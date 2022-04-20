ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе, - разведка Британии
Войскам РФ не предпринимаются многочисленные попытки наступления на Донбассе, поскольку ВСУ отражают атаки, несмотря на нарастающие вражеские обстрелы, говорится в обновленной сводке военной разведки Великобритании о ситуации в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении британского министерства обороны в твиттере.
"Российские обстрелы и удары по линии контроля на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления российских войск", – говорится в сообщении.
В британской разведке отметили, что способность России достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми захватчики сталкивались до сих пор, в сочетании с устойчивостью высокомотивированных ВСУ.
"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные нападения, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им бы хотелось", - говорят в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
А Кремінна знову вже під нашим контролем, так слід розуміти.
Зареєструвався за два дні перед тим - засланий казачок?
То что сейчас идет заруба, все хоть немного здравомыслящие это понимают.
А на томість щоб сказати щось підбадьорююче, або нейтральне (на кшталт - хлопці ми серцем і душею з вами) ти зображаєш тут великого аналітика.
Нас чітають і жінки, яких на разі заспокоїти дуже важко, особливо коли твоя дитина в Харкові.
Одного заявления, что нато готово примениь превентивный ядерный удар по всей территории рф, будет достаточно, чтобы никто в тылу врага не допустил применения ЯО в этой войне.
ЯО?
Ни хрена вы ним не решите-нет сейчас скоплений войск,что б загасить их одним ударом.
Можете поинтересоваться планами войны в Европе между СССР и США-там все подсчитано было по боеголовкам-и там должно было применяться СОТНИ боеголовок.
Хай їбуть аби не били?
Или как расценивать твоё умозаключение?
как бы не было тяжело это осознавать, но долгая война эта идеальный вариант для запада. Им выгодно чтоб Росси умирал постепенно, истощаясь войной и санкциями. Так риск ядерного ЯО гораздо меньше, а газ и нефть можно качать дальше. А то что Украина медленно при этом уничтожается, гибнут мирные люди, их это глубоко расстраивает и озабочивает, но не более. Своя шкура и карман их заботят гораздо больше.
А чому і ні - "дайош каждаму буряту вмєстє са стандартним аружієм, карманую атамнаю бімбу!"
дєрьмаковскіє дегененати дебільні як і їхій дєрьмак.
Хоча американці скинули бомбу з метою уникнути втрат з десантом у саму Японію, раби на галерах пропагандуют теж саме з метою скрити катастрофу і те, що їх армія всіх орків є недієздатною. Це просте скавуління. Спасти морду лица или держите меня семеро.
"Бывший главком Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов считает, что операция по освобождению Одессы станет следующим этапом специальной военной операции на Украине".