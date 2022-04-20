ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі, - розвідка Британії
Військам РФ не вдаються їх численні спроби наступу на Донбасі, оскільки ЗСУ відбивають атаки, попри наростаючі ворожі обстріли, йдеться в оновленому зведенні військової розвідки Великої Британії про ситуацію в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві британського міністерства оборони у твіттері.
"Російські обстріли та удари по лінії контролю на Донбасі продовжують наростати, при цьому українці відбивають численні спроби наступу російських військ", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці зазначили, що на здатність Росії досягти прогресу в нападі як і раніше впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми, з якими загарбники стикалися досі, в поєднанні зі стійкістю високомотивованих ЗСУ.
"Нездатність Росії придушити опір в Маріуполі та їх невибіркові напади, що заподіяли шкоду місцевому цивільному населенню, свідчать про те, що вони як і раніше не можуть досягти своїх цілей так швидко, як їм хотілося б", - кажуть у відомстві.
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А Кремінна знову вже під нашим контролем, так слід розуміти.
Зареєструвався за два дні перед тим - засланий казачок?
То что сейчас идет заруба, все хоть немного здравомыслящие это понимают.
А на томість щоб сказати щось підбадьорююче, або нейтральне (на кшталт - хлопці ми серцем і душею з вами) ти зображаєш тут великого аналітика.
Нас чітають і жінки, яких на разі заспокоїти дуже важко, особливо коли твоя дитина в Харкові.
Одного заявления, что нато готово примениь превентивный ядерный удар по всей территории рф, будет достаточно, чтобы никто в тылу врага не допустил применения ЯО в этой войне.
ЯО?
Ни хрена вы ним не решите-нет сейчас скоплений войск,что б загасить их одним ударом.
Можете поинтересоваться планами войны в Европе между СССР и США-там все подсчитано было по боеголовкам-и там должно было применяться СОТНИ боеголовок.
Хай їбуть аби не били?
Или как расценивать твоё умозаключение?
как бы не было тяжело это осознавать, но долгая война эта идеальный вариант для запада. Им выгодно чтоб Росси умирал постепенно, истощаясь войной и санкциями. Так риск ядерного ЯО гораздо меньше, а газ и нефть можно качать дальше. А то что Украина медленно при этом уничтожается, гибнут мирные люди, их это глубоко расстраивает и озабочивает, но не более. Своя шкура и карман их заботят гораздо больше.
А чому і ні - "дайош каждаму буряту вмєстє са стандартним аружієм, карманую атамнаю бімбу!"
дєрьмаковскіє дегененати дебільні як і їхій дєрьмак.
Хоча американці скинули бомбу з метою уникнути втрат з десантом у саму Японію, раби на галерах пропагандуют теж саме з метою скрити катастрофу і те, що їх армія всіх орків є недієздатною. Це просте скавуління. Спасти морду лица или держите меня семеро.
"Бывший главком Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов считает, что операция по освобождению Одессы станет следующим этапом специальной военной операции на Украине".