
"Утопитие" (слова кацапского экзперта) по координатам где-то на широте Евпатории, там глубины 40-50 метров. Если бы не завалился на борт, возможно что-то бы торчало из воды.
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18.04.2022 20:51 Відповісти
Пасчитать хоцца скока мардвы на корм крабам пашло.
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18.04.2022 20:39 Відповісти
придется нырять
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18.04.2022 20:05 Відповісти
Нехай Партію шукаючих матерів створюють......і руками махають. Іх буде дуже багато. Дуже. Зичу їм шукати весь залишок їх життя.
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18.04.2022 20:06 Відповісти
😂😂😂.
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18.04.2022 20:24 Відповісти
ПРАВИЛЬНА НАЗВА -
НЕ ЖДИ МЕНЕ
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18.04.2022 22:42 Відповісти
Ее сына открыл третий десяток тысяч
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18.04.2022 20:40 Відповісти
І для чого нам все це знати?
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18.04.2022 20:06 Відповісти
насолоджуйся
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18.04.2022 20:11 Відповісти
У крабів не цікавились ?
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18.04.2022 20:07 Відповісти
Мамаша прыгни с пирса и бычки тебе расскажут где твой конченный сын.
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18.04.2022 20:07 Відповісти
Ани иго уже пириваривают, скора выдадут наружу, забирет на дохлую память.
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18.04.2022 20:42 Відповісти
Навєрнає абслєдуєт і ізучаєт дно Чорного моря...
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18.04.2022 20:08 Відповісти
Риби жеруть кацапчика, якщо не гидують звісно.
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18.04.2022 20:08 Відповісти
) він теж був кок і відтепер годує рибок.
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18.04.2022 20:12 Відповісти
хоть камни с неба!
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18.04.2022 20:09 Відповісти
Ща зарыдаю 🤣
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18.04.2022 20:10 Відповісти
пусть нанимает водолазов.
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18.04.2022 20:10 Відповісти
шоб подгулять с ними нового мальчика? )))
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18.04.2022 20:13 Відповісти
Хай тепер севастопольці хоч частково відчують щось схоже на біль українців
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18.04.2022 20:10 Відповісти
Може где под Чернобаевкой всплывёт ...
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18.04.2022 20:11 Відповісти
Якось *****. Втонув кацап, ну і *** з ним
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18.04.2022 20:11 Відповісти
ані хатєлі в радную говень...-ані туда і папалі...
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18.04.2022 20:53 Відповісти
ори мамаша "хутин помоги!!!" и желательно на коленях, иначе не услышет...
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18.04.2022 20:12 Відповісти
Пускай поедет в Мариуполь и там порыдает...
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18.04.2022 20:13 Відповісти
Напрасно старушка ждет сына домой, -
Ей скажут, она зарыдает...
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает.
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18.04.2022 20:14 Відповісти
Тсарю пиши письмо, що дияволи командири твою дітінку нєвінную втопили, Тсарь памагі, Тсарь справідлівий, іже Єсі в Бункере-сі
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18.04.2022 20:14 Відповісти
Нехай одеських бичків контрабандою дістає і в дупи їм уважно заглядає. Може там і знайде.
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18.04.2022 20:16 Відповісти
А вот на такой помойке жил ещё один дохлый свиноцап по фамилии сыромясов с подводной лодки мацква...



https://twitter.com/den_kazansky/status/1516075805473976324
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18.04.2022 20:17 Відповісти
Ото "сисєрть", янімагу
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18.04.2022 20:31 Відповісти
Скрепна ссысерь.
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18.04.2022 20:45 Відповісти
Сьізрань, Сьісерть, Дно...
Дно - теж назва міста
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18.04.2022 21:09 Відповісти
Патьерь нет ©
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18.04.2022 20:21 Відповісти
А це втрата? Це свинособака
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18.04.2022 20:51 Відповісти
Теперь он освобождает морское дно от морефашистов. Может заодно русалок там понасиловать. По старой рашкованской традиции.
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18.04.2022 20:24 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вс Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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18.04.2022 20:24 Відповісти
Нарасна старушка штеть ссына дамой, ей скажуть ана зарыдаить.
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18.04.2022 20:30 Відповісти
Заплаче як скажуть - немає тіла немає і грошей
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18.04.2022 20:52 Відповісти
вот вы злые все - а причина банальна свиноцабака пошла по рукам русалок...\в самоволке он или дезертировал...)))\
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18.04.2022 20:31 Відповісти
Русалки вони їх, росіяни. Одружаться і наплодять руссвинособак
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18.04.2022 20:53 Відповісти
Русалка -- не рыба , не мясо.
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18.04.2022 22:37 Відповісти
Она что, телевизор не смотрит?
Уже официально заявили, на крейсере #потерьнет
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18.04.2022 20:32 Відповісти
хробачиха, сказали ж - екіпаж врятували у повному складі, чо
тіко жодного показати у телевізію щоб інтерв!ю дав не можуть, бо ВАЄННАЯ ТАЙНА
відосіки он поганяйте, там пошукайте з минулорічної нарізки та з лави запасних
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18.04.2022 20:39 Відповісти
Сына уже отучился. Этот кончился, ищи нового
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18.04.2022 20:39 Відповісти
цьому диплом на учєніях в Україні видали, точно
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18.04.2022 20:40 Відповісти
ані хатєлі в радную говень...-ані туда і папалі...
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18.04.2022 20:54 Відповісти
Ага, пора ещ нарожать.
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18.04.2022 21:07 Відповісти
А вообще мне нравиться тенденция!
Прошло всего несколько дней после уничтожения крейсера, а мамашки уже ищут! Значит следят за ходом развития событий! Значит не верят уже телевизору!
Сейчас эти поиски начнут приобретать массовый характер по всей расее!
Будет вой и стон, будут всю жизнь искать! А ради чего?
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18.04.2022 20:43 Відповісти
Тю, мала б тітка радіти, бо збулася її мрія, коли вона в приприжку бігла в березні 2014 на рехферендум - знову попала в СРСР. Ну правда, чи то 1942-го чи то 1984-го... Бо все ж майже по Твардовському:
Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте...
Я не слышал разрыва И не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва - И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире До конца его дней -
Ни петлички, Ни лычки С гимнастерки моей...
А Ванька не в безіменному болоті, а в самому Чорному морі.
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18.04.2022 20:46 Відповісти
В бичка чорноморського - попитай, віддасть за винагороду...
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18.04.2022 20:47 Відповісти
Здесь живет ****** мать? - Да - Мужайся, мать, твоего ****** убили!
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18.04.2022 21:04 Відповісти
почему безвести, координаты примерно известны
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18.04.2022 21:06 Відповісти
Через півроку хай бере участь в акції "купи тридцять консервів "бичок чєрнаморскій" і собери мальчіка в трусіках!"
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18.04.2022 21:14 Відповісти
Лет через 30 найдут акванавты...
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18.04.2022 21:16 Відповісти
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18.04.2022 21:20 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXt-5TgpK0lZobPlY74vS93XkGq_KsvVzFsKKMLf6oE2KQrcXBrN7RLqiUz-U706GZjLcbFzF_uHUYxSmy7P23nhxCcrXE8OATB-Qb9IS2uSG4Gy1WMA10A5i5_autVOfA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 1 hr ·



Тут пішов у твітері диспут: де цю чирву зажмурили. Чи ще в Бердянську, чи зараз на флагманській "москві". Але головне, що ще одним воєнним злочинцем стало менше. І трибунал не згодився. Земля тобі скловатою, падло.

















199199



2 Comments

2 Shares
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18.04.2022 21:34 Відповісти
"У нього залишилося тільки два з половиною місяці до дембеля. Джерело: "
Не став дембеля чекати, Нептун доставив білети на кобзона!
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18.04.2022 22:09 Відповісти
"
Мати російського моряка з крейсера "Москва" розповідає про пошуки сина..."

А Шойгу їй видав акваланг?
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18.04.2022 22:24 Відповісти
ещё одного родит, проблему придумала
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19.04.2022 00:43 Відповісти
Довгенько мамки роздуплялися... Ще відколи заспокоїли ту гадську "мацкву", а вой на болотах тільки зараз сюди долинає.
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19.04.2022 02:57 Відповісти
ісчі-ісчі.

На учєнія твій виродок їздив =хахлов пастрєлять=.

Ти там сильно шуму не наганяй, москалиха, бо по ребрах відгребеш від омону вашого. Ще й зуби повибивають і в тюрягу запроторять. Будеш знати, =гєроіня=. Пишайся, що вбивцю виродила.
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19.04.2022 07:53 Відповісти
Таки брешуть, що лайно не тоне... Раджу самці, що народила вбивцю, попірнати за своїм викиднем (
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19.04.2022 14:19 Відповісти
 
 