ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе, - разведка Британии

Войскам РФ не предпринимаются многочисленные попытки наступления на Донбассе, поскольку ВСУ отражают атаки, несмотря на нарастающие вражеские обстрелы, говорится в обновленной сводке военной разведки Великобритании о ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении британского министерства обороны в твиттере.

"Российские обстрелы и удары по линии контроля на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления российских войск", – говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что способность России достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми захватчики сталкивались до сих пор, в сочетании с устойчивостью высокомотивированных ВСУ.

"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные нападения, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им бы хотелось", - говорят в ведомстве.

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