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Великобритания (4715) разведка (4119)

ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе, - разведка Британии

британія

Войскам РФ не предпринимаются многочисленные попытки наступления на Донбассе, поскольку ВСУ отражают атаки, несмотря на нарастающие вражеские обстрелы, говорится в обновленной сводке военной разведки Великобритании о ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении британского министерства обороны в твиттере.

"Российские обстрелы и удары по линии контроля на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления российских войск", – говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что способность России достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми захватчики сталкивались до сих пор, в сочетании с устойчивостью высокомотивированных ВСУ.

"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные нападения, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им бы хотелось", - говорят в ведомстве.

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Топ комментарии
+13
Скоро американська арта приїде і британські ракетні системи.
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20.04.2022 01:18
+8
будешь эти сказки бабкам у подъезда в Саратове рассказывать ... я вижу что вы тут каруселите одни и теже темы с другими ваньками ... ***** с Бурятом что-то вскукарекнули про "войну запада до последнего украинца" и вы уже тут как тут ... обсасываете новую методичку с тухлой фразочкой ... вчера вбросили про Кременную .. и вы уже тут два дня обсамываете эту дезу с однотипными комментариями из разных аккаунтов
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20.04.2022 02:05
+5
Наратив анти-НАТО виявився не ефективним і ботва отримала нову вказівку - нагнітання ядерної загрози.
А чому і ні - "дайош каждаму буряту вмєстє са стандартним аружієм, карманую атамнаю бімбу!"
дєрьмаковскіє дегененати дебільні як і їхій дєрьмак.
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20.04.2022 05:37
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Скоро американська арта приїде і британські ракетні системи.
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20.04.2022 01:18 Ответить
будешь эти сказки бабкам у подъезда в Саратове рассказывать ... я вижу что вы тут каруселите одни и теже темы с другими ваньками ... ***** с Бурятом что-то вскукарекнули про "войну запада до последнего украинца" и вы уже тут как тут ... обсасываете новую методичку с тухлой фразочкой ... вчера вбросили про Кременную .. и вы уже тут два дня обсамываете эту дезу с однотипными комментариями из разных аккаунтов
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20.04.2022 02:05 Ответить
Люся каже, що Кремінна вже наша. Хтось бреше. Сьогодні будемо знати
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20.04.2022 02:05 Ответить
всього лиш "https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята " Автор - не ******...

А Кремінна знову вже під нашим контролем, так слід розуміти.
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20.04.2022 07:17 Ответить
Тривають бойові дії в Кремінній.
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20.04.2022 08:56 Ответить
Єрмак підібрав в глави ОВА чиновників, у яких що не коментар - то все загинуло, все пропало. Перший почав скрипалити Павлюк з Києва, генерал із свити Хомчака, потім десь на сході, скоріш за все гайдай ляпнув про Кремінну. харківський голова теж спочатку "нагнітав" зрадофільствіо, але виправився. Ну не клеїться в ОПи повсяденне керівництво в центрі і на місцях ходом війни, їх в центрі і на місцях "посилають" тому така трагічні морди ліца як у Натахи Влащенко.
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20.04.2022 09:29 Ответить
А ти хлопче, звідки взнав про дату вторгнення?
Зареєструвався за два дні перед тим - засланий казачок?
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20.04.2022 02:06 Ответить
бггг ... тише Шерлок ... про войну знали уже все задолго до 24 ... ну кроме фанатов бубочки "не нагнетайте" ... война так-то уже 8 лет идет дядя
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20.04.2022 02:09 Ответить
не гони. Все просто: його попередній логін - деактивований. Зверни увагу по ІD: він на цензорі десь з 2010-го року (а то й раніше). Без цензору не може, от і зареєструвався повторно.
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20.04.2022 07:10 Ответить
а навіщо, а заробіток на кліках і показах реклами, тим більш джинси зараз мало, всякі тЮльки і інші не проплачують свій піар, тому ніхто не збирається їх фільтрувати, тільки через спам іншими або скарга адміну.
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20.04.2022 07:53 Ответить
Я можу дупу показать.
То что сейчас идет заруба, все хоть немного здравомыслящие это понимают.
А на томість щоб сказати щось підбадьорююче, або нейтральне (на кшталт - хлопці ми серцем і душею з вами) ти зображаєш тут великого аналітика.
Нас чітають і жінки, яких на разі заспокоїти дуже важко, особливо коли твоя дитина в Харкові.
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20.04.2022 02:17 Ответить
Чем больше успехи ЗСУ, тем ближе вероятность применения тактического оружия массового поражения. Не знаю на сколько можно верить западным заявлениям о симметричном ответе, но мне кажется, даже после применения рф тактический ядерных снарядов в пару килотонн, запад просто ещё разок обеспокоиться. Херовы бесполезные импотенты при власти.

Одного заявления, что нато готово примениь превентивный ядерный удар по всей территории рф, будет достаточно, чтобы никто в тылу врага не допустил применения ЯО в этой войне.
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20.04.2022 02:24 Ответить
В ядерной войне не может быть победителей, но тот кто нажмёт раньше понесёт меньшие потери. И это нужно донести через официальных балоболов, и так, что бы это не было пустой болтовнёй.
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20.04.2022 02:27 Ответить
Вы хоть реально представляете ,что такое тактическое
ЯО?
Ни хрена вы ним не решите-нет сейчас скоплений войск,что б загасить их одним ударом.
Можете поинтересоваться планами войны в Европе между СССР и США-там все подсчитано было по боеголовкам-и там должно было применяться СОТНИ боеголовок.
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20.04.2022 09:11 Ответить
Чем больше успехи ЗСУ, тем ближе вероятность применения тактического оружия массового поражения.

Хай їбуть аби не били?
Или как расценивать твоё умозаключение?
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20.04.2022 02:46 Ответить
Это не его умозаключения, а запада. Запад уже абсолютно точно дал понять, что они боятся психа с ЯО, боятся чтоб он не стал крысой загнанной в угол, которая решит утащить за собой в ад всех. Поэтому никто не стал вмешиваться в войну, никто не спешил дать нам тяжёлое оружие, да и сейчас не спешат, вот только начали малыми дозами, прощупывая почву и так чтоб мы держались, но не проигрывали.
как бы не было тяжело это осознавать, но долгая война эта идеальный вариант для запада. Им выгодно чтоб Росси умирал постепенно, истощаясь войной и санкциями. Так риск ядерного ЯО гораздо меньше, а газ и нефть можно качать дальше. А то что Украина медленно при этом уничтожается, гибнут мирные люди, их это глубоко расстраивает и озабочивает, но не более. Своя шкура и карман их заботят гораздо больше.
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20.04.2022 03:27 Ответить
Наратив анти-НАТО виявився не ефективним і ботва отримала нову вказівку - нагнітання ядерної загрози.
А чому і ні - "дайош каждаму буряту вмєстє са стандартним аружієм, карманую атамнаю бімбу!"
дєрьмаковскіє дегененати дебільні як і їхій дєрьмак.
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20.04.2022 05:37 Ответить
Плюсую на всі сто.
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20.04.2022 07:02 Ответить
НГе можна кожному буряту чи тувинцю давати атомну кишенькову зброю, бо ще занесене народец, обіженний прогресом, бомбочку до Кетаю, туди ж ближче однако.
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20.04.2022 09:33 Ответить
вірно зазначено, що збільшення кількості обстрілів свідчить про фактичну помсту за провал планів наступу. І не випадково, з позавчорашнього дня в Росії почалилися викрики рабів на галерам, що можуть повторити Хіросіму. Не оминуло це і Цензор.
Хоча американці скинули бомбу з метою уникнути втрат з десантом у саму Японію, раби на галерах пропагандуют теж саме з метою скрити катастрофу і те, що їх армія всіх орків є недієздатною. Це просте скавуління. Спасти морду лица или держите меня семеро.
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20.04.2022 09:41 Ответить
ніяк не доходить...
"Бывший главком Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов считает, что операция по освобождению Одессы станет следующим этапом специальной военной операции на Украине".
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20.04.2022 09:42 Ответить
 
 